Zahvaljujem ti, Gospodine, što si me uslišio

Autor: Ps 118, 1.14-21

Današnja poruka mira glasi:

Zahvaljujem Gospodinu, jer je dobar,

jer je vječna ljubav njegova!

Gospodin je moja snaga i pjesma,

on mi je spasitelj.

Čuj! Radost i spasenje

odzvanja šatorima pravednika:

Gospodnja se proslavi desnica.

Gospodnja me desnica uzdignu,

Gospodnja se proslavi desnica!

Ne, umrijeti neću, nego živjeti,

i kazivati djela Gospodnja.

Kaznom teškom kaznio me Gospodin,

ali me smrti ne preda.

Otvorite mi širom vrata pravde:

ući ću, Gospodinu zahvalit!

»Ovo su vrata Gospodnja,

na njih ulaze pravedni!«

Zahvalit ću ti što si me uslišio

i moj postao spasitelj.