BANDIĆ ‘ŽETONČIĆIMA’ drži u šaci Plenkovića

Autor: 7Dnevno

Izbori trenutno nisu prioritet, tvrdio je prije desetak dana premijer Andrej Plenković, uvjeravajući javnost, zajedno s ostatkom HDZ-ove svite, da su svi oni zbili glave kako bi se izborili s pandemijom koronavirusa. Uslijedio je niz populističkih mjera koje su među građanima dočekane s oduševljenjem. Tako je, primjerice, popularni stožer odlučio relaksirati rigorozne mjere koje su uveli zbog epidemiološke situacije.

U tom paketu našlo se za svakog ponešto. Za trgovce i njihove obitelji tu je neradna nedjelja. Dio radnika smješka se i zbog Vladina minimalca koji im je podijeljen premda su koronakrizu proživljavali u toplini svojih domova. Potom se Plenković zaletio do Osijeka kako bi Slavoncima obećao bolju budućnost kroz ulaganja u poljoprivredu, no kako reče, nije se na otvaranju prometnice pojavio zbog kampanje nego, eto, zbog strateških interesa toga kraja.

A onda je koronavirus zamijenio virus prošlosti i razdora koji je, problematizirajući HOS-ovo znakovlje, iz privremenog sna probudio predsjednik Milanović, dajući Plenkoviću vjetar u leđa te prepuštajući mu ulogu branitelja nacionalnih vrijednosti i heroja.

Plenkovićevi ljudi

Da su se Plenkoviću karte za izbore itekako posložile, potvrđuje i niz naših sugovornika iz vladajuće stranke koji nam prepričavaju dojmove s nedavno održanog druženja Predsjedništva i Nacionalnog vijeća stranke. Na tom se sastanku dogovorilo raspuštanje Sabora, koje bi se na dnevnom redu trebalo naći u idućih desetak dana, a dotad će Plenković morati razgovarati s koalicijskim partnerima, pri čemu se kao najtvrđi orah čini zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. Potpora koalicijskih partnera nužna mu je za ovaj prvi korak do izbora jer se Sabor raspušta običnom većinom, a jasno je kao dan da SDP-ovci na izbore početkom ljeta nemaju namjeru pristati pa za to neće dići ruke jer bi time prepustili Plenkoviću još jedan mandat.

Dok se Plenković hrva s koalicijskim partnerima, HDZ je već u javnost pustio imena ključnih ljudi s kojima izlaze pred svoje biračko tijelo. Na iznenađenje mnogih, kampanju bi trebao voditi glavni tajnik stranke i predsjednik Sabora Gordan Jandroković koji je, kako tvrde u HDZ-u, nepravedno podcijenjen te se bez argumenata nerijetko i među stranačkim kolegama nalazi na meti kritika, a često biva i predmetom ismijavanja. Dok se drugi smiju, Jandroković gradi svoju mrežu na terenu među HDZ-ovcima, osobito onima s nešto umjerenijim načelima, i dobro je prihvaćen, a treba podsjetiti i da je nadživio sve šefove. Osim toga, bez Jandrokovića se danas teško može zaposliti u bilo kojem državnom poduzeću. Jandrokovićev asistent bit će Krunoslav Katičić, državni tajnik u Ministarstvu imovine, dok će HDZ-ov predizborni program pisati i koordinirati Plenkovićev “omiljeni Hercegovac”, ministar zaštite okoliša Tomislav Ćorić.

Prema Plenkovićevoj računici, Hrvati bi pod maskama na birališta trebali već 5. srpnja ili tjedan kasnije, što također potvrđuje glasine da će se za desetak dana raspuštati Sabor. Nekoliko je razloga zbog kojih se Plenković odlučio zaigrati ovu utakmicu. Prije svega, jasno je da će pokušati pokupiti dio slave koju zasad još uživaju nacionalni stožer i ministar Beroš, osim toga, epidemiološka slika nagovještava da bi se život tijekom ljeta mogao normalizirati, a za to zasluge, naravno, namjerava preuzeti Plenković koji će kampanju bazirati na borbi protiv korone, koja automatizmom znači i borbu za zdravstveno stanje nacije.

Ne treba zaboraviti ni poziciju SDP-a, za koju je, doduše, najzaslužniji šef te stranke, nevješti Davor Bernardić, koji se uvalio u probleme vrijeđajući Jandrokovića, čime je, prema Plenkovićevu viđenju, pokazao da je u panici, a tu paniku predsjednik Vlade ocjenjuje kao strah od poraza, što će svakako kao vješt političar nastojati iskoristiti.

Slavonska bojišnica

Izbori bi se, tvrdi naš sugovornik, trebali održati sasvim regularno jer se u idućim tjednima planira dopustiti slobodno kretanje, a možda i javna okupljanja, što znači da bi se i predizborni skupovi mogli održavati po protokolu, no s tim su u vladajućoj stranci ipak oprezni pa kažu da će svoju kampanju bazirati na medijima i društvenim mrežama na kojima će agresivno nastojati pridobiti birače. Pridobiti birače u Slavoniji za Plenkovića će biti veliki izazov. U ravnici predsjednik Vlade nema previše izbora, kampanju će prepustiti novoizabranom potpredsjedniku stranke, osječkom županu Ivanu Anušiću, koji se na predsjedničkim izborima, vodeći kampanju Kolinde Grabar-Kitarović, nije proslavio.

Neosporno je da će za HDZ Slavonija biti snažna bojišnica, pa ondje kani iskoristiti sve jake stranačke adute, no osim što strahuje od neizraženih Anušićevih vještina, brinu ga i potencijalni vukovarski saboteri koje bi mogao povesti gradonačelnik Ivan Penava koji je na unutarstranačkim izborima jasno rekao što misli o Plenkoviću. Jasno, Penavin utjecaj nakon izbora u HDZ-u srezan je na minimun, ali Plenković vrlo dobro zna da stranački i opći izbori nisu isti pa je oprezan ne samo s Penavom nego i s požeškim kolegama koji se ni na predsjedničkim izborima nisu pokazali kao lojalni partneri, što i nije čudno jer Plenković ih je svojedobno raspustio. U probleme ga je neočekivano u Dalmaciji uvalio Ante Sanader, odnosno njegov prijatelj Ivan Škaričić, ravnatelj zloglasnog splitskog doma za starije u koji se probila korona, dijelom navodno i zbog Škaričićeva nemara. Plenković je planirao da Sanader bude njegov oslonac za glasače u Dalmaciji, no izgledno je da će se sada ipak nešto više morati osloniti na generala Krstičevića, s obzirom na to da u Dalmaciji Sanadera poistovjećuju sa Škaričićem.

Bandićevo oružje

Probleme u svojim redovima Plenković će već nekako riješiti, no s Bandićem će izgleda teško na zelenu granu jer prvi čovjek metropole nije ljut samo na premijera, njegovi suradnici s posebnom gorčinom govore o zagrebačkim HDZ-ovcima kojima je, kako tvrde, Bandić uvijek bio na raspolaganju. Upravo se zato nema namjeru predati, a njegovi suradnici podsjećaju da je Bandić uvelike pomogao Dragi Prgometu, odnosno bratu predsjednika zagrebačke Gradske skupštine koji je s Gradom realizirao brojne unosne poslove. Bandić je spreman obračunati se sa zagrebačkim HDZ-ovcima i kroz otpuštanje vojske njihovih članova koji rade u gradskim tvrtkama. Međutim, najjači adut u srazu s HDZ-om mu je gay-afera jednoga od najistaknutijih članova toga ogranka. Riječ je, kako tvrde upućeni, o konzervativcu koji je razmjenjivao eksplicitne fotografije s nekolicinom poznatih Hrvata. Jedna od tih fotografija svojedobno je procurila u neke marginalne medije, no afera nikada nije buknula, ali Bandić je, ako ga nastave provocirati, spremam zapucati i time, a takvo što Plenkoviću, koji će se boriti i za naklonost konzervativnih birača, sasvim sigurno neće ići u prilog.

Premda Bandić oružjem raspolaže, jasno je da ni zagrebački HDZ-ovci nisu bez aduta, pa ni bez Plenkovićeve potpore. Tako je nedavno baš Prgomet problematizirao odnose s Bandićem na lokalnoj razini, tvrdeći da se oni moraju razmotriti. Povod za sukob nije mogao biti neuvjerljiviji, naime, mogući raskid HDZ-a s Bandićem u Zagrebu trebao bi se zbiti zbog održavanja online sjednice Gradske skupštine. Nagla promjena Bandićeva stava oko online sjednice HDZ-ov je alibi za odmicanje od zagrebačkoga gradonačelnika, i to, kakve li slučajnosti, baš dva mjeseca prije izbora. Kako to da je Prgometu zasmetala Bandićeva promjena mišljenja, a nisu mu smetali Bandićevi sudski procesi, optužnice, uvrede na račun novinara i kojekakva suspektna zapošljavanja? Kako to da zagrebački HDZ odnose s Bandićem nije propitao onda kada su se s njime upustili u političku trgovinu s većinom u Gradskoj skupštini pri izglasavanju posljednjeg proračuna? Časni HDZ-ovci koji ne mogu prijeći preko toga da je Bandić promijenio stav, s njim i njegovim žetončićima upravljaju državom pa je sasvim jasno kako se motiv hitnog distanciranja od njega krije u početku kampanje za parlamentarne izbore.

To što će se HDZ-ovci u Zagrebu rastati s Bandićem za Bandića na lokalnoj razini ne znači ništa posebno. Gradonačelnik će nastavljati upravljati gradom, a taman i da se ne izglasa gradski proračun, situacija se može privremenim financiranjem izvući do iduće godine, kada se ionako održavaju redovni lokalni izbori, no kada je o nacionalnim izborima riječ, Bandić nema namjeru popustiti bez borbe, jer ako to učini, može zaboraviti na svoje žetončiće i njihov utjecaj. Na nacionalnoj političkoj sceni Bandićeva stranka ne postoji, ali spas se krije u izmjenama izbornog zakona, na čemu će, po svemu sudeći, inzistirati i kod Plenkovića, kojemu njegova potpora treba za raspuštanje Sabora. Premda u HDZ-u tvrde da se “Milan kasno sjetio” i da Plenković koji uskoro imenuje novu državnu odvjetnicu za Bandića ima sredstva za smirenje, čini se da će Bandić ostati pri svojem.

“Bitno je s kojim zakonom idemo na izbore, a ne idemo li u srpnju ili listopadu. Dok se ne izmijeni izborni zakon, nema sreće u ovoj domovini”, natuknuo je Bandić prije nekoliko dana, svjestan da bi mu promjena izbornog sustava itekako koristila. Izmjena kakvu sugerira osigurala bi mu pokojeg saborskog zastupnika, a kasnije bi se on svojim trgovačkim vještinama za ostalo sam pobrinuo, po postojećim pravilima takvo što mnogo je manje vjerojatno.

Vjerojatno je zato da Plenković definitivno kreće u borbu za još jedan mandat i da će to učiniti s Bandićem, ali i bez njega, što potvrđuje i podatak kako je Hrvatska jedina zemlja EU-a u kojoj će se ovog ljeta održati izbori. Za realizaciju tog plana Plenkoviću je na raspolaganju nekoliko opcija. Prva je raspuštanje Sabora, pri čemu većina saborskih zastupnika podržava raspuštanje parlamenta, čime se aktivira rok od minimalno 30, a maksimalno 60 dana u kojem se moraju održati izbori. Aktivira se i Milanović koji odlučuje o tome koji će se točno neradni dan u tom periodu odrediti za izlazak na birališta. Da se kojim slučajem Sabor raspusti 11. svibnja, na birališta bi se najranije moglo 14. lipnja, a najkasnije 5. srpnja.

Ako ga Bandić nastavi ucjenjivati, Plenković može podnijeti ostavku i srušiti svoju vladu. Padne li Vlada, kreće rok od 30 dana u kojem bi se pokušala formirati nova saborska većina. Ako do toga dođe, ponovno je na redu Milanović koji ima rok od 30 do 60 dana za raspisivanje izbora, čime se datum izbora pomiče za mjesec dana. Dakako, ovo je jedan od mogućih, ali ujedno i riskantnih manevara, jer pitanje je kako bi ga prihvatili u javnosti, ali podjednako je riskatno s izborima ući u jesen, kada će se zbrajati rezultati propale turističke sezone, kao i ostali negativni učinci koronakrize.