BANOŽIĆ JE ZAIGRAO RISKANTNU IGRU! Milanović dobio neočekivanu priliku za napad: Meta mu više nije ‘Bane’, već HDZ-ov moćnik iz sjene

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Da su ministar obrane, HDZ-ov Mario Banožić, i predsjednik Republike Zoran Milanović na ratnoj nozi, odavno više nije vijest, no bez obzira na to, Milanović je ovih dana u svojim verbalnim okršajima s HDZ-ovim ministrom iz političke anonimnosti izvukao zaboravljenog saborskog zastupnika vladajuće stranke Antu Bačića, koji je upisan u Ratnu školu “Ban Josip Jelačić”, što za predsjednika nije nimalo smisleno, pa u konačnici ni zakonito. Sasuo je Milanović zbog toga paljbu i na Bačića, ali i na ministra Banožića, a oni koji dalmatinskog HDZ-ovca Baću dobro poznaju i sami se pitaju otkud on u vojnoj školi i kakve veze s vojskom tima. Ministar Banožić tu nema nikakve dvojbe, on smatra da je upis HDZ-ova zastupnika u Ratnu školu u skladu sa zakonom jer su više od osamdeset puta primijenili takve odluke kada se nekoga upućivalo na školovanje. “Što se mene tiče, odluka je tu”, rekao je Banožić predstavnicima medija, odgovarajući na pitanje o tome krši li se zakon odobrenjem Bačićeva upisa u Ratnu školu.

Specijalan tretman

Predsjednik, koji je ujedno i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga, ranije je pak, problematizirajući Bačićev upis u Ratnu školu, objasnio kako to smatra kaznenim djelom jer u “Banu Jelačiću” nema mjesta za saborske zastupnike koji su po definiciji državni dužnosnici. To je još jedna u nizu situacija u kojima Milanović i Banožić tumače zakone po svojem. Tako se Banožić u slučaju svojega stranačkog kolege Bačića pozvao na Zakon o službi u oružanim snagama na temelju kojega postoji upućivanje na izobrazbu četvrtog stupnja, pri čemu se na izobrazbu mogu uputiti osobe iz drugih tijela, stranih partnerskih zemalja, pa i pojedinci drugih kategorija. Ne ide to baš tako, tvrde pak u Milanovićevu savjetničkom timu, u kojem naglašavaju da Banožić još jednom pokazuje elementarno neznanje jer se članak zakona na koji se ministar poziva odnosi na službenike koji su u državnoj upravi proveli minimalno deset godina, što Bačić nije.

“Milanović tumači dijelove zakona koji njega interesiraju, one koji ga ne interesiraju jednostavno ignorira”, poručuje pak ministar obrane. No i bez tih poruka izgledno je da bi Bačić doista mogao postati slučaj jer je Milanović vrlo jasno dao do znanja da će osobno zabraniti ulazak takvih ljudi u prostorije Hrvatske vojske. S druge strane Banožić odgovara kako prije svega očekuje da Milanović to zabrani svojim najbližima koji kontinuirano upotrebljavaju vojne objekte za svoje relaksirajuće aktivnosti. Prema tvrdnjama upućenih, Banožić pritom aludira na prvu damu Sanju Musić Milanović, koja svakodnevno za osobne potrebe koristi vojarnu na Tuškancu koju vode pripadnici Počasne zaštitne bojne. Prvoj dami u toj vojarni na raspolaganju je osobna trenerica, odnosno vojnikinja, a njih dvije najčešće su jedine koje borave u toj dvorani. Da se gospođu Musić Milanović ne bi ometalo tijekom vježbanja ili pri kupanju u bazenu, ispred ulaza dežuraju uniformirani pretorijanci, a po Ministarstvu obrane šuška se da je neformalna zapovijed da nitko od vojnika i dužnosnika ne smije pristupiti u dvoranu dok je u njoj Musić Milanović.





Baćina isprika

Kada je riječ o vojarnama, treba doista imati na umu da su one pod upravljanjem Ministarstva obrane, u kojem se vjeruje da se Milanović na Bačića obrušio zbog izbora prvog čovjeka VSOA-e, a pod utjecajem svojeg savjetnika Marekovića koji ima pretenzije kadrovirati po agenciji, na što Banožić nema namjeru pristati jer je odlučio samostalno imenovati nasljednika donedavnog šefa VSOA-e Ivice Kindera. Iako u MORH-u u Milanovićevim istupima vide zavjeru, u njegovu timu smatraju da je Banožiću u zbrinjavanju Bačića asistirao predsjednik Sabora Gordan Jandroković, koji je blizak sa splitsko-dalmatinskom organizacijom HDZ-a u kojoj dominantnu ulogu ima Ante Sanader. Bačić se doista i u vladajućoj stranci smatra Sanaderovim kadrom, a ne treba zaboraviti da Milanović i Sanader ratuju još otkako je predsjednik doveo u pitanje zapošljavanje Sanaderova sina u vatrogasnoj zajednici Splitsko-dalmatinske županije.

Ne misli Milanović stati samo na prozivkama na račun Bačića, spreman je i na podnošenje prijava, a sve to moglo bi stvoriti nove tenzije između predsjednika i premijera koji s Bačićem – Baćom doista nema prevelikog doticaja. Inače je Baćo u prošlom sazivu Sabora bio zamjena za bivšeg ministra obrane Damira Krstičevića, a premda se u sabornici nije istaknuo govorima, ostat će zapamćen kao tip koji se žestoko sukobio s Mostovim bombarderom Mirom Buljem, kojega je u jednoj polemici nazvao čobanom. Nedugo nakon toga posuo se pepelom pa se na društvenim mrežama ispričao Mostovim kolegama. “Svjestan sam da moja reakcija nije bila primjerena ni mjestu ni vremenu i žalim što sam odgovorio na provokaciju. Mea culpa”, poručio je ovaj HDZ-ovac na svojem profilu na Facebooku. U svojoj biografiji Bačić pak poručuje da je jedan od najmlađih saborskih zastupnika, što je doduše razvidno i iz toga što je rođen 1984.

Projektni analitičar

Školovao se na splitskom Pravnom fakultetu, a sudjelovao je i u HDZ-ovoj kampanji za izbore koji su se održavali 2016. te je tada predstavljen kao projektni analitičar u Studentskom centru Split. Kako je Bačićeva karijera usko vezana uz Splitsko-dalmatinsku županiju, tako je vezana i uz HDZ, u kojem je jedno vrijeme bio predsjednik stranačke mladeži i Nacionalnog odbora Mladeži HDZ-a. Baćo je također obnašao dužnost županijskog vijećnika, a bio je i regionalni asistent zastupnika u Europskom parlamentu u svojoj Splitsko-dalmatinskoj županiji. Premda nije neko pretjerano zvučno zastupničko ime, jedno je vrijeme slovio kao najrastrošniji saborski zastupnik koji je u samo pola godine mandata spiskao gotovo 90.000 kuna, od čega je velik dio otišao na hotele i letove, dok je usporedno s time bio jedan od najneaktivnijih saborskih zastupnika. Unatoč tomu, HDZ je očito u mladom zastupniku prepoznao velik potencijal, upućeni navode da on doista spada u skupinu stranačkih mladih nada, što je jasno i iz toga što je Baćo prvi saborski zastupnik koji je upisao Ratnu školu “Ban Jelačić” na Vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman”. U vrijeme kada je u parlamentu mijenjao Krstičevića, Bačić doista jest bio u Odboru za obranu Sabora, danas pak vodi saborsko izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini NATO-saveza.

Ovaj posljednji angažman mladog Bačića kao civila u ratnoj školi neobjašnjiv je i šokantan čin dijelu naših sugovornika iz MORH-a koji u ovome vide protekcije zbog stranačke pripadnosti, međutim, u samom ministarstvu zauzeli su se za njega pa Banožić ima argumente za njegov angažman. Zanimljivo je da je MORH tijekom svibnja izvijestio o studijskom posjetu polaznika 24. naraštaja ratne škole Saboru, a sve djelatne vojne osobe tada su primili Ante Sanader i Bačić kao voditelj izaslanstva pri NATO-u.

Konfuzan slučaj

Bačić je, kako zasad stvari stoje, sada i sam spreman osposobiti se za sve izazove i ugroze koje nam prijete u doglednoj budućnosti, iz toga nije teško zaključiti da stranka ima velike planove s njime, no te planove spreman im je narušiti predsjednik Milanović u još jednom bespoštednom ratu s ministrom Banožićem. Milanovićevi raniji konflikti s ministrom obrane obično su se negativno odražavali na Banožićev rejting, zna to vrlo dobro i ministar koji je, unatoč tomu, ponovno odlučio zaigrati riskantnu igru i prepirati se s predsjednikom, kojemu bi se javnost mogla prikloniti i u ovom, u najmanju ruku konfuznom slučaju, koji ponovno u neugodnu situaciju dovodi Hrvatsku vojsku, njezin dignitet se sa svakim novim sukobom između Banožića i Milanovića spušta na još niže razine, što u ovim kriznim vremenima nikomu ne bi trebalo biti u interesu. No hrvatski političari ionako odavno ne mare za državne, nego samo za svoje osobne interese.