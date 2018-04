Tužan je dan za naš narod: Ovo je krv koja će nam suditi na kraju vremena!

Holokaust Hrvata o kojem se šuti!

Na današnji dan prisjećamo se 850 tisuća života koji su ubijeni u posljednjih 40 godina uz pomoć zlokobnog zakona o legalizaciji abortusa u Hrvatskoj. 850 tisuća nerođene djece koja su rastrgana u utrobama majki i kojoj je ova država oduzela sva prava – tako i ono temeljno, pravo na život. To je broj ubijene djece kojem nisu pribrojane i ubijene majke, očevi i cijele obitelji, koje su umrle s tom djecom, plaču i vrište u svojim tminama, a baš nitko ih ne čuje. To je holokaust najmanjih od nas, čija krv vapi do dana današnjeg i jasno se ocrtava u današnjem društvu, razorenoj i malobrojnoj, tužnoj i opustošenoj zemlji koja se i dalje čudi ovoj propasti. A ne bi smo trebali, jer uz našu šutnju i djelovanje prekinut je krik naše najmanje braće, i sestara – bez objave rata.

Pitate se na ovaj mraćni dan hrvatske stvarnosti, što možemo učiniti?

Obrati se čovječe, vjeruj Evanđelju i moli za oprost. Moli za tu djecu, za hrvatski narod jer njihova nevina krv sudit će svijetu na kraju vremena. Zato se o tome i šuti!

– Kad dođe Sin čovječji u slavi svojoj i svi anđeli s njime, onda će sjesti na prijestolje slave svoje.

Svi će se narodi pred njim skupiti. On će ih razlučiti jedne od drugih, kao što pastir razlučuje ovce od jaraca.

Postavit će ovce s desne sebi, jarce s lijeve sebi.

Tada će kralj reći onima s desne strane: “Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u posjed kraljevstvo, koje vam je pripravljeno od stvorenja svijeta!

Jer sam bio gladan, i dali ste mi jesti, žedan, i dali ste mi piti. Bio sam stranac, i primili ste me na konak, Go, i zaodjeli ste me. Bio sam bolestan, i pohodili ste me, u tamnici, i došli ste k meni.

Tada će ga upitati pravednici: “Gospodine, kad smo te vidjeli gladna, i dali ti jesti, ili žedna, i dali ti piti?

Kad smo te vidjeli stranca, i primili te na konak? ili gola, i zaodjeli te?

Kad smo te vidjeli bolesna ili u tamnici, i došli k tebi?

Kralj će im odgovoriti: “Za “ista, kažem vam: “Što ste učinili jednomu od ove moje najmanje braće, to ste učinili meni.

Tada će reći onima na lijevoj strani: “Idite od mene, prokleti, u oganj vječni, što je pripravljen đavlu i anđelima njegovim!

Bio sam gladan, i nijeste mi dali jesti, žedan, i nijeste mi dali piti.

Bio sam stranac, i nijeste me primili na konak, go, i nijeste me zaodjeli. Bio sam bolestan i u tamnici, i nijeste me pohodili.

Tada će ga upitati i oni: “Gospodine, kada smo te vidjeli gladna ili žedna ili stranca ili gola ili bolesna ili u tamnici, i nijesmo te poslužili?

Ali će im on odgovoriti: “Zaista, kažem vam: “Što nijeste učinili jednomu od ovih najmanjih, to nijeste učinili ni meni.

Ovi će ući u muku vječnu, a pravednici u život vječni. (Mt 25, 31 -46)