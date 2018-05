Kosor: ‘Nema stabilne većine u zagrebačkoj Gradskoj skupštini’

Autor: Hina

Gradski zastupnik HSLS-a Darinko Kosor ponovno je u ponedjeljak ustvrdio da nema stabilne većine u zagrebačkoj Gradskoj skupštini te po drugi put pozvao zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića da “održi zajedničku press konferenciju sa svojim partnerima, da vidimo je li ta većina postoji”.

Na pitanje novinara ima li većine u Gradskoj skupštini ili nema, Kosor je rekao da smo to pitanje imali prije tjedan dana na točki dnevnog reda o Planu gospodarenja otpadom kada je tvrdio da nema stabilne većine u Skupštini.

“To se osjetilo i danas na glasanju o velikom natječaju o javnoj rasvjeti. Znači, i drugi put pozivam gradonačelnika Bandića da održi zajedničku press konferenciju sa svojim partnerima, da vidimo je li ta većina postoji. Znači, s HDZ-om i s Neovisnima za Hrvatsku. Ja tvrdim da većine u ovom trenutku u Gradskoj skupštini nema”, ustvrdio je Kosor.

Upitan postoji li mogućnost da se većina nekako presloži, Kosor je rekao da što se tiče Kluba Sandre Švaljek i HSLS-a, sigurno ne postoji ta mogućnost.

“Znači, mi sa Milanom Bandićem i njegovom strankom i njegovom Listom nećemo nikada surađivati, niti u ovom mandatu niti u bilo kojem budućem mandatu. Što se tiče drugih stranaka, to morate njih pitati”, poručio je Kosor.

Novinari su gradskog zastupnika Naprijed Hrvatska! – Progresivni savez Renata Peteka pitali što zna o “preslagivanjima” u Gradskoj skupštini o kojima se šuška, a on je rekao kako su činjenice da još uvijek nije objavljen rezultat natječaja za pročelnicu ili pročelnika Gradskog ureda za kulturu, a čini mu se da je to bio “kamen spoticanja” vezano za koaliciju koja je trenutno na vlasti u Gradu Zagrebu.

Na pitanje ima li šanse da on postane dio većine, Petek je rekao da nema te dometnuo da ga nisu niti pitali jer vjeruje kako znaju njegov odgovor.

“Ali, ako se neki drugi klub odluči, onda u teoriji bi mogli zamijeniti Neovisne za Hrvatsku. Čini mi se da su oni spomenuli da je upravo njima izuzetno važno dobiti pročelnika, odnosno pročelnicu Ureda za kulturu. To bi mogla biti točka na kojoj bi mogla ‘puknuti’ ta koalicija, ukoliko će se držati svoje riječi koju su rekli na početku koalicije koju su dogovorili s gospodinom Bandićem”, kaže Petek.

Predsjednik Kluba gradskih zastupnika SDP-a, HSS-a i Naprijed Hrvatska! – Progresivni savez Zvane Brumnić je, na pitanje što kaže na to da se spremaju “preslagivanja” u Gradskoj skupšini o čemu se šuška po kuloarima, rekao da koliko on zna nema nikakvih “preslagivanja”, odnosno SDP neće sudjelovati u nikakvim preslagivanjima.

Gradski zastupnik SDP-a Saša Molan rekao je da je vladajuća koalicija od početka, a vjerojatno i do kraja “interesno povezana”, znači dogovaranjem triju partnera. I po pojedinim točkama se dogovaraju, a kada se ne mogu dogovoriti, onda imamo situaciju da pojedine točke ne prolaze, a vjerojatno je tu u igri “trgovina”.

“Samo onda na žalost, oni tako funkcioniraju, zadovoljavaju svoje potrebe, kadrovske potrebe i ono što je u interesu njihovom privatnom, a ne u interesu građana grada Zagreba. Na žalost to je takva koalicija koja dovodi do toga da je danas Grad Zagreb u manjku od 385 milijuna kuna što se tiče proračuna za prošlu godinu, vidimo da je likvidnost također loša, odnosno na žalost Grad je u krizi koja se samo produbljuje. Oni su svojim načinom funkcioniranja samo doprinijeli da Grad sve više i više tone, a građani na žalost to plaćaju”, rekao je. Dodao je da Grad svaku sjednicu gubi desetke milijuna kuna na različitim točkama vezano za interesne stvari pojedinog koalicijskog partnera.

Političke akrobacije i nečije želje

Gradski zastupnik Neovinih za Hrvatsku Krešimir Kartelo je na pitanje kako komentira što neki gradski zastupnici navode da u Gradskoj skupštini nema stabilne većine te je li koalicija Neovisnih za Hrvatsku, HDZ-a i stranke Bandić Milan 365 stabilna, rekao da su oni Neovisni za Hrvatsku te da se nisu učlanili u HDZ niti u stranku Milana Bandića. Isto tako i HDZ se nije učlanio u njihovu stranku, i tako u nedogled.

“Dakle, koalicija kakvu komentiraju ili priželjkuju pak neki, nama je nezamislivo. Dakle, nezamislivo nam je da ćemo bez prigovora o svakoj točki dnevnog reda glasati onako kako to netko poželi, a ponajviše ako taj netko nije s nama razgovarao o toj točki dnevnog reda. I tu je svoj priči kraj. Što se tiče svih ostalih špekulacija, to već ide ovako u domenu političkih akrobacija i želja nečijih”, poručio je Kartelo.

Predsjednica Kluba gradskih zastupnika GLAS-a i HSU-a Anka Mrak-Taritaš smatra da je većina u ovom trenutku malo “jogunasta”, ali da će Bandić osigurati svoju većinu.

“Ja sam vam i saborska zastupnica pa se i tamo svašta priča. No, međutim, ja mislim da će ipak se uspjeti dogovoriti. Ključni moment kada se gleda većina je proračun, odnosno rebalans proračuna. Poznavajući način na koji gospodin Bandić upravlja Gradom, ja mislim da će on dogovoriti svoju većinu. No, većina mu je u ovom trenutku onako malo jogunasta. To više nisu dizači ruku, nego cijelo vrijeme mora ‘titrati’ oko njih. Pa, jedna nova situacija za gradonačelnika”, rekla je Mrak-Taritaš.

Predsjednik Kluba zastupnika Lijevog bloka Tomislav Tomašević rekao je da zasad izgleda da je i dalje vladajuća koalicija stabilna, iako su stalno neki problemi, a zadnji je bio vezan za Plan gospodarenja otpadom.

Rekao je da od kada su ušli u Gradsku skupštinu stalno čuju nekakve tračeve tko će od oporbe možda preći u većinu Milana Bandića budući da se Bandić pokušava riješiti Neovisnih za Hrvatsku.

“Moram reći da se osjećamo k’o neki kladioničari kojima povjeravaju svi takve informacije i govore što su čuli o drugima, valjda zato što znaju da Klub lijevog bloka sigurno neće ući u takvu većinu i mi ćemo ostati vjerni svojim biračima i najavili smo već da ne dolazi u obzir nikakva koalicija s Milanom Bandićem”, poručio je Tomašević.

Rekao je i kako je drugog dana zasjedanja ove 11. skupštinske sjednice, 2. svibnja, sjednica prekinuta zbog toga što je oporba srušila kvorum ali da je vladajuća većina to na neki način dozvolila.