BANOŽIĆEVI LJUDI OKREĆU SE MILANOVIĆU! Velik dio MORH-a uz vrhovnog zapovjednika: Ne žele ukrajinske vojnike na našem teritoriju

Autor: Eduard Petranović/7dnevno

Zvijezda svjetskih medija posljednjih dana bio je hrvatski predsjednik Zoran Milanović. Njegove izjave uoči velikog samita svjetskih čelnika u Zagrebu pod nazivom Krimska platforma i ranije izražen čvrsti stav o neprihvaćanju odluke da se ukrajinski vojnici obučavaju u Hrvatskoj odzvanjaju zapadnim, ali i ruskim medijima.

Ne stišava se tako bura nakon što su premijer Andrej Plenković i njegovi najvažniji jurišnici, ministar Grlić Radman, vječni drugi čovjek stranke Gordan Jandroković i ostali bliski suradnici zaigrali riskantnu igru pozivanja ukrajinske vojske na obuku u Hrvatsku.

Neozbiljna država

Tomu se, dakle, oštro usprotivio predsjednik Zoran Milanović i počela je još jedna uzastopna rafalna paljba na relaciji Pantovčak – Banski dvori.





I u jeku takvih previranja i taktičkih odluka potencijalno velikih posljedica, u Hrvatskoj se održao megaskup svjetskih čelnika vezan uz veliki sukob na ukrajinskom tlu.

Predsjednica Zastupničkog doma američkog Kongresa Nancy Pelosi stigla je dan ranije u hrvatsku metropolu, gdje se sastala s premijerom i suradnicima, a Milanović je za to vrijeme boravio u Makarskoj na Danu grada.

Popularni “predsjednik s karakterom” u svojem je stilu toga dana odgovarao na novinarska pitanja te objasnio zašto ne ide na skup svjetskih predstavnika.

Milanović je u izjavi nakon svečanosti izjavio da se neće susreti s Pelosi jer “neće stići” i dodao: “Ona za dva tjedna ionako neće biti ono što je sada. U Americi su za dva tjedna izbori i pobijedit će republikanci”, rekao je Milanović.

Kritičan je bio i prema samoj Krimskoj platformi, rekavši kako nije siguran što je to.

“Vidim jako puno cinizma i nepoštenja prema sirotom ukrajinskom narodu i općenito prema tom ratu, tako da ne želim biti jedan od pozera koji će tomu pridonositi. Na kraju će Amerikanci i Rusi morati sjesti jer oni vode posredni rat preko ukrajinske grbače”, rekao je Milanović te dodao da ne razumije zašto se gotovo nitko to ne usudi reći.









Govoreći o obučavanju ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj, ponovio je kako je to svrstavanje na stranu i sudjelovanje u ratnom sukobu. “To je crta preko koje ne dopuštam. Drugima mogu pomoći i suosjećati, previše smo se brinuli o drugima, a o nama nitko. Naša je situacija takva da moramo brinuti svoju brigu”, rekao je.

Uz to je izjavio da se Hrvatsku tretira kao neozbiljnu državu i dodao kako je ministar vanjskih poslova Grlić Radman bio u Bruxellesu, gdje je donesena odluka da će europske države u nečemu sudjelovati, a on o tome nema pojma, naglasio je. “Ta odluka, iako jednoglasna, nikoga, srećom, ne obvezuje, mi nemamo nikakvu obvezu u okviru NATO-a, nema obveza borbenog djelovanja”, rekao je.

Ruski agenti

S druge strane, Plenković je nekoliko puta izjavio kako je odluka donesena i kako Milanović tu nema puno šanse za manevriranje. Premijer još od davnih dana čvrsto stoji uz Ukrajinu pa je tako prošle godine upravo na krimskom samitu koji se održavao u Kijevu na tečnom ukrajinskom uzviknuo: “Krim je Ukrajina” i zaradio ovacije prisutnih svjetskih birokrata.









Doznajemo od ljudi bliskih premijeru kako on svoje stavove o ruskoj agresiji ne mijenja te je spreman ići dotle da se njegove odluke mogu protumačiti kao neprijateljstvo prema Ruskoj Federaciji.

“On od europske odluke o obuci ukrajinskih vojnika neće odustati. Dobro znamo da je premijer gradio karijeru među diplomatskom elitom te je izgradio svoje ime i na stavu o Ukrajini još od početka komadanja te zemlje, odnosno aneksije Krima 2014. godine. Premijer gaji partnerske odnose sa zapadnim zemljama i svagdje je rado viđen gost, neće ga smesti ni pritisak koji dolazi od Milanovića i ruskih agenata iz oporbe”, rekao nam je izvor blizak premijeru te dodao kako se već govori i o datumima kad će početi obuka ukrajinskih trupa na europskom, pa i na hrvatskom tlu.

Jasno je da je premijer u svojim stavovima i postupcima otišao vrlo daleko i teško je očekivati promjenu smjera. Iz Moskve redovito stižu signali kako Hrvatska više nije prijateljska zemlja i kako spone, ponajprije one gospodarske, polako pucaju na svim kanalima. Objava o obuci vojnika koje Rusija i Vladimir Putin smatraju neprijateljima zasigurno je granica koju je bilo riskantno prijeći, ali premijer je tako odlučio i povratka nema.

Kad je riječ o Milanoviću, od njega se dosad moglo svašta očekivati i vidjeti, ali nakon što je kao predsjednik zauzeo dijametralno suprotna stajališta nego što ih je imao kao premijer i šef SDP-a, i njegovi su stavovi istančani i o sukobu u Ukrajini i šire te više ne može doći do značajnije promjene.

Još jače

Doznajemo da će se on i dalje protiviti odluci o obuci ukrajinskih vojnika na hrvatskom tlu, štoviše, na tim temeljima planira graditi rast svoje popularnosti. Inače, predsjednik i dalje predvodi listu najpopularnijih političara među građanima, a sve je jasnije da ga preferira i velika većina oporbenih zastupnika.

Nisu više tajna njegove međusobne simpatije s Mostom, SDP-ovci i Socijaldemokrati mu i dalje jedu iz ruku ako on to poželi, a u stranačkim hodnicima govori se da ga simpatizira i dio nezadovoljnih HDZ-ovaca.

Svjestan je toga i premijer Plenković, koji uz ministra Marija Banožića pokušava pronaći način da Milanoviću skine ovlasti koje ima kao predsjednik, no doznajemo da ni u Banožićevu ministarstvu nije baš tako bajno kad je riječ o predsjedniku i njegovu stavu.

“I u Ministarstvu obrane, ali i u samoj vojsci veliki je broj ljudi koji Milanovića smatraju svojim vrhovnim zapovjednikom, kao što mu to Ustav i omogućuje. Dosta je velik broj ljudi koji se ne slažu s premijerovom novopronađenom hrabrošću i pozivanjem ukrajinske vojske u Hrvatsku”, rekao nam je izvor iz MORH-a.

Shodno tomu, Milanović je spreman još jače udariti protiv te odluke i na krilima podrške koju ima iz političkog ringa, ali i među biračima, dizati svoj rejting do krajnjih granica.

Iz krugova bliskih Milanoviću doznajemo da su sada sigurni da osvajaju drugi predsjednički mandat bez problema, no razmišljaju čak i o mogućnosti da Milanović ode na parlamentarne izbore kao nezavisni kandidat više opcija i kandidira se za premijera.

“On je zaista predsjednik s karakterom i to se sada vidi. Jedno mu se mora priznati, a to je da ima svoj stav. Ima ga sada po novom i premijer Plenković, no ne zaboravimo da je to čovjek koji nije išao u rat jer je imao anemiju, a sada je glasan zagovaratelj obuke vojske jedne od zaraćenih strana”, rekao nam je naš izvor blizak predsjedniku.

Protiv struje

A koliko su ozbiljne izjave i previranja dvojice čelnih ljudi države na međunarodnom planu, rekao nam je geopolitički stručnjak i analitičar Branimir Vidmarović.

On kaže da nakon Milanovićevih izjava i nedolaska na krimski skup postoje posljedice, no nisu velike.

“Izjave Zorana Milanovića imaju određenu težinu s obzirom na to da je on ipak predsjednik. Međutim, to nas ne stavlja u negativno vanjskopolitičko svjetlo jer smo parlamentarna republika i na čelu su Vlada i premijer. U ovoj situaciji Milanović izgleda kao buntovnik koji ide protiv struje i protiv općeg europskog mišljenja, ali za Hrvatsku to konkretno nema težinu, odnosno posljedice, jedino što ne izgledamo previše ozbiljno zbog tih različitih mišljenja na vrhu naše politike”, rekao je Vidmarović.