AMERIČKA ODLUKA O ZABRANI POBAČAJA UJEDINILA DESNICU! Hrvatski desničari žele ostvariti isto: ‘Možemo opstati jedino ako izaberemo snažne vođe s tradicionalnim zaleđem’

Autor: Eduard Petranović/7dnevno

Vrhovni sud SAD-a poništio je potkraj lipnja presudu iz 1973. koja je legalizirala pobačaj u cijeloj zemlji. Odjeknula je ta presuda širom svijeta i uzburkala strasti u velikom broju zemalja, a sve nije zaobišlo ni Hrvatsku u kojoj je pitanje zakonskog pobačaja još crta razdora u društvu i u političko-intelektualnom ringu. Sud u kojemu dominiraju konzervativci poništio je povijesnu odluku u slučaju “Roe protiv Wadea” koja je zajamčila pravo žene na pobačaj u cijelom SAD-u. Odluka o mogućoj zabrani pobačaja u SAD-u sada je prepuštena saveznim državama. Samo nekoliko sati nakon presude Vrhovnog suda država Missouri zabranu je već uvela.

Ne kriju sreću

Ubrzo su počeli i prosvjedi diljem zemalja te su se počele redati reakcije najprije američkih, a zatim i ostalih svjetskih čelnika. Upravo je konzervativce koji su nadglasali ostatak kolega u Vrhovni sud postavio bivši predsjednik zapadne sile Donald Trump, koji se oglasio odmah nakon odluke te su mnogi to dočekali kao najavu novog pohoda američkog biznismena na Bijelu kuću. “Današnja odluka, koja je najveća pobjeda za život u jednoj generaciji, s drugim odlukama koje su nedavno objavljene, omogućena je samo zato što sam sve ispunio kako sam obećao, uključujući nominiranje i potvrđivanje trojice vrlo cijenjenih i jakih konstitucionalista u Vrhovni sud SAD-a”, rekao je i slavodobitno dodao: “Bila mi je velika čast to učiniti!”, aludirajući na činjenicu da je on prije odstupanja s pozicije predsjednika ubacio “svoje” ljude u Vrhovni sud.

A što čeka Hrvatsku, hoće li ova odluka potaknuti hrvatske konzervativce da počnu pritiskati HDZ i Andreja Plenkovića da u njihovu interesu riješi pitanje pobačaja i što nas čeka nakon odluke o pobačaju? Najpoznatiji hrvatski konzervativci i predstavnici katoličkih udruženja oglasili su se odmah nakon odluke u SAD-u, Željka Markić, udruge U ime obitelji, Vigilare, politički predstavnici i pripadnici konzervativne desnice pozdravili su odluku i dali naslutiti da su spremni u Hrvatskoj pokrenuti nešto slično po uzoru na Ameriku i aktivirati sve svoje operativce, ali i ljude iz sjene. A nema velikih pokreta i provođenja ideoloških i političkih reformacija bez kapitala i bez velikih financijaša, pogotovo onih pozadinskih koji u tišini daju materijalni vjetar u leđa operativcima takvih projekata.





Ruske veze

Godinama se pisalo o povezanosti ruskih oligarha s hrvatskom desnicom, pa tako i konzervativnom scenom i udrugama, dok je prema imenima koja godinama visoko kotiraju u konzervativnim krugovima jasno da i SAD i zapadni moćnici imaju itekakvog utjecaja i veza s hrvatskim “konzervama”. Kontroverzni Aleksandar Geljevič Dugin, ruski politički filozof, sociolog i geopolitičar, povezivao se s hrvatskim desničarima u vidu prenošenja ideoloških ideja. Dugin je začetnik ideje novog euroazijanstva, a blizak je visokim vojnim, političkim krugovima i tajnim službama u Rusiji. Zagovornik je tradicionalizma te kritičar marksizma i liberalizma. Upravo je on bio organizator sastanka na kojem je okupio svjetske konzervativce i ljude iz sjene na sastanku u Beču, a sve je financirao moćni ruski oligarh Konstantin Malofejev kojeg povezuju s Vladimirom Putinom. Dugina se pak dovodilo u vezu i sa Zlatkom Hasanbegovićem te dvojicom hrvatskih intelektualaca.

Imena, pak, poput bivšeg Škorina stratega i glavnog ideologa Mate Mijića, hrvatskog Amerikanca i konzervativnog liberala Stephena Nikole Bartulice ili jednog od istaknutijih klerikalaca Vice Batarela ne skrivaju svoje veze i simpatije sa Zapadom te su brojne poslovne i privatne suradnje imali sa SAD-om i Europskom unijom.

Mladi hrvatski desničar, za hrvatske lijeve medije jedan od najkontroverznijih, Martin Pauk, koji je na izborima u Splitu iznenađujuće i slavodobitno izborio ulazak u Gradsko vijeće i vrlo je dobro povezan s glavnim konzervativnim strujama u Hrvatskoj, rekao nam je kakva je situacija s predvodništvom i potencijalnim ujedinjenjem za viši cilj. “Novi predvodnici konzervativne revolucije u Hrvatskoj su pojedinci, udruge i političke organizacije koje su spremne zatomiti sitne razmirice i ujediniti se u ‘trust mozgova’ koji će medijskim i političkim kanalima jasno signalizirati poruke i ideje o snazi tradicionalne Europe koja je bila lokomotiva cijelog svijeta.”

“U političkom životu Hrvatske danas je tu najveća snaga Domovinski pokret koji je na nedavnim splitskim izborima pokazao širinu i ujedinio se s ostalim konzervativnim i suverenističkim strankama i nezavisnim pojedincima. Hrvatska može dugoročno opstati jedino ako izabere snažne vođe s tradicionalnim zaleđem koji su spremni surađivati i stvarati političke saveze sa zemljama srednje Europe poput Poljske i Mađarske.”

Stephen Bartulica, pak, kaže: “Postoji velika potreba za konzervativnim političkim idejama u Hrvatskoj, kao i biračko tijelo koje traži da ih se zastupa na pravi način. Pro-life i zaštita naravne obitelji samo su jedan dio te doktrine. Stalno ističem da moramo smanjiti utjecaj politike na gospodarstvo i promicati ekonomske slobode. Svi koji se zalažu za veliku ulogu države moraju biti svjesni da takav pristup otvara ogroman prostor za korupciju i zloupotrebu vlasti. Naše blagostanje ne smije ovisiti o političkim strukturama, nego o nama samima. Moramo konačno odbaciti socijalizam i prihvatiti mentalitet slobode i odgovornosti. Mislim da novi naraštaji to razumiju, barem moji studenti to dobro shvaćaju”.