BOŽIĆ SE SVE VIŠE PRETVARA U SATURNALIJE: ‘Ljudi piju, kockaju, odlaze u mračne klubove, a orašari, kobasice i vino zamjenjuju jaslice’

Autor: Zrinka Kasapić / 7dnevno

Nevjerojatno je tužno kada katolička djeca, umjesto Isusu, pod sveopćom manipulacijom pišu pismo Djedu Mrazu, njemu se obraćaju, mole poklone i njega žele vidjeti, dok Isus, otkupitelj cijeloga svijeta, opet biva izbačen, čak i sa svog rođendana. To su djeca budućnosti i nije nevažno komu će se moliti i od koga će očekivati radost.

U vremenu bez automobila, kada su konje imale smo bogatije obitelji, pješačilo se kilometrima kroz šumu, probijalo kroz gusti snijeg do prve crkve svaki dan u vrijeme adventa, samo kako bismo pripremili svoju dušu za rođenje kralja Isusa Krista. Činile su to cijele obitelji koje su u to vrijeme bile znatno mnogobrojnije od današnjih i nikada nikomu nije bilo teško, naprotiv, po putu su se pjevale božićne pjesme, slavilo se u sav glas, a mnogima su upravo ti trenuci obiteljskog zajedništva ostali trajno urezani u sjećanje.

Danas je situacija znatno drugačija. Umjesto da se obitelji okupljaju u crkvi, Božjoj kući, u molitvi i pjesmi, nerijetko se vrijeme adventa iskorištava za ludovanje po trgovačkim centrima, gdje se stvara nevjerojatno bezdušno stanje u kojem se ovo divno vrijeme zajedništva i molitve pretvara u nekršćansko ludilo.





Dok je prije bilo nevažno što će se naći na blagdanskom stolu, jer su ljudi cijenili i zahvaljivali za bilo što, danas se dižu krediti da bi se pokrila blagdanska košarica koja mora biti dupkom puna raznim delicijama i skupim dekoracijama. A Isus? Gdje je on u toj priči? Zaboravljen na nekoj polici dućana ili pak skriven u prosjaku ispred tog istog dućana kojeg ćemo najčešće zaobići.

Potrošačko ludilo

Jer se on ne uklapa u tu našu idiličnu priču obiteljskog potrošačkog ludila.

Nekada su “jabuka božićnica” i ukrasi od običnog šećera bili dovoljni za osmijeh na licima. Naši stari, primjerice, prisjećaju se vremena kada su za Božić dobili samo ukrašenu “jabuku božićnicu” i zbog nje bili neizmjerno sretni. Ti ljudi prisjećaju se zahvalnosti u vrijeme kada bi se od kolača na stolu našla samo pita s orasima i jabukama prekrivena tankim premazom domaće marmelade. To je, kako govore, za mnoge bila raskoš.

Djeca su uživala iako se bor i unutrašnjost kuće nisu kitili skupocjenim kuglicama kao danas, nego su danima prije skupljali male crvene jabuke koje su oslikavali, skupljali su češere i orahe koje su zatim uvaljali u brašno, nabadali ih na šibice i tako stvarali, a ne kupovali dekoraciju u Kristovu čast. Onaj tko je imao, koristio je i naranče, smokve, kruške, lješnjake, ali i papir te ukrase od običnog šećera koje su voljela djeca i poskrivećki, malo-pomalo, njima se sladila. Bor se u Hrvatskoj počeo kititi tek 1850., ali je ukrašavanje doma istim ovim ukrasima bilo prisutno od samih početaka proslave Božića.

Jedan običaj koji se sačuvao do danas jest običaj sijanja božićne pšenice kao simbola obnove života. Na dan Svete Barbare ili Svete Lucije sije se pšenica. Sam običaj pretkršćanskog je porijekla, ali danas ima kršćansku simboliku, a svrha mu je blagoslov ljetine.

Zanimljivo je da ovog običaja nema u protestantskim zajednicama i velikom dijelu Europe pa je uz Portugal i južnu Italiju, on vezan još samo za hrvatsko podneblje.









Do Božića pšenica lijepo naraste u posudi ispunjenoj vodom te ukrašava božićni stol, dok tijekom božićnog vremena stoji pod borom, uz jaslice ili u kutu sobe. Da bi izgledala lijepo, pšenica se podrezivala i ovijala hrvatskom trobojnicom, a u nekim se krajevima posred pšenice stavljala jabuka ili svijeća.

Nakon Božića pšenica se davala pticama jer se ništa iz tog svetog doba nije smjelo baciti.

Danima prije Božića, najčešće djeca, čistila su okućnicu i kuću, prale su se zavjese, ribao se zemljani pod i topila se glina na zidovima kako bi se zatim četkicom ulaštila do sjaja, skupljala su se drva za ognjište, samo da na dan Božjeg rođenja kad On dolazi u kuću, kuća bude čista, mirisna i topla, dostojna Boga. Osim toga, molile su se obiteljske molitve, svete krunice posebno, kao i molitve blagoslova doma, okućnice imanja, a sve kako bismo se posve očistili za Gospodina. Sakrament ispovijedi nije se propuštao jer se znalo da se Bog može primiti samo u čisto srce.









Isto tako, mnogi se prisjećaju panjeva koji su se unosili u kuću na Badnju noć i stavljali na ognjište. Djeca su se u to vrijeme najviše veselila slami koja se donosila u kuću na Badnjak. Slama se kao znak Božića održala znatno dulje od panjeva.

Trenutak unošenja slame u kuću, što je obično činio glavni član domaćinstva, označavao je službeni početak proslave blagdana Božića.

Čekalo se Isusa

Unošenje slame i rasprostiranje po podu događalo se s izričitim naglaskom na događaj Božića jer su redovito taj čin članovi obitelji pratili pjevanjem božićnih pjesama. Slama bi se raširila po podu i pod stolom, manji se dio stavljao na stol i pokrivao stolnjakom, a dio se klasja vezivao u snopove ili pleo u vijence.

Nakon večere svi bi ukućani od stola pošli do slame, gdje bi sjedili i razgovarali do vremena polaska u crkvu, kada se obavezno išlo na polnoćku dočekati Isusa. U pojedinim se krajevima na Badnju noć nije spavalo u krevetu, nego na postavljenoj slami, što je bio poseban, nezaboravan događaj. Slama razasuta po tlu bila je znak Isusova rođenja u štalici, dok je simbolika snopova i vijenaca vezana uz novi život. Danas je rijetkost vidjeti cijele obitelji na polnoćki, one se raziđu već poslije večere, ako ne i prije. Mladi odlaze na fešte dok roditelji čekaju Božić uz neki od filmova na televizijskim programima. Obitelji često šute, a nerijetko izbijaju i svađe zbog nebitnih stvari kao što je prepečena purica ili prekuhani krumpir, krivi bor ili nedovoljan broj kuglica.

Poseban osjećaj zajedništva skrivao se u obiteljskom izrađivanju jaslica, doduše, tek od 19. stoljeća. Prije toga su se jaslice držale samo u crkvama, a u manjim mjestima u njihovoj izradi sudjelovalo je cijelo selo. Ovaj običaj bio je i natjecateljskog duha jer su svi željeli da baš njihova crkva ima najljepše i najzornije jaslice s pregršt detalja. Dok su se izrađivale, pjevale su se božićne pjesme i zajedništvo svih ljudi raslo je u Kristu. One su bile ručno izrađene od kartona, gipsa, gline ili drveta. Danas se kupuju gotove jaslice i rijetko se obitelji okupljaju u njihovoj izradi. Prema zapisima, prve je jaslice, u prirodnoj veličini, napravio sveti Franjo 1223. godine. Na jaslice ukazuje reljef Kristova rođenja u luneti trogirske katedrale, djelo majstora Radovana. Najstarije danas sačuvane jaslice nalaze se u vrtnoj kapeli franjevaca na otočiću Košljunu uz otok Krk. Načinio ih je nepoznati majstor u 17. stoljeću.

Na sam Božić čekali su se čestitari. Djecu bi odrasli postavili na rasutu slamu jer su i tada znali da se u svakom djetetu skriva mali Isus. Čestitari su ulazili u kuću, s rečenicom: “Dao nam Bog dosta svega, mira, blagoslova, telića, pilića, guščića, male dječice. Božji blagoslov ovoj kući”. Usporedbe radi, danas djeca, ako čestitara i ima, prvo gledaju u ruke, jer važnije je ono što nose u rukama nego ono što nose u srcima.

Izumrli običaji

Naravno, božićnih običaja koji su gotovo izumrli, ali i onih koji su se uspjeli održati, ima bezbroj i oni se razlikuju od mjesta do mjesta, od sela do sela i od grada do grada. No svi oni imaju nešto što se danas potpuno gubi. To je zajedništvo obitelji u iščekivanju rođenja Isusa Krista. Iako se i danas božićna propaganda dotiče obiteljskog zajedništva, ono nije usmjereno na iščekivanje Isusa i zato je neplodonosno. Ako pitate danas maleno dijete tko to nama dolazi za Božić, ono će zasigurno odgovoriti Djed Božićnjak ili Djed Mraz i pritom će misliti na smiješnog lika u crvenom odijelu, a ne na Isusa. I to nije slučajnost, nego je to propaganda protiv Boga. Djeca su prije znala koga čekaju, iščekivala su rođenje Krista, koji ne donosi igračke, nego ljubav, mir i otkupljenje svijeta. Obitelji su bile ujedinjene u Njemu, a danas su nažalost razjedinjene u novcu, dok su poganske Saturnalije zamijenile Božić u mnogim obiteljima, čega mnogi nisu svjesni.

Kršćani nisu i ne mogu biti sigurni na koji je točno datum Isus rođen, no dan 25. prosinca izabrala je Katolička crkva jer je Crkva po povijesnim spisima zaključila da je Isusu začet u ovo doba (šest mjeseci nakon rođenja Ivana Krstitelja), čiji je datum moguće biblijski odrediti. Neki također tvrde da slavimo Božić tih dana u prosincu između ostaloga i zato što je cilj kršćana bio Božićem posvetiti ritualne i užasavajuće Saturnalije, rimske zimske svetkovine posvećene poganskom bogu Saturnu.

Riječ je očito i o duhovnoj borbi zapisanoj tamo negdje u Božjoj providnosti koja tek sada, prožeta ovim konzumerizmom, izlazi na vidjelo. Dok jedni slave Boga i njegovo rođenje, drugi slave zlo.

I čini se, sve se više Božić pretvara u Saturnalije. Ljudi piju, kockaju, darivaju jedni druge, kite bor, odlaze u mračne klubove, orašari i gnomovi, kobasice i vino zamjenjuju jaslice, a ljudi budućnosti, čini se, neće baš smjeti govoriti o Isusu.

Budite na oprezu

Zbog toga, kršćani, budite oprezni. Svojoj djeci pričajte o Isusu i njega darujte. Ne uvodite djecu, a samim time i cijele civilizacije u poganštinu, posljedično i u propast, jer Isus je Bog odbačen jučer, danas i sutra. Hoće li naći vjere na Zemlji?

Antikršćanski projekti očituju se u sveopćoj medijskoj propagandi. Samo pogledajte jeste li u bilo kojoj reklami za Božić vidjeli Isusa? Ili su to bili sobovi i Djed Mraz? Je li u nekoj reklami promican Isus i darivanje njega ili je pak cijeli medijski svijet usmjeren samo na poganštinu, i to onu saturnalijsku s petokrakama i drugim sumnjivim simbolima? Zbog toga ne nasjedajte, odbacite to pogansko djelo i pridružite se slavlju Isusova rođenja, Božiću, onako kako su to činili naši “stari”!

