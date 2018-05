Majka šestero djece žrtvovana u sotonističkom ritualu!

Autor: Vjera

Žena je oteta i žrtvovana

Današnji svijet opako je nasjeo na laž da sotona ne postoji. Iako imaju spoznaju o sotonističkim sektama sve se to predstavlja kao neka igra, nebitnim kao nešto što nas ne može dotaknuti. Ali nije tako. Sotona je stvaran, i ne samo da je stvaran on je gospodar ovoga svijeta te ima svoje sljedbenike ovdje na zemlji. Ti sljedbenici skriveni su u svom porama društva, ponajviše unutar svjetske vlasti, a o tome su progovorili i brojni moćnici u svojim svjedočanstvima. Ti sljedbenici izvršavaju sve što im Sotona nalaže a to vrlo često uključuje i ono u što nikako ne želimo povjerovati – ljudsku krvnu žrtvu.

Zvala se Lizeth Torres Izguiree. Imala je 41 godinu i šestero djece. Njeno beživotno tijelo pronađeno je u praznoj zgradi u mjestu Tegucigalpa u Španjolskoj.

Okružena obrnutim križevima s bodežom u srcu bila je postaljvena na povišeni oltar. Nad njom je, prema riječima stručnjaka, izvršen sotonistički ritual. Osim tijela i križeva pronađene su pored tijela nesretne žene, i tarot karte, crne svijeće te komad papira na kojem je pisalo: Sa snagom koju su mi dali duhovi tame, za sve što su mi dali nudim Sotoni danas svoju dušu.

Svjedoci su vidjeli ženu kako ulazi u zgradu s još petero ljudi. Članovi obitelji žrtvovane žene, prijavili su otmicu. Petog svibnja žena je prisilno ugurana u automobil koji je kasnije identificiran od strane policije. Otmica se dogodila u rodnom gradu žrtve u trenutku dok je išla do trgovine.

Majka je iza sebe ostavila šestero djece, najmlađe dijete ima četiri, a najstarije 22 godine.

Nizozemski bankar: Tražili su me da ubijem dijete!

I dok će ovakve stvari ljudi najčešće povezivati s nekim ludim sektašima, ono što je istina je zapravo da se sotonizam najčešće krije upravo u elitnim, pomračenim umovima na vrhu svijeta

O tome je nedavno svjedočio i bankar po imenu Ronald Bernard koji je i sam bio dijelom jedne takve skupine te je jasno priznao da moćnici prinose krvne ljudske žrtve te iz tog žrtvovanja crpe svoju snagu i moć kojom onda porobljavaju svijet.

‘Bio sam upozoren kada sam ušao u to – da to ne činim ako ne mogu zamrznuti svoju savjest 100 posto’, svjedoči bankar i dodaje kako se na to samo nasmijao jer je mislio da je riječ o šali! Uskoro je doznao da ga treniraju u psihopata. ‘Bio sam treniran da postanem psihopat i nisam uspio, svjedoči. Opisujući razdoblje kada je počeo shvaćati da njegova savjest radi unatoč tome što ju je morao ugasiti, Ronald priča o padu talijanskog gospodarstva i stečaju tvrtki koje su vodile do samoubojstva i razaranja brojnih ljudi što je za njegove kolege bio uspjeh. Oni su uživali u smrti.

‘Da se izrazim pažljivo, većina ljudi nije slijedila baš mainstream religiju. Ti ljudi, većina njih, bili su Luciferijanci. I onda možete reći, vjera je bajka, Bog ne postoji, ništa od toga nije istina. To govore ljudima. No za te ljude je religija itekako istina i stvarnost, služili su nečemu nematerijalnom što su nazvali Lucifer’, svjedoči bivši bankar i objašnjava.

‘I ja sam također bio u tim krugovima, i samo sam se smijao na sve to, jer meni su to bili samo klijenti. Pa sam otišao do mjesta kojeg nazivaju Crkvom Sotone. Tako sam posjetio ta mjesta i oni su radili svoju svetu misu s golim ženama i alkoholom i ostalim stvari. I to me baš zabavljalo. Ja ne vjerujem u bilo koje od ovih stvari i bio sam daleko od toga da sam uvjeren da je išta od toga stvarno. Po mom mišljenju tada, tama i zlo je postojalo unutar samih ljudi. Bio je to dobar život. Ali onda u nekom trenutku, što je razlog zašto vam sve to govorim, bio sam pozvan da sudjelujem u žrtvovanju djece u inozemstvu.’

Kad je Ronald svjedočio o tome, zastao je i postao vidno emocionalan.

‘To je bila prijelomna točka. Djeca„.’

‘Vi ste upitani da to učinite?’, upitao je novinar.

‘Da, i nisam mogao to učiniti’, odgovara.

Bivši bankar se u jednom trenutku se počeo boriti sa suzama. Novinar ga je upitao bi li želio zaustaviti intervju na trenutak.

„’Ne’, kaže on, i govori dalje: Tada se sve počelo polako raspadati. Sve se promijenilo. Počeo sam odbijati zadatke u mom poslu. Nisam više mogao to činiti. Nakon što sam odbio žrtvovati djecu i povukao se, počeli su mi prijetiti’, svjedoči Ronald.

„Ja nisam više mogao sudjelovati u tome kao prije, moj posao počeli su degradiriati, ja sa odbijao zadatke, nisam sudjelovao. Svrha svega u tom svijetu je da su svi u njihovim rukama. Svi su ucijenjeni, morate biti osjetljivi na ucjene, i to ucjenjivanje me pogodilo jako. Oni su snagu i moć dobivali kroz tu djecu, i to me je slomilo.’

Ronald također dodaje da ove sotonističke skupine, odnosno iluminati ucjenjuju političare širom svijeta i kao i da su svi u njihovim rukama. To ,nije bajka, to nije teorija, to je istina, govori dalje i dodaje: ‘Danas postoji čitav nevidljiv svijet o kojem vi ne znate ništa. Oni te rituale čine već 2 tisuće godina. O tome se piše i u Bibliji. Taj svijet je doista stvaran, zlo je doista stvarno, upozorava danas Ronald.

Njegov savijet za čovječanstvo je jednostavan. Moramo se probuditi i vidjeti što se stvarno događa oko nas.