Padre Pio ošamario čovjeka pred drugim vjernicima! Šokirat će vas razlog!

Mnogi bi 'vjernici' i danas dobili šamar od Padre Pija....

Padre Pio, skromni mistik iz Pietrelcine danas je jedan od najomiljenijih svetaca na svijetu! Mnogi se Padre Piu utječu sa svojim životima, a nevjerojatan je broj svjedočanstava koji govore o pojavnosti Padre Pia u njihovim životima, čak i nakon njegove smrti. No, život Padre Pia nikako nije bio lak. Osim što je trpio velike bolove koji su proizlazili iz stigmi koje su krvarile za njegovog života i osim što se nosio s velikim đavolskim napadima ali i s mnogim drugim, ljudima i danas neobjašnjivim mističnim darovima koje nije lako nositi, on je trpio i unutar Katoličke crkve.

Naime, kako je Katolička crkva uvijek bila izrazito oprezna prema misticima i karizmaticima, tako je i Padre Pio jedan od najmističnijih svetaca današnjice, čak dva puta od sebi nadređenih biskupa i Pape proglašen lašcem, lažnim mistikom, pa čak i magom, a to je teret kojeg sigurno nije lako nositi. No, veličina njegove svetosti otkriva se upravo u njegovoj predivnoj poslušnosti autoritetima. Iako su ga njegovi crkveni autoriteti ocrnjivali, on se nikada nije suprotstavljao, nego je ponizno slušao sve pogrde ali i zapovjedi koje su mu dane. I ne samo to! Jedna scena opisana u filmu o životu Padre Pia i više je nego velika pouka za današnje vrijeme.

Oko Padre Pia uvijek je bilo ljudi koji su ga slijedili u stopu. Jednog dana došla je grupica njemu poznatih župljana, ljutih na novinske članke koji su Padre Pia ocrnjivali i klevetali. Jedan od vjernika se izdvojio i rekao: ‘U novinama piše da vas žele premjestiti’. Na to mu Padre Pio odgovara:’ Troše novinski papir na moj život, a ja sam i tako već razapet kao Krist’.

Na to dolazi ljutiti vjernik i kaže mu: ’Da, ali za Krista nisu pričali da ima ljubavnice i da održava orgije. Taj biskup koji to govori je nitkov i kradljivac novca!’

Padre Pia je to toliko razljutio da ga je ošamario, na čuđenje ostalih vjernika, pa mu je rekao: ‘Tko si ti da pričaš tako o biskupu? Tko si ti? Nauči se poniznosti, i znaj, ne možeš se sotonom boriti protiv sotone!’

Taj čovjek pobjegao je u šumu gdje je proveo plačući cijelu noć u vlastitoj bijedi. Ujutro je došao do Padre Pia, a Padre Pio mu je kazao: ‘Što je drzniče, imao si dugu noć zar ne?’ Vjernik je plakao i plakao te ga tražio odrješenje grijeha! Shvatio je da je pogriješio. Padre Pio se nasmijao i zagrlio ga te ga odriješio grijeha!

Ova prispodoba iz života Padre Pia je više nego ikad primjenjiva na današnje vrijeme. Jer, danas sami vjernici toliko napadaju autoritet Katoličke crkve, da to ponekad biva strašno! Iz ove prispodobe, mnogo toga mogu naučiti oni koji misle da ‘hvataju’ greške Papi i drugim autoritetima. Takvim vjernicima danas bi Padre pio, baš kao i gore navedenom vjerniku opalio šamar i Rekao: Tko si ti? Nauči se poniznosti i poslušnosti, jer ne možeš sotonom protiv sotone! Upravo u ovakvim stvarima vidi se prava veličina ovog omiljenog svetca, jer njegov život nam jasno govori: Poslušnost Crkvi prije svega, prije svake karizme i prije svakog duhovnog leta!