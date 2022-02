BIVŠI ŠEF AGROKORA MOŽE BITI ZADOVOLJAN: Amerikanci mogu dotući Plenkovićevu Vladu u arbitraži s Todorićem!

Autor: Iva Međugorac

Politička previranja posljednjih su tjedana iznimno burna, s jedne se strane u njih kao glasnik Kremlja uključio predsjednik Zoran Milanović, a s druge strane, premijer Andrej Plenković nastoji smiriti tenzije i prikloniti se briselskoj strategiji vezanoj uz potencijalni rusko-ukrajinski sukob. Kako vrije na toj granici, tako svoj interes u ovim procesima pronalazi i moćna Amerika, no ne treba zaboraviti da premijer Plenković već neko vrijeme ne uživa simpatije američke političke klike koja se, kako zasad stvari stoje, priklonila HDZ-ovu umjerenom konzervativcu Ivanu Anušiću.

Okolnosti koje se u domaćoj politici odvijaju doista ukazuju na to da je Plenkovićeva vlada u krizi, no izgleda da je u najvećoj krizi upravo Plenković, jer kada se u medijima pojave napisi o stanovima Frke Petešića i mučnim pozivima Krunoslava Katičića, tada Plenković to iščitava kao udarce na njega samoga.

Teške objede

Ti su ga udarci stigli na polovici drugoga mandata, a na tome navodno neće stati, finalni udarac Andreju Plenkoviću priprema bivši gazda koncerna Agrokor Ivica Todorić, koji ga na društvenim mrežama ne prestaje kritizirati. Tako je, primjerice, nedavno Plenkovićevu vladu nazvao najkorumpiranijom u povijesti, pozivajući se na godišnji izvještaj Transparency Internationala koji se redovito bavi indeksom percepcije korupcije. Prema tom izvještaju na koje se Todorić poziva, Hrvatska doista je uz Bugarsku, Mađarsku i Rumunjsku najkorumpiranija država članica Europske unije.

“Predsjednik Republike Hrvatske, gospodin Zoran Milanović, dokazima potvrđuje kako je Plenkovićeva vlada najkorumpiranija u povijesti naše zemlje”, kaže Todorić, nazivajući Plenkovićevu vladu autokratskim režimom koji je doveo do neodrživog društveno-političkog, ekonomskog, socijalnog i demokratskog stanja koje rezultira vladavinom korupcije.

“Ovakvo stanje svakodnevno uzrokuje sve više hrvatske sirotinje bez perspektive, Plenković je nanio i dalje nanosi neprocjenjive štete građanima Hrvatske, samoj državi, ali i cijeloj Europskoj uniji”, ustvrdio je Todorić koji uz Plenkovića, najvećim krivcem za svoj krah odavno označava ministra financija Zdravka Marića, bivšu ministricu gospodarstva Martinu Dalić i skupinu Borg. Kada istupa, Todorić odavno bez susprezanja kritizira ruske bankare i razne ruske interesne skupine koje iz sjene nastoje upravljati Hrvatskom, a kada već o tome govori, pomalo je nevjerojatno da u svojim istupima hvali Milanovića koji je odavno na glasu kao hrvatski političar na ruski pogon, no u nezavidnoj situaciji u kojoj se nalazi, Ivica Todorić ima pravo braniti se svim raspoloživim sredstvima. Ipak, baza njegove borbe zasigurno je odluka o arbitraži u Americi.

Velika očekivanja

Sugovornici bliski bivšem gazdi Agrokora svjedoče kako on sve svoje nade polaže u taj spor, navodno je prikupio gomilu dokaza i dokumentacije te ih sve objedinio u svezak pod naslovom ‘Dosje Agrokor’, a iz tog dosjea trebali bi poispadati detalji kojima bi Plenković, ali i dio njegovih suradnika, trebali biti diskreditirani, a onda i trajno udaljeni iz politike. Koliko je gnjevan na Plenkovića, toliko je Todorić gnjevan i na Marića, kojega smatra špijunom koji ga je izdao jer je najvažniji Plenkovićev ministar prije ulaska u Vladu karijeru gradio u koncernu Agrokor.

Poznato je da je Todorić arbitražni spor protiv RH zbog Agrokora za kojeg smatra da mu je otet odavno pokrenuo, a uspije li doista dokazati svoju verziju istine, Hrvatska će morati biti spremna tom nekoć moćnom gospodarstveniku isplatiti višemilijunsku odštetu. Govorimo, naime, o arbitraži Todorićevih dviju nizozemskih tvrtki – Adria Group B.V. i Adria Group Holding B.V., koje su vezane za aferu Agrokor. Spomenute tvrtke smatraju da je RH donošenjem Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemske važnosti za RH poznatijim kao “lex Agrokor” povrijedila hrvatsko-nizozemske bilateralne ugovore o promociji i zaštiti ulaganja te u skladu s time traže naknadu štete od više milijardi eura. I dok bi se odluka u ovom slučaju trebala znati početkom ljeta, u lipnju, ne treba zaboraviti da Todorić ni u Hrvatskoj nije izgubio sudske bitke.

U pitanje je nedavno doveden kostur optužnice, odnosno financijsko-knjigovodstveno vještačenje Ismeta Kamala i poljske revizorske tvrtke KPMG na temelju kojeg je DORH kreirao jednu od dvije optužnice protiv Todorića. Ona druga nedavno je povučena, no očekuje se da će je Državno odvjetništvo razraditi i ponovno aktualizirati. Ipak, nakon što je lani Optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda odbilo prijedlog Todorićeve obrane da se suspektno poljsko vještačenje iz spisa izdvoji kao nezakonito, odvjetnici su se žalili Visokom kaznenom sudu koji je srušio tu odluku pa se sada očekuje provedba takozvanog suđenja o zakonitosti dokaza.









Uspjeh za uspjehom

“Ova odluka je vrlo korektna i sad neka se usudi taj Ismet Kamal doći pred nas i pred sudom reći kako je došao u kontakt s hrvatskim tužiteljstvom, kako je dobio dokumentaciju i koji su ljudi radili”, poručio je nedavno Todorić. Zbog takozvane optužnice “mali Agrokor” u kojoj se Todorića i suradnike teretilo da su iz Agrokora izvukli više od 1,25 milijuna eura, Todorić je ranije žestoko kritizirao Zlatu Hrvoj-Šipek tvrdeći da DORH optužnice protiv njega i suradnika piše “na daljinski upravljač zvan ministar unutarnjih poslova Davor Božinović”. Na koncu je sudsko vijeće sa sutkinjom Majom Štampar-Stipić sve oslobodilo krivnje, a kako se sa situacijom nije mirio, tako je Todorić podnio i kaznenu prijavu protiv Plenkovića i skupine Borg zbog toga što su, kako je tvrdio, iz osobnih interesa stvorili kriminalnu organizaciju. Ta je prijava odbačena, a on se na tu odluku žalio, no to je ionako dio hrvatskog pravosuđa, stručnjaci vjeruju da je situacija u Washingtonu ipak nešto složenija.

Naime, pravni stručnjaci s kojima smo razgovarali kažu da to što je vašingtonska arbitraža prihvatila taj slučaj jasno ukazuje na to da imaju sadržaja za ozbiljan proces i složenu raspravu pa ujedno postoji i ozbiljna mogućnost da Todorić u svojim namjerama uspije. Premda zasad Todoriću i okolnosti u hrvatskom pravosuđu idu na ruku, on je, kako tvrde njegovi znanci, prema tome skeptičan pa sve nade polaže u spor u Americi, koja, dakle, već neko vrijeme nije sklona premijeru Plenkoviću. Naravno da je pretenciozno tvrditi da bi američki sud pao pod utjecaj politike, odnosno službi, i rušio Plenkovića, no Todorić će situaciju koja mu predstoji vjerojatno znati okrenuti u svoju korist.

U svoju korist Plenković je igrao kada je od Francuza odlučio nabaviti avione Rafale, no nije se time premijer zamjerio američkim ponuditeljima, koliko je Amerikancima zasmetao nastavak njegove neodlučnosti u nabavi oklopnih vozila, s čime se čekalo praktički do posljednjeg trenutka. Kako su u tome prepoznali dio svojeg interesa, tako Amerikanci u malim europskim zemljama kao što je Hrvatska nastoje učvrstiti svoj položaj jer se osnažuju zbog sve jačeg ruskog zamaha, no pitanje je koliko to na ruku ide premijeru Plenkoviću s obzirom na to da se on sa svojim francuskim savjetnicima zbližio s Francuzima, čiji interesi dominiraju Hrvatskom.

Novi savezi

Amerikancima je, pak, u zaoštravanju odnosa s Rusima jedan od sporednih ciljeva slabljenje Europske unije, za Hrvatsku je dosad važnu ulogu u tom vanjskopolitičkom kontekstu imala Angela Merkel, odnosno Njemačka, no kako se o njezinoj političkoj karijeri govori u prošlom vremenu, tako se Plenković zbližio s Macronom, zadržavajući se unutar vlastitih europskih okvira, iz kojih je drčno i samouvjereno izašao Zoran Milanović, o kojem se raspisao moćni Politico, ali i dobar dio svjetskih medija. Čudne se stvari uistinu u Hrvatskoj događaju kad je riječ o vanjskoj politici, na čelu države sjede premijer i predsjednik, baš bi njih dvojica trebala biti sukreatori te naše vanjske politike, međutim, izgleda da ovdje svatko kreira svoj interes ne mareći za posljedice.