POVIJESNI OTPOR NARODA: Spriječimo da NEIZABRANA VLADA ZAVIJEK ZAVLADA!

Autor: Z. K.

Sama činjenica da se elita u kombinaciji sa svim medijima ujedinila protiv inicijative koja želi da NAROD ODLUČUJE, trebala bi biti poticaj za borbu, jer ovo što se sada događa totalitarizam je najgore vrste

Je li hrvatski narod svjestan da njima vlada neizabrana vlada? Da su izbori u ovom modelu čista farsa? Igrokaz za mase? Da vam se smiju u lice, davajući vam privid demokracije. Da se jedna te ista klika postavlja i smjenjuje unazad 20 godina i da svi do jednog rade za isti cilj, uništenja Hrvatske. A da skoro nitko od njih – NIJE IZABRAN!

Je li ovaj narod svjestan sveobuhvatne manipulacije, i žestokog udara na temelje demokracije? Jeste li svjesni da je u našoj zemlji zabranjeno misliti osim onako kako to ide u korist neizabrane elite?

Niste?

Pa pravo je vrijeme da se osvijestite. Ostalo je još samo 6 dana da sudjelujete u povijesnom otporu hrvatskog naroda protiv robovlasničkog društva. Još samo 6 dana da potpišete referendum o promjeni izbornog zakona i pokažete da niste samo nagužvana isprana masa kako vas ONI smatraju, nego slobodni ljudi koji su sposobni odlučivati. Vi niste životinje vi ste slobodni ljudi! Jeste li svjesni važnosti ovog referenduma?

Jeste li svjesni blokade u medijima, blokade u gradovima, blokade u vlastima jedne gotovo nevjerojatno ujedinjene sile koja pokušava u ovim trenucima spriječiti hrvatski narod da sam odlučuje?

Sama ta činjenica da se elita u kombinaciji sa svim medijima ujedinila protiv inicijative koja želi da NAROD ODLUČUJE, trebala bi biti poticaj za borbu, jer ovo što se sada događa totalitarizam je najgore vrste. One podmukle, one strašne, one koja se uči na institutima za manipulaciju masama.

Maso, probudi se.

Sve maske, sada su pale. Oni drhte od straha, oni drhte od vašeg potpisa. Oni se tresu jer znaju i poznaju snagu hrvatskog naroda. Toliko smo puta pobijedili unatoč njihovim planovima za nas. Toliko smo puta šokirali cijeli svijet pobjedama koje nitko nije želio, nitko nije očekivao. A što nam je sada?

Pročitajte kako je David Rockeffel ukratko najavio novi svijet koji ne krojimo mi nego ONO, te opisao ono što se ovih dana događa u Hrvatskoj, i čega se zapravo hrvatska elita kao i mediji boje! Njihovi stvarni planovi s hrvatskim narodom ovi referendumom prestaju postojati!

– Zahvalni smo Washington Postu, New York Timesu, Time Magazinu i drugim velikim publikacijama čiji su direktori prisustvovali našim sastancima i poštovali svoja obećanja o diskreciji gotovo 40 godina …… Bez njihove šutnje bilo bi nemoguće razviti naš plan za svijet, da smo bili izloženi svjetlima javnosti tijekom tih godina. No, svijet je sofisticiraniji i spreman je marširati prema svjetskoj vladi zahvaljujući vama. Taj supranacionalni suverenitet elite i bankara bit će poželjan u novom svijetu’, rekao je svojevremeno David Rockefeller osnivač Trilateralne komisije, na jednom od sastanaka ove komisije, a iz njegove izjave je posve jasno da su mediji ti koji kroje našu stvarnost, ne prema istini, već prema volji elitista i bankara, te njihovim monstruoznim planovima za čovjeka. Svi oni zajedno idu u ‘jedan svijet’ i godinama pripremaju ljude na svim razinama za njega, pa makar to značilo i smrt ljudskih bića! To je ta šutnja o kojoj sustavno upozoravamo, te zavjera o kojoj običan čovjek ne zna ništa, i to samo zato što je netko odlučio da nije dovoljno pametan i vrijedan da zna!

I dok su milijuni hrvatskih ljudi ovih dana klikali na članke o tamo nekom potpuno nebitnom kraljevskom paru, samo mali dio uistinu hrabrog i svjesnog naroda za to vrijeme borio se po ulicama naših gradova za sve nas – skupljajući potpise i spašavajući nas od ove užasavajuće istine o žestokom uništenju krvavo izborene demokracije te robovlasničkog društva u kojem uskoro neće biti dozvoljeno birati ni ime vlastitom djetetu, a kamoli organizirati referendume.

Shvatite da nas žele pokoriti i to opipljivom manipulacijom. Hoće li uspjeti?

Pokorimo mi njih i potpišimo protiv ideje da Hrvatskom zauvijek vlada – NIKAD IZABRANA VLADA!