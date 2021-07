BANOŽIĆ MORA OTIĆI, KRIV JE ZA SVE PROBLEME U VOJSCI! Senzacija na pomolu: Plenković zove legendarnog ratnika!

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

“Je se malo zaredalo, ali ne vidim neke uzroke, sve je isto kao i inače. Ginu na motorima, pa oduzimaju sebi živote na svakojake načine, ali sve je to učinjeno izvan samoga sustava.” Tim riječima jedan naš sugovornik iz Ministarstva obrane komentira smrt petorice svojih kolega i kolegica koje su se dogodile u posljednja dva mjeseca i potresle jedan od najsloženijih i najosjetljivijih sustava u zemlji. No dok ovaj vojnik problem ne vidi, dio vojnih službenika s kojima smo razgovarali nije tako staložen pa zato nekolicina naših sugovornika tvrdi da stanje u MORH-u nikada nije bilo gore.

Kako naglašavaju, vojnici su pod ogromnim pritiskom, proživljavaju neviđen stres, sustav je potpuno rastrojen, a novi ministar Mario Banožić u svemu tome teško se snalazi. Mladi vojnici i vojnikinje nerijetko se susreću s pritiskom koji na njih vrše zapovjednici. “Ministar Krstičević bio je korektan, ne bi propustio istog trena nakon što su se ove tragedije zaredale obratiti se javnosti. Sjetite se da je on ostavku podnio nakon smrti pilota, dok je s druge strane Banožić osoba koja ne poznaje sustav i koja ne ostavlja dojam da bi se na nju moglo osloniti. Međutim, treba imati na umu da se prije Krstičevića ovaj sustav godinama zanemarivao, i ovdje kao i u svim ostalim sustavima sve vrvi od nekompetentnih uhljeba koji se iživljavaju na mladim ljudima. To vam je tako kada uništite SIS da biste svojima namjestili SOA-u”, nabraja naš kritični sugovornik iz vojske te objašnjava da je u MORH-u trenutno situacija takva da se ne zna tko pije, a tko plaća.

Ministarstvo je premreženo HDZ-ovim kadrovima koji se nerijetko konfrontiraju s kadrovima predsjednika Zorana Milanovića, takve je, pak, iza sebe ostavio nekadašnji SDP-ov ministar obrane Ante Kotromanović, a to je tek jedna od problematičnih stavki. “Mladi ljudi često doživljavaju maltretiranje i šikaniranje, zna se kakva je ovo služba i zna se da je u vojsci režim strog, ali nikada to nije bilo ovako i nikomu nije jasno zbog čega se događa ovakav pritisak. Sve smrti koje su se dogodile istražuju se, ali o tome vlada zavjet šutnje, to su teme koje su zabranjene i koje se ne otvaraju. Sve je obavijeno velom tajni”, objašnjava također naš sugovornik te navodi kako se, bez obzira na zabranjene teme, među visokorangiranim vojnim službenicima sve češće progovara o tome kako bi Banožić morao otići s ministarske pozicije te svoj položaj prepustiti nekom kompetentnijem.

Traumatični ishod

U krajnjem slučaju, jedna od prihvatljivih opcija za dio vojnih službenika je i povratak Krstičevića koji ionako savjetuje premijera o obrani i kojega i danas dobar dio kolega oslovljava s “ministre”, dok on u stopu prati neiskusnog lovca Banožića koji je na čelo ovog resora došao po političkim, a ne stručnim kriterijima. Nakon posljednje smrti koja se dogodila unutar vojnog sustava, ministarstvo je prvo reagiralo priopćenjem, a sutradan je održana i konferencija za novinare na kojoj je objašnjeno kako su u postrojbama Oružanih snaga RH raspoređeni vojni psiholozi čija je primarna zadaća pružanje psihološke potpore pripadnicima Oružanih snaga.

Međutim, naš sugovornik iz MORH-a kaže kako je tih vojnih psihologa premalo te da sasvim sigurno ne rade dovoljno s vojnicima, a ponajmanje s mladim ljudima koji se odluče ući u službu u kojoj ih očekuju veliki izazovi i iznimno složeni zadaci. Ipak, iz ministarstva službeno poručuju kako se vojnici u bilo kojem trenutku mogu javiti psiholozima u postrojbama, a uz to, napominju kako su psiholozi i zapovjednici stalno u interakciji s pripadnicima postrojbi.

“Po nastanku događaja s posebno traumatičnim ishodima psiholozi postrojbe sustavno pružaju psihološku podršku pripadnicima koji su prošli traumatski događaj ili su bili posredno uključeni. Za primanje u djelatnu vojnu službu provodi se psihološko testiranje kandidata, kao i kod redovitih liječničkih pregleda djelatnih vojnih osoba koji su obavezni svake tri godine. Naglašavamo da su, uz dostupnu psihološku pomoć, djelatne vojne osobe obavezne svake tri godine ići na redoviti liječnički pregled tijekom kojega se provodi psihološko testiranje”, kažu iz Ministarstva obrane.

Upitna kompetencija

Ipak, čini se da, bez obzira na sve dostupne mehanizme, tragedije nije moguće izbjeći, a one su po ustaljenom hrvatskom običaju na društvenim mrežama postale predmetom teorija zavjera pa mnogi smrti u vojsci povezuju s cjepivom tvrdeći kako je ono vojnicima nametnuto i obavezno. Ta tumačenja valja uzeti s velikom rezervom jer, uostalom, i podaci Ministarstva unutarnjih poslova otkrivaju kako nema odstupanja u Oružanim snagama u odnosu na kompletno stanovništvo Hrvatske po broju samoubojstava u prošloj godini.

Tako je lani u ukupnoj populaciji naše zemlje zabilježeno 566 samoubojstava, što čini stopu od oko 14 osoba na 100.000 stanovnika, dok je stopa samoubojstava u Oružanim snagama bila 5,26 osoba na 100.000 stanovnika. Dodatne napore u vojsci su, prema službenom izvješću, podnijeli i zbog pandemije koronavirusa koja utječe na psihološko stanje svih građana, pa tako i vojnika, a predsjednik Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik upravo je te izvanredne okolnosti i koronakrizu povezao sa smrću vojnika, o kojoj se oglasio i državni tajnik Ministarstva obrane Branko Hrg, prema kojem su u ovom resoru posebno kritični.









Pitaju se, naime, koje su Hrgove kompetencije za ovaj resor, te njegov ulazak u Ministarstvo obrane pripisuju klasičnom HDZ-ovu uhljebljenju. “Možemo samo ponoviti da ni jedan ovaj slučaj i ni jedna ova smrt vojnika i vojnikinja nije vezana uz službu. Nijedno samoubojstvo nije počinjeno u prostorima naših vojarni i nije vezano uz službu, živimo u vremenu u kojem su stresovi pojačani”, ocijenio je Hrg na izvanrednoj konferenciji za novinare, govoreći zapravo ono što svi ionako već znamo, bez definiranja stvarnog motiva koji bi vojnike i vojnikinje nagnao na taj čin, posebice kada se otprije zna da je riječ o mladim ljudima koji su kao pripadnici vojne službe bili podvrgnuti psihološkim testiranjima.

Nova strategija

Samoubojstva su počinili pripadnici vojske koji su u svim kategorijama, a govori se o tri slučaja vješanja te dva slučaja uporabom vatrenog oružja, odnosno pištoljem i aktivacijom ručne bombe. Ti nemili događaji popraćeni su šturim priopćenjima i birokratskim izrazima sućuti. Dodatnih informacija nema, no u MORH-u objašnjavaju kako nemaju što više reći kada su u tijeku istrage. S druge strane, ovi događaji alarm su za to da se unutar sustava doista nešto događa, a to nešto, kako zasad stvari stoje, moglo bi dovesti u pitanje nacionalnu sigurnost ako se negativan trend nastavi.

Pitanje je i što se izvan MORH-a poduzima da se takvi događaji spriječe, primjerice što radi saborski Odbor za obranu u ovakvim situacijama, zašto oni nisu načeli ovu ozbiljnu temu i zašto su umjesto polemika o problemima u sustavu zastupnici odlučili otići na godišnji odmor? Nije jasno zašto ministar nakon prvih slučajeva nije izašao pred javnost. Nije jasno je li posjetio obitelji stradalih vojnika, ali je zato jasno kako se Banožića zadnjih tjedana u javnosti više spominjalo zbog sukoba u vukovarsko-srijemskoj organizaciji HDZ-a negoli zbog nagomilanih problema u Ministarstvu obrane.

Treba, međutim, reći kako Hrvatska, kada je riječ o samoubojstvima u vONojsci, nije izoliran slučaj. O sve većem broju samoubojstava u svojim redovima još se 2014. godine oglasila njemačka vojska. Tada je povjerenik za obranu Bundestaga Helmut Konigshaus predstavio izvještaj o samoubojstvima u njihovoj vojci, povezujući to sa sve većim brojem raspada bračnih veza, ali i s obiteljskim problemima koji su okarakterizirani kao dio svakodnevice za ondašnje vojne službenike. “Ako ne prekinemo ovu spiralu, može dovesti do raspada cijelog sustava”, upozoravali su u Njemačkoj, gdje se također govorilo o žalbama vojnika koje su se odnosile na probleme sa zapovjednicima.









Ministrova krivnja

Godišnji izvještaj o samoubojstvima koji je pripremilo američko ministarstvo obrane svjedoči o tome kako je prije dvije godine gotovo 500 američkih vojnika počinilo samoubojstvo. No u Hrvatskoj nisu problem samo samoubojstva nego i činjenica da su četvorica specijalaca i pripadnika Zapovjedništva za specijalne snage HV-a pala u izvanrednom nadzoru jer su bili pozitivni na drogu, odnosno na kokain. Družina je pala na ciljanom testu bez najave, a u jednoj drugoj akciji pozitivan je i pripadnik Vojne policije koji je radio na osiguranju događaja uz sam državni vrh.

Skandal je to koji se, kako tvrde upućeni, nastojao prikriti, no nakon što je dospio u medije, u MORH-u je nastala panika jer se to preklopilo sa smrću vojnika pa su stoga u ministarstvu zabrinuti za ishod cijele situacije, ali i za sudbinu svojeg ministra Marija Banožića, koji bi se doista uskoro mogao vratiti odakle je došao, u vukovarsko-srijemsku organizaciju HDZ-a, koja se pod njegovom palicom rastrojila baš poput MORH-a, dajući naslutiti da se jedan djelić problema krije i u njemu samome. Nitko ne tvrdi da je ministar kriv za smrti vojnika, ali je zasigurno odgovoran za kaos u sustavu koji se pred očima javnosti i bez nekog pretjeranog interesa raspada. Ako se taj raspad ne spriječi, uskoro bismo mogli svjedočiti još složenijim i još ozbiljnijim problemima.