POSLAO GA DUH SVETI Izaslanik Vatikana ima posebno mišljenje o Međugorju, evo što je rekao svijetu!

Autor: Vjera

Novi istup vatikanskog izaslanika za Međugorje, mnoge će šokirati

Prije nego je izaslanik za Međugorje kojeg je imenovao sam papa Franjo stigao u Međugorje, hrvatski mediji prejudicirali su kako ide tamo po kazni dokazati da se tamo ništa ne ukazuje. Danima su se naslađivali a onda su zanijemili jer je očekivano, Duh Sveti učinio svoje po nadbiskupu Hooseru kojeg je, vidljivo je po njegovim izjavama, Međugorje duboko dotaknulo. Po odlasku iz Međugorjs novinarima svijeta rekao je da je Međugorje svijetlo ovog svijeta, te time ohrabrio milijune hodočasnika da i dalje tamo odlaze, iako još ništa nije službeno priznato. Uoči ponovnog dolaska u Međugorje govorio je za poljsku agenciju za medije. Mons. Henryk Hoser, kojeg je u četvrtak imenovao papa Franjo apostolskim vizitatorom s posebnom ulogom za župu Međugorje – nazvao je poznato mjesto Marijinih ukazanja “proročkim i karizmatičnim mjestom molitve za mir u svijetu te da ono postaje jedno od najvažnijih hodočasničkih mjesta”, javlja poljski medij info.wiara.pl.

Kao što je nadbiskup Hoser objasnio, ovo je druga faza njegove misije u Međugorju. U prvoj fazi, njegov zadatak bio je “saznati o pastoralnoj situaciji ovoga mjesta”.

„Svake godine Međugorje pohodi 2 do 2,5 milijuna hodočasnika iz cijelog svijeta. To je posebno, karizmatično mjesto. Činjenica da Međugorje posjećuje toliko vjernika koji su bez ikakve sumnje duhovno obogaćeni, nešto je što treba imati na umu. Pastoralni zahtjevi na ovom mjestu su ogromni.” istaknuo je priznajući da je to veliki izazov za njega, ali “vjeruje činjenici da će ga Poljska u njegovoj misiji podržati u svojim molitvama”.

“Molite za mene jer je izbor ovog Poljaka koji ima misiju u sveopćoj Crkvi, na jako važnom mjestu. A ipak u Poljskoj imamo vrlo jaku marijansku pobožnost – Gospa je kraljica Poljske. Ova pobožnost Poljaka također se može učvrstiti u Međugorju “, naglasio je.

Prema riječima nadbiskupa Hosera, Međugorje postaje jedno od najvažnijih hodočasničkih mjesta na svijetu.

Gospa se tamo štuje kao Majka Božja, Kraljica mira, a znamo koliko je danas ugrožen mir u svijetu. Sjetimo se samo rata na Balkanu i strašnih ratnih zločina. Pa ipak, nemamo jamstvo da se rat neće ponoviti. Postoji niz lokalnih sukoba, mnogi su naoružani. To su vrlo opasne pojave, jer pojačanja sukoba mogu na kraju dovesti do rata. Stoga je Međugorje proročko i karizmatično mjesto molitve za mir u svijetu “.

Kao najvažnija pastoralna potreba Međugorja, nadbiskup Hoser spomenuo je povećanje broja ispovjednika, osobito onih koji su na stranom jeziku. “Međugorje je fenomen masovnih ispovijedi – ima 50 ispovjedaonica, i to još uvijek nije dovoljno.”- naglasio je.

Objasnio je da je problem također skromna infrastruktura koju treba proširiti. “Moramo osigurati da liturgijski prostor bude veći. Tu postoji mala župna crkva, ništa više. Nedostaje mjesto bogoslužja “, rekao je nadbiskup Hoser.

I dodao je: “Postoji također potreba za proširenjem mogućnosti hodočasničkog smještaja. Postoje mali hoteli kojim upravljaju ljudi koji tu žive, ali sve je to neadekvatno”, rekao je.

Izvijestio je da će njegova misija započeti u srpnju. Istovremeno je priznao da nije znao koliko će dugo ostati u Međugorju. “Ovo je misija na neodređeno vrijeme. O tome odlučuje Sveta Stolica “, rekao je nadbiskup Hoser.

Objasnio je i da opseg njegove misije ne uključuje procjenu istinitosti ukazanja, piše info.wiara.pl.

Nadbiskupa Henryka Hosera već se sljedećeg mjeseca očekuje u Međugorju.(medjugorje.info)