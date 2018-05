Prisjetimo se vremena kad je VATRA DUHA SVETOG potpuno zapalila hrvatski narod!

Autor: Z .K.

Čudesan izljev Duha Svetog nad hrvatskim narodom koji je razbjesnio sile zla

Sada, pred blagdan Duhova, dobro se prisjetiti seminara patera Rufusa Pereire, indijskog svećenika koji je 1999. posjetio našu zemlju i održao 4-dnevnu duhovnu obnovu u kući Tabor. Zapisi s tog seminara kao i još nekih, koji su bili nakon toga organizirani od Pokreta krunice za obraćenje i mir, pod vodstvom patera Smiljana Kožula, objavljeni su 2010., u knjizi P. Rufus Pereira – “Duh Sveti obnovitelj, ozdravitelj i osloboditelj. Pater Rufus je bio među prvim svjetski poznatim karizmaticima koji su posjetili Hrvatsku i molili za nju i njene ljude. Rekao je: “Bože, Ti ljubiš Hrvatsku i zato ti upućujem iskrene molitve za nju!” Potom je došao i naš papa Ivan Pavao II i zazvao Duha Svetoga ovim riječima: “Zemljo Hrvatska, Bog te blagoslovio!” Bila su to dva odvojena događaja koja su uvelike promijenila duhovno lice naše zemlje.

Duh Sveti, treća božanska osoba koja nakon uzlaska Isusa Krista vodi Crkvu na zemlji, posijao je širom svoje plamene jezike, počele su nicati male duhovne, karizmatske zajednice koje zadobivaju sve više članova. Potreba za darovima Duha Svetoga sve više raste. Patera Rufusa slušalo je u Hrvatskoj više tisuća ljudi. Ljudi su hrlili i na druga duhovna događanja. Osjetila se velika potreba za osobnom spoznajom Boga – Isusa Krista. Nakon pada komunizma, Domovinskog rata, i sve veće neizvjesnosti u materijalnom svijetu, ljudi su počeli slaviti Boga. Zahvaljivati mu za sve patnje! Priznavati vlastite grijehe i moliti za oprost! Paradoks? Oksimoron? U svim tim velikim promjenama koje su zadesile našu zemlju, u teškim obračunima čovjeka, brata protiv brata, čovjeka protiv čovjeka, ljudi su vidjeli zloslutnu ruku Sotone koji ih je nadigrao i potražili su oslobođenje.

To ne mogu shvatiti nevjernici! Kad ti je najteže, ti zahvaljuj Gospodinu! Đavao je bio ljut. Snaga vjere u hrvatskom narodu, zapletena 50 godina komunizmom, provalila je velikom snagom. Došli su i drugi karizmatici, pater J. Manjackal, De Grandis, naš pater Zvjezdan Linić, velečasni Zlatko Sudac, pater Smiljan Kožul, i mnogi drugi, Međugorje je svijetlilo, ljudi su bili zahvaćeni snagom Duha Svetoga i to se osjećalo.

Budila se nova nada. Zajedništvo. Na seminare velečasnog Sudca čekalo se u redovima. Duhovne obnove za branitelje spasile su najmanje stotine ljudi od samoubojstava. Koliko je samo djece i njihovih roditelja bilo oslobođeno od pakla droge. Ljudi su otvarali srca i ispovijedali se, svjedočili javno pred tisućama drugih o vlastitoj bijedi i bili sretni! Jer, Isus je rekao: Istina će vas osloboditi!

No, onda odjednom, sve je stalo. Zabranjeni su posjeti stranih karizmatika Hrvatskoj. Zašto? Kome je smetao probuđeni ognjem Božjim zapaljen hrvatski narod? Vrijeme je da se uistinu prisjetimo, da pozovemo Duha Svetog s usvoje živote.

Plodovi Duha Svetoga su radost, ozdravljanje, obnova, suze raskajanih, govor u jezicima, milosrđe, zajedništvo, povratak u crkve, Euharistija, raspoznavanje duhova, jer nije svaki duh, Sveti Duh. Sama riječ, blagdan – Duhovi, ostala je od vremena kada se ovaj blagdan slavio po nekoliko dana i krivo upućuje da postoji više duhova, samo je jedan duh, Duh Sveti, koji se izlio na Isusa na rijeci Jordan i od tada je on mogao iscjeljivati i činiti čudesa.

Taj duh, Isus je prenio na svoje učenike i na majku Mariju u dvorani posljednje večere, pedeset dana nakon uskrsnuća. I tada su oni počeli činiti čudesa. Taj Duh želi se izliti na svakoga od nas, da i mi činimo ta čudesa. Naš Bog je nadnaravan i pozva nas da ga u svemu slijedimo pa i u čudesima.

Taj Duh vodi Crkvu na zemlji koja je započela tom malom zajednicom apostola i mučenika. Božanska snaga ih je vodila među ljude i oni sami činili su čudesa kao i Isus, iako su bili mali, neuki smrtnici. Ali, nakon 2 tisuće godina, snagom Duha Svetoga, ime Isusovo nije utihnulo s ljudskih usana, nije nestalo u mijenama povijesti. To je samo po sebi veliko čudo! Nakon stvaranja, i Euharistijske prisutnosti i žrtve, to je možda najveće čudo! Sva otajstva Crkve nama su i danas nepoznata, jer rast u vjeri i duhu je beskonačan, baš kao što je naš dragi Bog beskonačan. Euharistija jest središte, žrtva Jaganjčeva koja nas krvlju njegovom pere, ali čovjek ima potrebu i klicati Gospodinu. Kao što je David gol (raskajan) plesao uz citre i tambure, tako i danas čovjek ima potrebu da ga obuhvati sila Duha Svetoga, svom snagom svojom, da bi osjetio ono Božansko u svom životu, što ga još drži da ne potone.

Pater Rufus je na seminaru u Hrvatskoj među prvima probudio nadu da postoje još mnoga neiskorištena otajstva naše Crkve i da je izlječenje moguće. Kroz mnoga svjedočenja dokazao je da je čovjek stvoren za nebo, a ne za patnju! Ali, mi trebamo tražiti Isusa, kucati na njegova vrata, vjerovati, i stalno biti s Njim, što je u ovoj buci medija, ogovaranja, strke i frke praktički nemoguće. U jednom svjedočenju pater Rufus kaže majci koja je nesretna zbog svog sina narkomana:

-Zahvaljuj Gospodinu za svog sina!

– Kako ću zahvaljivati za ovo zlo što nas je snašlo? – pita jadna žena. Ali, smogla je snage i poslušala. I kad ju je sin istjerao iz sobe, stajala je iza zatvorenih vrata i molila i zahvaljivala Bogu na njemu. I sin je ozdravio, vratio se iz mrtvih. Kroz zahvalu spoznala je sama kako je njen sin dobar, lijep, jedinstven, otvorila je rijeke ljubavi za njega i sin je ozdravio. Dakle, drage mame, neka vas ne ponesu trač rubrike o tome kakav bi vaš sin trebao biti, koliko jezika treba govoriti, koliko medalja donijeti kući, koje ocjene i kako ih postići!

Vaš sin je već sada savršen, samo vi to ne vidite, a vaše oči su njegove oči pa ni on to ne vidi! Skinite mrenu s očiju, skramu sa svog srca, zahvaljujte Gospodinu za sve, za jelo, za odjeću, za jastuk na kojem spavate, ali i za svaki ubod svojih bližnjih! Svako zlo je za naše dobro ako ga promatramo u otajstvu Duha Svetoga. Osim toga pater Rufus nam je otvorio oči za raspoznavanje duhova. Tko zna koliko duboko bi prakse New Agea zahvatile našu malu zemlju da on među prvima nije o tome progovorio. O jogi, reikiju, gatanju… Joga navodno i na KIF-u postoji kao posebni kolegij! Joga je već u vrtićima! Katolik nema blaženije meditacije nego razgovor s Isusom, pustiti bar par minuta da nas on grije kao naše unutarnje sunce, on za čas zacijeli naše rane i obnovi snage. Molimo Duha Svetoga da nam kaže koju odluku donijeti, što učiniti, posvetiti mu cijeli naš razum i onda nam ne trebaju ni astrolozi, ni gatari. To su plodovi seminara patera Rufusa ali i mnogih drugi nakon njega.

Svatko može biti karizmatik, kaže pater Rufus. Svakom je dana milost, dar koji je dobio krštenjem i krizmom. Samo si to moramo posvijestiti i to poželjeti. Post i molitva su oruđe kojim se trebamo opasati, i ustrajati u duhovnom rastu. Duh Sveti daje snagu za velike borbe i pobjeđuje. U Bibliji 366 puta piše: Ne bojte se!

Dakle, naša volja, naš razum i vjera spašava nas preko Milosti posvete Njemu, Tvorcu, ozdravitelju i iscjelitelju. Posveta se obnavlja svaki dan, svaki čas, ne samo nedjeljom i na blagdane, svaka sekunda naše misli i djela, pogleda, čina treba biti svjesno posvećena Gospodinu, i plodovi neće izostati. To možemo i u tramvaju i dok sjedimo, u školi, u vrtu, dok kuhamo, izlazimo iz kuće, prekrižiti se, zahvaliti mu, reći Bože dođi i već smo Njegovi, on će nas voditi i bdjeti nad nama. To nam je došao reći jednom davno Pater Rufus. Tako malo a tako puno. Zar smo sve zaboravili?