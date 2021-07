ANALITIČAR UPOZORAVA! VRIJEME JE DA EU SHVATI – TURSKA NAM JE NEPRIJATELJ! ‘Udružila se s muslimanskim saveznicama kako bi osigurali premoć u regiji’

Egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi 3. srpnja otvorio je novu egipatsku vojnu bazu na Sredozemnom moru, 255 km zapadno od Aleksandrije, u blizini granice s Libijom. Simbolika s datumom otvaranja i više je nego velika, kao i naziv samog vojnog objekta “Baza 3. srpnja”. Naime, na taj dan 2013. godine egipatska vojska na čelu sa svojim tadašnjim maršalom, sadašnjim predsjednikom Abdelom Fatahom al-Sisijem, svrgnula je zakonito izabranog (na predsjedničkim izborima održanim nedugo nakon “proljetne revolucije” u Kairu i nakon svrgavanja dugogodišnjeg predsjednika Hosnija Mubaraka) i sada već pokojnog predsjednika Mohammada Morsija, čiji je glavni grijeh bio što se nalazio na čelu tada u Egiptu još zakonite i utjecajne panislamske organizacije Muslimanska braća.

Dakle, datum otvaranja i naziv vojne baze jasno odašilju poruku kako toj islamističkoj organizaciji (koja je u međuvremenu, nakon dolaska na čelo Egipta sadašnjeg predsjednika Al-Sisija, koji je to postao također na predsjedničkim izborima nedugo nakon svrgavanja Morsija, zabranjena i proglašena terorističkom) i svim glavnim egipatskim protivnicima koji je podupiru, prije svih Turskoj i Kataru. Ta se poruka, naravno, odnosi na njihovu umiješanost u Egiptu susjednu Libiju u kojoj te države podupiru suprotne političke, a time i vojne snage koje se na libijskom terenu bore u već cijelo jedno desetljeće dugom građanskom ratu. Građanskom samo uvjetno, jer se iza njega kriju snažne međunarodne silnice i interesi.

Proxy snage

Nedavni neuspjeh suprotstavljenih strana i njihovih vanjskih sponzora na pregovorima u Ženevi od 28. lipnja do 2. srpnja to najbolje i potvrđuje. On je, zapravo, pružio izvrsnu priliku Egiptu koji otvaranjem vojne baze (koja je već dugo planirana, ali je u ime zapadnih nastojanja za rješenjem libijskog pitanja na za sebe prihvatljiv način Kairo s tim potezom odugovlačio), nije želio davati alibi Ankari za ostanak njezinih vojnih instruktora i turskoj odanih proxy snaga u Tripoliju i dijelovima zemlje koje on nadzire. Drugim riječima, Kairo je izrazio spremnost za nastavak sukoba u Libiji u trenutku kada su međunarodni igrači pokazali slabost u njegovu rješavanju.

Znakovito je da su na svečanost otvaranja vojne baze stigli predsjednik predsjedničkog vijeća Libije Mohammad al-Manfi i prestolonasljednik Abu Dhabija i de facto čelnik UAE-a Mohammad bin Zayed Al Nahyan. Svi oni, naravno uz Egipat, na libijskom terenu podupiru feldmaršala Khalifu Haftara koji predvodi Libijsku nacionalnu vojsku – LNA iza koje stoji istok zemlje i koji nikada nije uspio zauzeti glavno uporište svojih protivnika – Tripoli. Kada je bio blizu tomu, uslijedila je turska vojna intervencija slanjem žurne vojne pomoći snagama tadašnjeg premijera Vlade nacionalnog spasa Fayaza al-Sarraya, kojoj su pomagali i Italija i Alžir (potonji je u međuvremenu nakon početnih konferencija u Ženevi i postignutih dogovora bio prisiljen napustiti dužnost i formirana je nova vlada pod međunarodnim pokroviteljstvom koja je trebala voditi u smjeru postizanja političkog rješenja libijskog gordijskog čvora).

Status quo koji je u međuvremenu u Libiji nastao, tj. stanje prema kojemu ni jedna od sukobljenih strana ne može osigurati pobjedu, bio je i oslonac za njihovo sudjelovanje u mirovnom procesu koji je pokrenula Europska unija, koju su predstavljale Njemačka i Francuska. Kao jedan od uvjeta, Pariz je iznio povlačenje svih stranih postrojbi iz Libije, poglavito plaćenika, što još nije učinjeno.

Slobodni Tripoli

Kairo je, međutim, pokazao određenu spremnost da prihvati prijedlog Europske unije, a od travnja ove godine to je posebno uočljivo u konzultacijama, kako na službenoj, tako i na neslužbenoj razini (uključujući i šefove obavještajnih službi Egipta i Turske koji su se sastajali kako u Libiji, tako i u Maroku). Međutim, ovaj dijalog nije doveo do pozitivnih pomaka jer su proturski izaslanici na nedavnim razgovorima u Ženevi pokušali torpedirati pokušaj provođenja mirovnog procesa pod pokroviteljstvom Europske unije. Naime, libijski ogranak Muslimanske braće predložilo je odgodu općih izbora zakazanih za 24. prosinca, sugerirajući preliminarni ustavni referendum. Ponudili su proširenje ovlasti trenutne privremene vlade, čemu su se oštro usprotivili ostali Libijci koji su sudjelovali a sastanku, rekavši da će, ako ovaj prijedlog bude usvojen, oni sastanak napustiti.

Znakovito je da je, prema alžirskim izvorima, poticatelj ovog prijedloga bio Muad Manfukh, islamistički delegat iz Stranke pravde i razvoja (PJD), političkog krila Muslimanske braće u Libiji, koje uživa široku potporu Ankare. Zauzvrat, protivnici islamista u osobi delegata Saida Yaakubija i Ahmeda Sherkessija optužili su protivnike izbora da “teže za neograničenim proširenjem privremene moći koja izražava njihove interese”. I general Khalifa Haftar je na dan otvaranja egipatske vojne baze dao oštar odgovor rekavši kako će, ako ideja izbora ne uspije, “ponovno osloboditi Tripoli”. Drugim riječima, Turska je vješto torpedirala višemjesečne napore EU-a (čitaj: njezina rivala) u pogledu Libije. Jasno je i zašto. Ankara nije zainteresirana za spomenute libijske izbore jer će oni, prema trenutačnom stanju i odnosu snaga u toj zemlji, značiti slabljenje njezinih pozicija. Tursko političko vodstvo pravilno procjenjuje stanje i dobro shvaća kako proturske stranke političku pobjedu na izborima s kakvom-takvom sigurnošću mogu osigurati jedino u Misrati, gradu na sjeverozapadu Libije, oko 190 kilometara istočno od Tripolija, i da samim tim neće imati presudan utjecaj na političku sudbinu zemlje.

Ruska potpora

Zbog toga se proturske snage i nisu povukle u sklopu spomenutog zahtjeva Pariza, što je zapravo i ponukalo egipatski državni vrh na otvaranje vojne baze i odašiljanje jasnih poruka koje je u svojoj spomenutoj rečenici formulirao libijski general Haftar. Naravno, iza Egipta aktivno stoji UAE, kao glavni financijer u smjeru potpore Haftarovim snagama, a nije nebitna ni ruska potpora. Ovdje je vrlo zanimljivo ukazati na alžirske izvore koji ukazuju kako su na posljednjim konzultacijama šefovi egipatske i turske obavještajne službe raspravljali kako na lijep način odigrati predstavu bez europskih tutora s ciljem potiskivanja nepotrebnih konkurenata iz EU-a. Drugim riječima, cilj je na libijskom tlu posložiti stvari tako da i same mogu lakše podijeliti plijen. Misle, što će njima, u muslimanskom svijetu, neki europski posrednici ako sve mogu dogovoriti sami. Zbog toga egipatsko otvaranje vojne baze koje je odgođeno zbog interesa EU-a i vjere Kaira da će EU uspjeti riješiti sukob na za sve strane zadovoljavajući način – možda najviše predstavlja poruku Kaira da je skeptičan u pogledu mirovnih nastojanja Pariza i Berlina i da ona u najboljem slučaju mogu rezultirati samo nastavkom pat-pozicije koja nije ništa drugo doli paraliza Libije kao države, što generira nestabilnost koja Egiptu nikako ne odgovara s obzirom na dugu granicu koju s njom dijeli na zapadu.









Prijatelj Erdogan

Imaju li Ankara i Kairo, u slučaju da sami krenu dijeliti libijski kolač, dovoljno snage za takvo nešto – ne vojne, već političke (i interesi europskih silnica ondje su i više nego veliki, naravno, prije svega u odnosu na golema naftna bogatstva) s obzirom na duboku razinu međusobnog nepovjerenja nagomilanog tijekom gotovo cijelog jednog desetljeća nakon Al-Sisijeva svrgavanja velikog Erdoganova prijatelja Morsija, tek ćemo vidjeti. Činjenica je, međutim, da je Erdogan posljednjih mjeseci odašiljao pozitivne signale prema Kairu koji su ukazivali na želju Ankare za normalizacijom odnosa dviju velikih muslimanskih država, pri čemu Turska na Egipat još dovoljno zainteresirano gleda i s pozicije duge zajedničke povijesti u okviru Osmanskog Carstva. Naravno, ne više da ga pokori (to je nemoguće, dvije su zemlje podjednake veličine i velike vojne snage), već u smislu da zajednički mogu postizati puno više u ostvarenju svojih političkih ciljeva nego kada su “na ratnoj nozi”. Ako bi u tome uspjeli, politika europskih “mirotvoraca” ne samo u pitanju Libije bila bi nedvojbeno znatno otežana. Nedavno je američki državni tajnik Antony Blinken kritizirao egipatske državnike s dvaju aspekata: zbog njihove želje za kupnjom suvremenog ruskog naoružanja, prije svega zrakoplova Su-35, i zbog manjkavosti demokracije ili, preneseno na jezik tamošnjega terena – pretjeranog progona simpatizera panislamske organizacije Muslimanska braća, u Egiptu zabranjene i proglašene terorističkom.

Egipatsko-ruska vojna suradnja ima dugu povijest. Ona datira još iz doba SSSR-a, a Egipat je bio prva zemlja arapskoga svijeta koja je kupovala oružje od tadašnjega glavnog američkog globalnog protivnika. U razdoblju od 1956. do 1973. Egipat je bio vodeći kupac sovjetskog naoružanja na Bliskom istoku, čija je vrijednost iznosila oko 3 milijarde dolara. Sovjetskih vojnih stručnjaka u Egiptu je bilo čak 20 tisuća. Sredinom sedamdesetih počelo je razdoblje smanjivanja sovjetsko-egipatskih političkih i vojnih kontakata, da bi 1976. Egipat jednostrano otkazao bilateralni ugovor o prijateljstvu i suradnji. Predsjednik Sadat se 1978. godine, nakon zaključenja sporazuma iz Camp Davida s Izraelom, obvezao prestati kupovati sovjetsko oružje i prijeći na ono američko, a sve su veze sa SSSR-om praktički uništene.

Milijade za avione

Godine 1981. izabran je novi predsjednik Mubarak, koji je trasirao put prema postupnoj normalizaciji odnosa sa SSSR-om. U srpnju 1995. dogodio se prvi posjet, tada već samo ruske (SSSR se u međuvremenu raspao) vojne delegacije Egiptu, da bi dvije godine poslije bio potpisan ugovor o kupnji 34 tenka T-80U i 20 vojno-transportnih helikoptera Mi-17-1V i nekoliko Mi-172. Rusija je od 1998. do 2000. isporučila Egiptu seriju raketnih sustava protuzračne obrane Volga-3, rakete za sustav protuzračne obrane Kvadrat, kao i radare za rano upozoravanje Oborona-14 i još neke tipove radara. U razdoblju od 2000. do 2003. ruski su stručnjaci modernizirali 50 egipatskih sustava protuzračne obrane S-125 Pechora (ugovor vrijedan 150 milijuna dolara), da bi se 2005. g. potpisao ugovor za opskrbu protuzračnim raketnim sustavima protuzračne obrane Tor-M1, protuzračne obrane Buk-M1-2 i ZSU-23-4 Shilka, kao i prijenosnim protuzrakoplovnim sustavima “Igla”. Zanimljivo je kako Amerikanci ni tada nisu blagonaklono gledali na rusko-egipatske akvizicije pa je tako zbog njihova pritiska neispunjen ostao sporazum iz 2006. o egipatskoj kupnji ruskih lovaca MiG-29SE, vrijedan 1,5 milijardi dolara. U 2007. potpisan je ugovor o isporuci protuzračnih samohodnih topova ZSU-23-4-M4 Shilka-Strelets. Dvije godine poslije, 2009., u Kairu je tadašnji ruski predsjednik Dmitrij Medvedev potpisao Sporazum o strateškom partnerstvu između Rusije i Egipta, koji uključuje i razvoj vojno-tehničke suradnje. 2013. godine u Kairu se održao prvi rusko-egipatski sastanak u formatu “dva plus dva” ministara obrane i vanjskih poslova Rusije i Egipta. Sudionici su se složili da će proširiti suradnju između zračnih i pomorskih snaga dviju zemalja.

Hladni rat

Tijekom pregovora dogovoreni su ugovori vrijedni više od 3 milijarde dolara za opskrbu do 24 lovca MiG-29M / M2, 12 udarnih helikoptera Mi-35M, pokretnog obalnog raketnog sustava K300P Bastion, raketnog sustava protuzračne obrane Tor-2ME, oružja i streljiva. Za egipatsku stranu ti su sporazumi bili od posebne važnosti u svjetlu obustave američke opskrbe oružjem u srpnju 2013. zbog uklanjanja predsjednika Morsija s vlasti. Godine 2017. Rusija je pobijedila na natječaju za isporuku morske inačice helikoptera Ka-52K u Egipat za nosače helikoptera klase Mistral, prvotno namijenjene ruskoj mornarici. 2018. godine šefovi dviju država – Putin i Al-Sisi – potpisali su ugovor o sveobuhvatnom partnerstvu i strateškoj suradnji, koji je Rusija ratificirala u kolovozu 2019. U razdoblju od listopada do studenoga 2019. prvi put se održala zajednička vježba protuzračne obrane Arrow of Friendship-2019.









Egipatski vojni vrh iskazuje interes za nabavu zrakoplova MiG-29, Su-35 i Il-76, helikoptera Mi-28, Mi-35 i Ka-52K, obalnih raketnih protubrodskih sustava (Bal-E), protutenkovskih raketnih sustava Kornet-Ml i Metis-EM, kao i modernih sustava protuzračne obrane Antey-2500, SAM Buk-M2E i Tor-M2E. Možemo zaključiti da i sada, kao i u vrijeme hladnog rata iz prošlog stoljeća, globalna geopolitika i interesi SAD-a prilično negativno utječu na razvoj rusko-egipatske vojne suradnje. Međutim, ona bi prije ili poslije uvijek pronalazila svoj put i to čini i sada, iako možda ne onolikom obujmu koliko bi dvije strane to željele i mogle. Kairu suradnja s Moskvom daje veći politički manevarski prostor i težinu u ostvarivanju svojih nacionalnih interesa u pregovorima s Washingtonom. SAD sigurno ne želi doći u situaciju da od Egipta, kao važnog bliskoistočnog partnera, stvori američkog neprijatelja. Pritom itekako moraju voditi računa i o interesima Izraela za kojeg je suradnja s Egiptom od Camp Davida do danas ostala jedno od najvažnijih vanjskopolitičkih dostignuća te mu je i dalje od životne važnosti.

Egipatska baza kao velika pljuska: Stotine milijuna dolara za provokaciju SAD-a i EU-a

Egipat je samo jednim potezom uspio isprovocirati ne samo EU nego i organizaciju Muslimanska braća. Učinili su to otvaranjem vojne baze na koju su potrošili ogromne količine novca i postavili se kao jedna od ključnih bliskoistočnih vojnih sila. Riječ je o kombiniranoj vojnoj bazi koja uključuje kilometar dugo morsko pristanište, kao i zrakoplovnu stazu s kontrolnim tornjevima, operacijskim salama, vježbaonicama i brojnim drugim sadržajima. Troškovi gradnje baze nisu objavljeni, ali se procjenjuju na desetke i stotine milijuna dolara. Prigodom njezina otvaranja, egipatska je vojska ondje izvela vojnu vježbu uz sudjelovanje jurišnih helikoptera i lovaca, kao i nekoliko nedavno nabavljenih ratnih brodova, uključujući i dvije fregate Bergamini, korvetu Gowind, podmornicu tipa 209, kao i čuveni nosač helikoptera Mistral koji je od francuskih brodograditelja svojedobno bilo naručilo rusko ministarstvo obrane (dva komada), ali je njihovu isporuku Francuska bila prisiljena obustaviti nakon snažnog američkog pritiska zbog tadašnje kulminacije ukrajinske krize. Zbog toga je prijetilo izbijanje velikog skandala i moguće rusko pokretanje tužbe protiv Francuske, ali je relativno brzo sve bilo riješeno isplaćivanjem francuskih kompenzacija Rusiji, dok su Mistrali prodani egipatskoj vojsci uz blagoslov Pariza i Moskve.

Znakovito je da se na spomenutoj vojnoj vježbi, kojoj su nazočili i egipatski predsjednik i njegovi uvaženi gosti, uvježbavala operacija iskrcavanja, čija je svrha bila brzo pružanje pomoći snagama Khalife Haftara.