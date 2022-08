‘ANDREJ, BILO JE DOSTA, PODVUCI CRTU!’ Pod Medvedovim utjecajem HDZ se rješava SDSS-a: Politički brak Plenkovića i Pupovca na krhkim je nogama

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Andrej, bilo je dosta, podvuci crtu – savjeti su to ministra branitelja i potpredsjednika Vlade Tome Medveda premijeru Plenkoviću vezani uz odnose s glavnim HDZ-ovim koalicijskim partnerom SDSS-om, čiji se predsjednik Milorad Pupovac posebno uznemirio posljednjih dana kada je Hrvatska s ponosom obilježavala 27. obljetnicu vojno-redarstvene akcije Oluja. U Kninu ove godine nije bio baš nitko iz SDSS-a, ali je zato Pupovac problematizirao obilježavanje Oluje spominjući srpske žrtve, a usporedno s time i vječnu temu o izostanku dijaloga, što je u najmanju ruku suludo, posebice kada se zna da u aktualnoj Plenkovićevoj Vladi na poziciji potpredsjednice sjedi njegova stranačka kolegica Anja Šimpraga, koja se također nije pojavila u Kninu.

Snažna poruka

Puno je strpljenja Plenković imao za svojeg koalicijskog partnera iz manjinskih redova, zbog mira u kući bezbroj mu je puta progledao kroz prste, bacajući sebe pod noge desnom biračkom tijelu i desnoj oporbi, ali Pupovac nikada nije previše mario za te njegove ustupke, nego je neprestano vodio i provodio vlastitu agendu na kojoj opstaje posljednja dva desetljeća kao jedan od najdugovječnijih saborskih zastupnika i uopće političara u Hrvatskoj.

Da je vrijeme da se postavi prema Pupovcu, premijeru Plenkoviću posljednjih godina sugerirali su mnogi stranački i nestranački kolege, na to ga je u jeku kampanje za lokalne izbore pozivao njegov stranački kolega Ivan Anušić, međutim, sve dok mu njegov vjerni stranački zamjenik Medved nije rekao da je vrag odnio šalu, i Plenković je tu temu gurao na margine, hvaleći se i ovdje u Hrvatskoj i u Bruxellesu vlastitom liberalno-manjinskom vladom, čiji manjinski partner, odnosno SDSS, i nije demonstrirao osobine lojalnog partnera. Sada kada je odlučio ući u borbu za treći uzastopni mandat, i Plenković je, obilazeći teren, počeo uviđati s kim uistinu ima posla pa je na Medvedovu sugestiju i iz Sinja s Alke poslao snažnu i domoljubljem intoniranu poruku referirajući se na izjave srpskog ministra Aleksandra Vulina o ustaškoj Vladi. “Čuli smo primitivne ispade iz Srbije. Iz naše optike uređene zemlje, gdje uvažavamo manjine, oni kao da su iz nekog vremena prije 30 godina. Ne odgovarajući na te brutalne i sramotne uvrede, pozivam ih da malo sazru, bilo bi to dobro za njih”, sugerirao je predsjednik Vlade srpskom ministru, a te sugestije pozitivno su odjeknule HDZ-om, pa i samom Vladom, ali i među premijerovim savjetnicima koji mu već neko vrijeme sugeriraju da počne provoditi takozvanu suverenističku politiku, na čemu od početka njegova mandata ponajviše inzistira Mate Granić.





Prazna prijetnja

Odjeknula je podjednako HDZ-om vijest o tome da nitko iz SDSS-a neće doći u Knin na proslavu Oluje, što je među članstvom vladajuće stranke protumačeno kao još jedna neukusna kaša koju je Milorad Pupovac skuhao premijeru Plenkoviću, i to nedugo nakon što je u dogovoru sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem izazvao diplomatski skandal u trenutku kada je ovaj odlučio u privatnom aranžmanu ući u našu zemlju kako bi posjetio Jasenovac, o čemu je obavijestio samo Pupovca koji u svemu tome nije vidio ništa sporno te je javno osporavao zabranu Vučićeva ulaska u Hrvatsku, baš kao što je javno osporavao Plenkovićev stav da ne prihvaća optužnice protiv hrvatskih vojnih pilota koje je srpsko tužiteljstvo dizalo baš zbog Oluje.

U to doba, odnosno prije nekoliko mjeseci, Pupovac je Plenkoviću otvoreno prijetio raskidom koalicije, i to baš u trenutku kada je Plenković u očima desnog biračkog tijela počeo rasti jer je snažno stao uz naše pilote ponudivši im svaki oblik pomoći. Nikada se Plenković nije previše referirao na prijetnje šefa SDSS-a, a HDZ-ovci su u njegovo ime progovarali o stabilnoj koaliciji premda su i sami ispod glasa nerijetko govorili o trzavicama između svojih i SDSS-ovih zastupnika. Da je stanje u vladajućoj koaliciji od prošlog tjedna ozbiljno poljuljano, potvrđuju i naši sugovornici bliski Plenkoviću te kažu kako je on s razlogom u svojem govoru u povodu Oluje pohvalio svojeg kolegu Medveda i njegova zalaganja ne samo u ratu nego i u ministarskom mandatu. Prema riječima dobro upućenih sugovornika, te su Plenkovićeve riječi početak njegova velikog zaokreta koji bi mnoge mogao iznenaditi i zateći, baš kao što su mnogi već neko vrijeme zatečeni Milanovićevom političkom transformacijom. Tragom te transformacije s dozom konzervativizma uskoro bi trebao krenuti i Plenković, ali on će to, kako svjedoče njegovi suradnici, činiti umjerenije i odmjerenije, da ne bi prokockao ono što sada ima. “Već šestu godinu vodimo politiku poštovanja digniteta Domovinskog rata i branitelja. Snažimo domovinsku sigurnost, nije to samo retorika, to je konkretna politika Tome Medveda, manifestirala se u donošenju jedinstvenog zakona o pravima hrvatskih branitelja, ispravili smo nepravde…”

Postojani saveznik

“… Činimo sve da pronađemo oko 1800 nestalih”, poručio je Plenković iz Knina i oduševio dobar dio svojih kolega u stranci koji mu prije nisu bili naklonjeni, a ugodno su iznenađeni njegovom novom retorikom jer smatraju da je to prvi korak do konkretnog zauzimanja stavova i prema Srbiji i prema Pupovcu, kojemu je prilično konkretno odgovorio ministar Medved referirajući se na njegove izjave o slabom povratku na područja koja su bila pogođena ratom. Prema Medvedovim riječima, sva područja koja su bila zahvaćena ratom doista imaju lošiju demografsku sliku od područja koja nisu bila zahvaćena ratom.

“Posebno možemo istaknuti Banovinu koja je u Domovinskom ratu pretrpjela ogromna stradanja, samo na području Sisačko-moslavačke županije pronađene su 44 masovne grobnice gdje su pobunjeni Srbi pobili ljude. Spaljeno je sve”, rekao je Medved, podsjetivši da je nakon Domovinskog rata Hrvatska obnovila ta područja i poručivši da nam predstoji demografska revitalizacija posebno ratom zahvaćenog područja.

“Uslijed velikosrpske agresije velik je broj ljudi prognan i dio se nije vratio. Na nama je da poduzmemo što možemo da se to područje dodatno osnaži”, dodao je potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, koji je tako jasno i nedvosmisleno odgovorio Pupovcu, što je također u HDZ-u dočekano s oduševljenjem. Napokon mu je netko iz stranke rekao ono što ga ide, komentira jedan od naših sugovornika pa napominje kako je Medved hrvatski branitelj i general, što se nikad ne treba i ne smije zaboraviti. Uz to što je Medved hrvatski general i ministar branitelja, u svojim se mandatima doista zauzeo za populaciju koju zastupa, a mimo toga i više se nego solidno zauzeo za premijera Andreja Plenkovića.

Kao što je poznato, Medved je Ministarstvo branitelja preuzeo u vladi bivšeg premijera Tihomira Oreškovića, ali je Plenković s njime nastavio surađivati i kada je preuzeo i formirao vlastitu vladu. Medved se u tom periodu pokazao kao političar vojničkog duha na kojeg je Plenković mogao računati u svakom trenutku, pa i u trenutku unutarstranačkih izbora na kojima je premijeru bila potrebna obrana od stranačkih konzervativaca koji su mu radili o glavi. U tim je trenucima Medved prihvatio kandidaturu za zamjenika predsjednika HDZ-a te je na stranačkim izborima u jakoj konkurenciji uspio savladati svojega nekadašnjeg kolegu Ivana Penavu.









Rad u tišini

Nije Medved nikada bio za sukobe i podjele, smatrao je i još smatra da se stranački problemi moraju rješavati u tišini i za stranačkim stolom, toga se držao i onda kada je Plenković ušao u prve sukobe s Ivanom Anušićem, nerijetko je i danas Medved onaj koji sanira Plenkovićeve krize i podmeće leđa u teškim situacijama, baš kao što ih je podmetnuo nakon potresa koji je pogodio Banovinu i baš zato mnoge je od strpljivog ministra branitelja iznenadio čvrst i jasan stav koji je zauzeo prema Pupovcu u povodu Oluje.

Mnoge sve više iznenađuje i Plenkovićev stav prema Srbima i srpskim političarima, koji je po svemu sudeći produkt savjeta koje razmjenjuje s ministrom i generalom Tomom Medvedom, ako ovako nastavi, ti savjeti doista bi mu dugoročno mogli osigurati potporu dijela biračkog tijela koje ga nikada nije do kraja prihvatilo, a to što Pupovac prijeti raskidima koalicije ionako je pucanj u prazno kada se zna da od te koalicije i on i njegova stranka i njegova kolegica Šimpraga žive i više nego solidnim životom. Uostalom, i da sutra dođe do raskida koalicije, Plenković bi do kraja mandata mogao vladati sa žetončićima iz Socijaldemokrata i drugih oporbenih stranaka čiji zastupnici još nisu izašli iz ormara.