Duh Istine svjedočit će za mene

Autor: Iv 15, 26-16, 4a

Čitanje Evanđelja po Ivanu

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Kada dođe Branitelj

koga ću vam ja poslati od Oca

— Duh Istine koji od Oca izlazi —

on će svjedočiti za mene.

I vi ćete svjedočiti

jer ste od početka sa mnom.

To sam vam govorio

da se ne sablaznite.

Izopćavat će vas iz sinagoga.

Štoviše, dolazi čas

kad će svaki koji vas ubije

misliti da služi Bogu.

A to će činiti

jer ne upoznaše ni Oca ni mene.

Govorio sam vam ovo

da se, kada dođe vrijeme,

sjetite da sam vam rekao.«

Riječ Gospodnja.