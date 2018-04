Poznatom muslimanu i liječniku na samrti je prišao Isus te mu rekao….

Autor: Vjera a

Nevjerojatno svjedočanstvo obraćenja muslimana poznatog cijelom islamskom svijetu!

Dr. Nasir Saddiki je bio musliman i ne samo to bio je direktni potomak prvog kalifa cijelo islamskog svijeta, zbog čega je njegovo prezime poznato u cijelom islamskom svijetu. Nakon što je hitno prevezen u bolnicu jer mu se iznenada pojavila neka smrtonosna bolest nalik gubi, dobio je visoku temperaturu a neki od organa počeli su otkazivati. Liječnici su predvidjeli da će biti mrtav do jutra. No, te noći u njegovu sobu došao je Isus Krist i rekao: “Ja sam Bog kršćana. Ja sam Bog Abrahamov, Bog Jakovljev, Bog Izakov.”

Bolest se počela povlačiti istog trena, a on je postao kršćanin. Nekoliko mjeseci nakon toga njegov brat musliman preminuo je na drugom kraju svijeta te je spremljen u mrtvačnicu. Naisr i njegova supruga znajući da se neće spasiti ako umre, tada su molili Isusa Krista sedam sati da ga oživi, i brat je oživio u mrtvačnici.

Danas Nasir s radošću svjedoči istinu o Isusu Kristu preko ovog moćnog svjedočanstva…

Pogledajte ovo nevjerojatno svjedočenje