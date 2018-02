Hvalite Gospodina: on liječi one koji su srca skršena!

Autor: Ps 147, 1-6

Današnja poruka mira glasi:

Hvalite Gospodina jer je dobar,

pjevajte Bogu našem jer je sladak;

svake hvale on je dostojan!

Gospodin gradi Jeruzalem,

sabire raspršene Izraelce.

On liječi one koji su srca skršena

i povija rane njihove.

On određuje broj zvijezda,

svaku njezinim imenom naziva.

Velik je naš Gospodin i svesilan,

nema mjere mudrosti njegovoj.

Gospodin pridiže ponizne,

zlotvore do zemlje snizuje.