LIJEČNIK OBJAŠNJAVA SVE O AIDS-u: Razaranje tjelesne sposobnosti u obrani od bolesti…

Autor: dr. Ivo BELAN / 7Dnevno / 4. svibnja 2018.

Većina mladih već je mnogo toga čula o AIDS-u ili sidi, međutim, sasvim sigurno postoje još neka pitanja o toj bolesti koja mnogima nisu potpuno jasna i koja traže odgovore. No, prije svega, što je to AIDS i što ga uzrokuje?

Riječ je o ozbiljnoj bolesti u kojoj tjelesni obrambeni (imunološki) sustav protiv bolesti – prestaje djelovati. Stoga ljudi s AIDS-om obole od brojnih različitih bolesti, koje bi organizam, da je u normalnom stanju – sasvim lako svladao. AIDS uzrokuje virus nazvan HIV.

Ako se osoba zarazi s HlV-om, to ne znači da odmah ima AIDS. HIV je neobičan virus, jer osoba može biti zaražena mnogo godina, a da izgleda potpuno zdrava. Ipak, virus se u organizmu postupno umnožava i polako razara tjelesnu sposobnost da se obrani od raznih bolesti.

Još uvijek nije sasvim sigurno hoće li svatko tko nosi u sebi virus HIV oboljeti od AIDS. Velika je vjerojatnost da će većina ljudi s HIV-om, ipak, oboljeti, ali to može biti nakon mnogo godina. Kad je osoba jednom zaražena s HIV-om, ona ostaje zaražena čitav život s tim što virus može prenijeti i na druge ljude.

Postoje laboratorijski testovi pomoću kojih se može utvrditi da u krvi postoje tzv. antitijela na HIV, a to znači da je osoba inficirana virusom. Kaže se da je “HIV pozitivna”. Može proći i do tri mjeseca dok osoba koja se zarazila virusom razvije antitijela u krvi. S vremenom, često tokom niza godina, virus napada tjelesni obrambeni, imunološki sustav. Taj sustav postaje toliko slab da se konačno javljaju ozbiljni zdravstveni problemi. To mogu biti upala pluća, rak, teški proljevi i moždana oštećenja. Kad se pojavi jedna ili više takvih ozbiljnih bolesti – osoba ima AIDS.

Kako se može inficirati s HIV-om?

Postoje dva načina infekcije HIV-om: spolnim odnosom s inficiranom osobom, te unosom droge u krv pomoću šprica i igala koje je već upotrebljavao netko inficiran. Virus je prisutan i u seksualnim tekućinama i krvi zaraženih osoba. Ako inficirana krv ili seksualna tekućina uđe u krv druge osobe, tada i ona postaje inficirana.

Osim toga, virus može prijeći s inficirane majke na plod za vrijeme trudnoće ili za vrijeme poroda. Dakako, ne može se zaraziti preko čaše, ili preko zahodske školjke koju je upotrebljavala HIV pozitivna osoba, kao ni putem svakodnevnih društvenih kontakata. HIV je nađen u seksualnoj tekućini inficirane osobe. Kod muškaraca to znaci u tekućini koja izlazi prije i za vrijeme seksa (sperma). Kod žena to znači u tekućini koja se stvara u vagini prije i za vrijeme spolnog odnosa. Ako muškarac s HIV-om ima vaginalni odnos bez prezervativa, njegova inficirana tekućina može prijeći u krv žene kroz sićušne ogrebotine ili bilo kakve druge povrede vaginalne sluznice. Te povrede na sluznici mogu biti tako malene da žena o njima nema pojma. Ako par ima analni odnos, onda je rizik infekcije još veći, jer je veća vjerojatnost oštećenja sluznice za vrijeme odnosa.

Isto tako, ako je žena HIV pozitivna, a spolni odnos se obavlja bez prezervativa, virus može prijeći u krv muškaraca kroz sitne povrede na sluznici penisa ili unutar mokraćne cijevi. Ako postoji bilo kakav kontakt s krvi za vrijeme seksa, to povećava rizik infekcije. Na primjer, ako se odnos dogodi za vrijeme menstruacije.

Je li opasno poljubiti nekoga tko ima HIV?

Istina je da se virus može naći i u slini inficirane osobe. Međutim, ne postoje izvještaji koji govore da se itko zarazio samo od ljubljenja. Prema tome, ljubljenje (čak i tzv. francusko ljubljenje) nije nešto zbog čega bi trebalo brinuti. Što se tiče oralnog seksa, izgleda da je infekcija takvim putem vrlo rijetka. Međutim, rizik postoji ako negdje u ustima postoji sićušna ranica, ili ako zubno meso krvari, a osoba s kojom se obavlja takav odnos ima inficirane seksualne tekućine (sperma, vaginalni iscjedak).

Druge seksualne aktivnosti, kao grljenje, masaža, itd. su potpuno sigurne. Također, nema rizika ni od međusobne masturbacije, osim ako ne postoji nekakva ranica ili posjekotina na ruci ili prstu (onda je najbolje pokriti ju flasterom).

Je li prezervativ sigurna zaštita?



Upotreba prezervativa jedini je način da se smanji rizik infekcije za vrijeme spolnog odnosa. Naravno, ako ste sigurni da vaš partner nije inficiran, tada ne postoji rizik infekcije ni za vrijeme spolnog odnosa i bez prezervativa. Međutim, možete li ikad biti potpuno sigurni? Jer, malo ljudi ima samo jednog seksualnoga partnera. Prema tome, kako osoba stari, bit će sve više nesigurnosti što se tiče seksualnog života svakog novoga partnera…

Osim AIDS-a, postoji još i nekoliko drugih seksualno prenosivih bolesti. Prezervativ smanjuje rizik i od njih. Međutim, prezervativ neće pružiti zaštitu od infekcije ako ga ne upotrebljavate ispravno. Dakle, preporučljivo je upotrebljavati prezervative kvalitetnih i pouzdanih proizvođača. Kondomi moraju biti elektronski testirani. Valja voditi brigu o tome, je li im prošao rok valjanost. Svaki put se mora upotrijebiti novi prezervativ. Ako ga mladić nije nikad prije upotrebljavao, dobro je da isproba stavljanje prezervativa prije nego što će imati spolni odnos, Postoji mogućnost da se prezervativ ošteti prilikom vađenja iz omota. Pripazite da ga ne ogrebete ili oštetite oštrim noktom. Nije pametno zubima otvarati omot…

Naviknite se na kondome…



Prezervativi obično na kraju imaju mali produžetak, vrećicu. Stisnite tu vrećicu prstima prilikom stavljanja kondoma, kako biste istisli zrak iz nje. Ako zaostane puno zraka unutra, dodatni pritisak može se pojačati na kondom i on može puknuti. Prezervativ se stavlja neposredno prije odnosa, kad je penis dovoljno tvrd i nabreko. Nakon završenog odnosa, prezervativ treba pridržati prstima na mjestu sve dok se penis ne izvuče, jer kad ud izgubi svoju tvrdoću, kondom može vrlo lako skliznuti s njega. Ima dosta osoba koje izbjegavaju kondom, jer se ne osjećaju ugodno s njim. Međutim, kad god situacija zahtjeva, treba ga upotrebljavati. Čovjek se na njega navikne i on postane prirodni dio vođenja ljubavi. Prezervativi postoje da zaštite vas i vašeg partnera, a kad ste zaštićeni osjećate se sigurnim, pa se tada oboje možete opustiti i više uživati u seksu.

AIDS se ne događa samo drugima



Neki mladi ljudi misle da je AIDS nešto o čemu drugi ljudi trebaju brinuti – homoseksualci, narkomani, ljudi koji spavaju naokolo. Ili, pak, ima i onih koji žive u malom gradiću ili selu, pa misle da o AIDS-u trebaju brinuti samo oni koji žive u velikim gradovima. Takva razmišljanja su posve pogrešna. Svi mladi ljudi, bez obzira tko su i bez obzira gdje žive, trebaju sasvim ozbiljno shvatiti prijetnju i opasnost od HlV-a. Šansa da se zaraze ovisi u potpunosti samo o tome kako se ponašaju. Čovjek može imati mnogo seksualnih partnera, a da bude potpuno siguran, pod uvjetom da izbjegava rizične aktivnosti. S druge strane, netko može imati samo jednog partnera, pa se inficirati, ako mu je partner već zaražen i ako prakticiraju nesiguran seks.

“Poznavati nekoga dobro”, neće vas zaštititi od infekcije, ako je vaš partner već inficiran. Ima mladih ljudi koji se odlučuju na spolni odnos vrlo brzo nakon što upoznaju nekog tko im se svidi. Čovjek može misliti da nekoga dobro poznaje nakon što je osobu vidio svega nekoliko puta. Valja imati na umu da se ne može samo na osnovu gledanja u nekoga, kazati da nema HIV. Bez obzira koliko ta osoba bila lijepa! Još nešto, alkohol i razni lijekovi (posebno sredstva za smirenje, spavanje itd.) povećavaju rizik infekcije, jer vas čine manje opreznim i pažljivim.

Bilo kuda, gumica svuda…



Započeti voditi seksualni život je velik korak i svaka mlada osoba treba dobro razmisliti što to znaci za nju i partnera, prije nego se u to upusti. Danas, HIV inficirani ljudi postoje u skoro svakoj zemlji u svijetu. Mnogi mladi ljudi odlaze na godišnje odmore na razne strane, bilo u svojoj zemlji, bilo negdje u inozemstvo.

Susreću druge ljude i lijepo se provode. Seks može biti dio takve ugodne zabave. No, slučajan seks na odmoru je svakako riskantan, ako se ne poduzmu mjere opreza protiv HIV infekcije. Prema tome, ako netko misli da će biti seksualno aktivan, neka ima pri ruci te gumice!

Kao što vidimo, AIDS je svima nama učinio seks težim. Međutim, AIDS nije nešto od čega se treba toliko uplašiti da se čovjek “paralizira” i da potpuno napusti spolni život. Treba samo imati jasna znanja o rizicima i, ako se odluči na seksualni odnos, valja izbjegavati aktivnosti koje su rizične.