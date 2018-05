(VIDEO) Napravila je 40 tisuća abortusa pa javnosti priznala strašnu istinu!

Autor: Vjera

Zanima te istina? Pogledaj ovaj dokumentarac!

Dokumentarni film Krvavi novac pun je šokantnih podataka koji se skrivaju od javnosti a iznosi ih Carol Everett, žena koja je sudjelovala u 40 tisuća ubojstava djece i majki radeći za jednu od američkih klinika za abortuse/ubojstva, lažljivo nazvanih Planned Parenthood odnosno “planirano roditeljstvo”.

Klinike koje su danas odgovorne za milijune ubijenie i raskomadane djece u svom početku zvale su se “Američka liga za kontrolu rađanja”, a uspostavila ju je Margaret Sanger, jedna od najvećih eugeničara u povijesti, uz Hitlera.

Kasnije se to preimenovalo u ‘Planirano roditeljstvo’ zbog ljepšeg zvuka samih riječi, odnosno manipulacije riječima koje označavaju neku sigurnost. No, istina je zapravo da su temelji ove korporacije zasnovani na ideji eugenike, a stravično je da i danas djeluju na ostvarenju te ideje i to još u strašnijim razmjerima nego ikad u povijesti. Uz šutnju, i pokrivanje vlada, medija i ostalih…

U filmu možete vidjeti i kako je na prijevaru ubijanje djeteta postalo izbor te kako je preko 90 posto žena koje odlaze na abortus prevareno i bez ikakvog izbora, pod prisilom.

Postoji cijela industrija oko abortusa i oko toga se okreću nevjerojatne količine novca. Najobičniji komercijalisti koji rade u klinikama obučeni su kako prodati abortus i kako prisiliti djevojke na abortus. Nerijetko se djevojkama na prijevaru rade abortusi i kada djevojka nije trudna. Posljedice su ubojstva već u klinici, samoubojstva, beznađe, depresija.

Sve u svemu riječ je o strašnoj obmani, a detalje pogledajte u priloženom dokumentarnom filmu kojeg preporučujemo baš svakome. Riječ je o strašnom, gotovo sotonističkom činu sakaćenja nerođene djece i prevarenih majki te o pravom biznisu koji na krvi nevine djece izgrađuje svoje carstvo novca. Pravi podaci o broju ubijenih i o količini novca, ali i o neuspjelim abortusima nikad neće dospjeti u javnost jer se većina abortusa ne prijavljuje. A oni podaci koje u SAD-u imaju govore o milijunskim ubojstvima nerođene djece, no broj je dakako puno veći. Izdvojite vrijeme, pogledajte film i preporučite ga majkama i djevojkama iz svoje blizine.