‘AKO TE JA CRTAM, A ANDRIJA JARAK TI JE ISPRED KUĆE, ONDA ZNAŠ DA SI NAJ***’ Ispovijest najboljeg u Hrvatskoj: ‘Za prvog mi je trebalo tri dana, nesretnik je stalno padao u nesvijest’

Autor: Doris Vučić

Vjerovali ili ne, žene i muškarci prvo uoče i zapamte potpuno različite detalje kad se susretnu s napadačem. Većinom pripadnicama ljepšeg spola za oko prvo zapnu cijev pištolja, nož ili drugi detalj na oružju, a nakon toga usne i oči osobe. Zanimljivo, dame se većinom sjećaju kako je izgledala guza kriminalca, kao i je li odjeća bila markirana i pratila liniju tijela, dok muškarci najprije uoče klempave uši, prorijeđenu kosu i, ako postoji, velik trbuh. Sve se razlikuje od slučaja do slučaja – otkriva nam Nenad Barinić, najpoznatiji i najuspješniji hrvatski crtač fotorobota, ali i strastveni crtač stripova, ilustrator, dizajner i voditelj strip-radionica. Zbog talenta, ali i velike preciznosti ovog nadarenog Vukovarca pronađen je velik broj počinitelja kaznenih djela, a tijekom svoje 24 godine karijere u MUP-u nacrtao je otprilike 600 fotorobota.

Pravi tajming

“Nakon što sam otišao iz MUP-a, moje usluge često traže privatne osobe u Hrvatskoj i izvan nje”, govori nam crtač koji se umirovio 2016. Iako njegovi nasljednici na raspolaganju imaju znatno više naprednih računalnih programa jer tehnologija iz dana u dan napreduje munjevitom brzinom, ona i dalje ne može potpuno zamijeniti čovjeka, točnije njegovu mirnu ruku i sluh za opažanje sitnih, ali vrlo bitnih detalja u razgovoru sa žrtvama ili svjedocima nedjela.

Barinić je toga vrlo svjestan. “Doživio sam da je u službu došao čovjek koji je fotorobote izrađivao računalnim putem. Njemu je trebalo oko šest sati da nacrta fotorobot pomoću računala, a ja sam to odradio za 20 do 45 minuta(…). Ispitanika, dok je još u šoku, pita se kakve je primjerice oči imao napadač, a u bazi računala dva su milijuna predložaka. Gledajte, računalni programi su sjajna ideja, no vrlo neupotrebljivi u praksi kada nakon počinjenja kaznenog djela treba trenutno djelovati na terenu. Tu olovka i bilo kakav papir uz potrebno znanje i uz suradnju svjedoka rezultiraju crtežom približnog izgleda počinitelja djela unutar sat vremena ako je svjedok sposoban sudjelovati”, objašnjava nam.





Za sve koje je navedeno zaintrigiralo, danas naobrazba za crtača fotorobota izgleda ovako. Za policijske službenike, tj. kandidate za izradu fotorobota, unutar Ministarstva unutarnjih poslova provodi se poseban seminar za izradu portreta osobe pomoću računala, a u sklopu obuke se koristi grafički računalni program za obradu i prezentaciju slike. Pomoću tog programa osposobljeni policijski službenici iz baze kompozitnih lica odabiru dijelove lica od kojih crtač izrađuje fotocrtež, objasnili su nam sugovornici iz Ministarstva.

No ono što je svojevrsni ključ Barinićeve uspješnosti bilo je upravo prepoznavanje situacije koju je u praksi prigodno nazivao “u strahu su velike oči”. “Dakle, kada osoba opisuje osobni doživljaj te osobe, a stvarni izgled osobe je potpuno drugačiji.”

Izvlačenje podataka

“Čest je slučaj da žrtva ne zna opisati počinitelja, što je još istaknutije zbog šoka, a bilo je i slučajeva kada zbog lošeg snimka nadzornih kamera crtač dorađuje mutni obris sa snimka docrtavanjem detalja koje svojom percepcijom i crtačkim znanjem može uočiti i vizualizirati”, prisjeća se Barinić kojemu je zapravo primarni posao biti policijski službenik.

“Pri ispitivanja svjedoka kao policijski službenik pazio bih na svaku riječ ili detalj važan za kriminalističku obradu i dopunjavao te detalje crtačkim znanjem. Tajna toga zanata ukratko bi bila – uđi u opušteni razgovor sa žrtvom ili svjedokom da ih pripremiš na crtanje; pazi na svaku riječ i detalj, kao i na geste sugovornika pri ispitivanju ili na njegove reakcije pri pokazivanju nacrtanog; ne izmjenjuj po slobodnom umjetničkom nahođenju lik koji crtaš i nemoj dodati detalje koje ti žrtva kaznenog djela nije spomenula, a podsvjesno prati tijek razgovora ili nelogičnosti važne za kriminalističku obradu počinjenog djela. Ako se žrtva ne može sjetiti lika počinitelja, utvrdi razgovorom kojega se detalja počinitelja sjeća i nacrtaj ga jer često prikaz toga detalja na papiru iz podsvijesti žrtve ‘dozove’ ostatak. I od početka do kraja postupka iz glave ne ispuštaj činjenicu ispituješ li žrtvu, koja je pod šokom, ili svjedoka koji je očevidac, ili se možda radi o fingiranom kaznenom djelu”, naglašava ovaj majstor zanata. No nema pravila bez iznimke. Za jedan fotorobot, i to prvi koji je ikad crtao, bilo mu je potrebno tri dana jer je nesretnik s kojim je razgovarao zadobio tešku ozljedu glave pa se naprezao i često padao u nesvijest.

No iako se bavio vrlo ozbiljnim poslom, tijekom duge karijere nije mu nedostajalo smijeha, a neke će anegdote pamtiti do kraja života. Ne jednom javili su mu se nevaljalci koje je nacrtao i tražili “svoj” fotorobot za uspomenu ili uz nadoplatu, a tijekom jedne kriminalističke obrade koju je vodio počinitelj mu je zahvalio što je na fotorobotu nacrtao više kose nego što je inače imao.









Premda ne zna točan broj počinitelja koji su pronađeni zahvaljujući njegovu angažmanu, vjeruje da se postotak kreće od 10 do 30 posto. U svakom slučaju, dovoljno da i dalje iz mirovine slovi kao najveći ekspert u Lijepoj Našoj. “Jednom prilikom mi je kolega s posla rekao: ‘Ako te crta Barinić, a Andrija Jarak izvješćuje uživo ispred kuće – onda znaš da si naj****'”, govori kroz smijeh. No unatoč svojoj vrlo korisnoj vještini, Barinić nikad nije dobivao dodatnu naknadu na policijsku plaću s obzirom na to da je radio na drugim poslovima u kriminalističkoj policiji.

Nespojiva titula

A sudeći po njegovoj podužoj biografiji koja je puna prilično međusobno nespojivih titula, novac mu nikada i nije bio glavni motiv rada. Ono što je po mnogočemu obilježilo Barinićev životni put i njegov obol hrvatskom društvu jest njegova uloga u Domovinskom ratu, a posebice ona nakon njega. Nakon odlaska u mirovinu u MUP-u RH, još gotovo pet godina proveo je kao honorarni suradnik u MHB-u, u Upravi za zatočene i nestale. Svoju bol i potragu za istinom prije četiri godine pretočio je u knjigu stripa “Vukovar: Haš”, djelo koje govori o prijateljstvu, stasanju rokera iz Vinkovaca te njihovu stradanju u ratnom Vukovaru.

“Želio sam nacrtati strip o svom najboljem prijatelju Mladenu Čupiću koji je kao dragovoljac došao iz Vinkovaca u obranu Vukovara sa skupinom dragovoljaca iz vinkovačkog mjesnog odbora Kolodvor i Đakova. Svi su oni u Vukovaru nastradali, samo ih je pet preživjelo, a mog najboljeg prijatelja nema i ni danas sa sigurnošću ne znam što mu se dogodilo, ali do kraja života tražit ću tijelo. Ako ga jednom nađemo, čemu se nadam, s njim će i cijela istina biti vidljiva, a počinitelji, nadam se, procesuirani. Na ovaj način, kroz strip i više dokumentarnih filmova koji su na temelju stripa napravljeni o Hašu i njegovoj ekipi, priča o Hašu nikada neće biti zaboravljena i nadam se, jednog će dana biti dopunjena da bi bila kompletna”, prisjetio se s tugom u glasu. Osim toga, upravo je ovaj čovjek idejni začetnik i dizajner Spomen-doma Bogdanovci posvećenog hrvatskim braniteljima i civilima stradalima 1991. godine u tom selu, kao i tijekom 2. svjetskog rata. A priča koja stoji u pozadini akcije doista je respektabilna.









Humanitarni rad

Uz pomoć prijatelja i moto-klubova, Nenoos, kako ga rado nazivaju blisku mu ljudi, Spomen-dom je osmislio i doveo do finalnog stanja u manje od šest mjeseci, i to “pro bono”, isključivo humanitarnim i nesebičnim radom.

“Na obilježavanju ove tužne 25. obljetnice i otvorenju Spomen-doma, bilo je ljudi koji su možda zazirali i gledali bradate i kosate bajkere u kožnim jaknama i prslucima, s maramama… Bajkeri su svakako odudarali od ljudi u lijepim odijelima, košuljama i kravatama. Mnogi nisu znali da su Spomen-dom napravili upravo ti grubijani koji su stajali sa svojim ženama, također u prslucima, negdje sa strane”, emotivno je opisao ovaj “branitelj na dva kotača” u blogosferi Večernjeg lista. A emocije nije skrivao ni tijekom crtanja znamenitog stripa “Ovčara – krik u noći”, koji je odlukom Ministarstva kulture uveden u osnovne i srednje škole. Kroz 30-ak ilustracija u “teškoj” boji opisana je stravična noć masakra u logoru, oslikana na temelju bolnih svjedočanstava preživjelih branitelja, svjedoka pokajnika te zapisa pronađenih u masovnim grobnicama.

“Sva dobit od prodaje ide za održavanje Spomen-sobe. Nema govora o profitu. Želja mi je bila da cijeli svijet dozna što se ovdje događalo”, rekao je Barinić nakon završetka projekta koji je osmislio s odnedavno pokojnim voditeljem Centra za istraživanje ratnih zločina Danijelom Rehakom. Danas ova zanimljiva ličnost oslikava nešto vedrije teme. Umirovljeni policajac rado ide u ribolov ili se zavuče u svoj atelje, gdje se zabavlja oslikavanjem kaciga, motora i ribolovnih varalica zahtjevnom airbrush tehnikom. “To mi je veliko zadovoljstvo i odmor, a tako doživljavam i vožnju motorom i druženje s istomišljenicima”, govori umjetnik koji, čini se, vrlo dobro zna kako kvalitetno živjeti život.