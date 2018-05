Brzo se riješite viška kilograma uz OVIH 5 ODLIČNIH SAVJETA

Autor: dnevno.hr

Mnogi koji se bore s viškom kilograma znaju kako je lagan put do dobivanja, a kako težak do gubljenja kilograma. Iako je prvo i osnovno pravilo kod gubitka kilograma pravilna prehrana i treninzi, postoje i trikovi koji vam mogu pomoći u mršavljenju. Promjene ne dolaze preko noći, no ako se budete pridržavali nekih od ovih savjeta vaga će pokazivati sve manje i manje…

1. JUHA ZA PREDJELO

Niskokalorična juha odličan je izbor za predjelo jer ćete na taj način smanjiti unos hrane za otprilike 20%. Također, juha se najvećim dijelom sastoji od vode, tako da će vas istovremeno zasititi i hidratizirati. Izbjegavajte gotove i kremaste juhe koje su prepune soli i suvišnih kalorija.

2. TOPLA VODA S LIMUNOM

Šalica tople vode s limunom ujutro na prazan želudac korisna je za probavu, ubrzava metabolizam i osigurava energiju za kvalitetan početak dana.