MAMURLUK JE STVAR PROŠLOSTI! Ovo su najbolji lijekovi koji će vas spasiti

Autor: dnevno.hr

Probudili ste se mamurni? Evo kako sanirati posljedice!

Mnogo hrane i još više pića… Brojni su oni koji su tako proveli božićne, ali i novogodišnje blagdane. Potom slijedi buđenje s glavoboljom i mučninom, jednim imenom dobro znanim kao mamurluk. Priroda, kao i obično ima lijek i za tu boljku, a mi vam donosimo savjete kojima ćete zaliječiti mamurluk.

Kruh

Kruh je kao spužva. Konzumirajte ga nešto više nego inače jer baš poput spužve upit će ne samo alkohol koji je ostao u vašem organizmu, već ćete se zahvaljujući njemu riješiti otrova iz organizma.

Banana

Premda vam vrlo vjerojatno nije ni do čega, a ponajmanje do voća – navalite na banane. Ako vam nije do jedenja popijte smoothie od ove voćke, jer organizam će vam biti zahvalan. Naime, ukusnim napitkom nadomjestiti ćete kalij kojega ste izgubili pretjerujući s alkoholom.

Sok od naranče

Nakon pijane i neprospavane noći, mnogi osjećaju umor i manjak energije. Voćni sokovi podići će razinu šećera u krvi, a to pak znači da će vas napuniti dozom energije.

Crna kava

Kava je napitak koji nakon pijane noći mnogima izvrsno odgovara, a uzrok tome je kofein. On će vas razbuditi u trenu, ali k tome vrlo brzo će vas i razbistriti. Stoga, ako i ne volite ovaj napitak, posegnite za jednom šalicom.

Riža

Jedite obroke koji uključuju povrće i rižu jer lakše ćete se riješiti toksina te si osigurati nutritijente za oživljavanje imunološkog sustava.

Mliječni napici

Baš poput kruha, mlijeko i mliječni napici izvući će preostali alkohol iz organizma. A dobro znani vitamin D koji se krije u mlijeku, pomoći će vam protiv dehidracije, a koristan je i za smirivanje želuca.

Voda

Voda kod mamurluka pomaže na više načina. Prije svega, savjetuje se tuširanje u mlakoj vodi, ali uz to pijte vodu tijekom cijeloga dana. Najbolje je piti vodu iz slavine, a to je pak odlično za hidrataciju organizma koji je isušen od alkohola.

Metvica protiv mamurluka

Prva pomoć protiv mamurluka jest žvakaća guma s pepermintom, no za nešto ozbiljniju i kvalitetniju asistenciju popijte čaj od metvice.