Papa otkrio tajnu: Evo kako u samo 2 minute dnevno možete živog Isusa!

Autor: Vjera

Tko ovo čini svaki dan, promjenit će svoj život, kazao je papa Franjo mladim Argentincima

Koliko vas čita Evanđelje dvije minute svakoga dana? – pitanje je i poticaj koje je papa Franjo uputio argentinskim mladima. Sveti je Otac poslao video-poruku sudionicima 2. nacionalnog susreta mladih koji se održavao u argentinskom gradu Rosariju od 25. do 27. svibnja. Pritom ih je pozvao da sa sobom nose knjižicu koja sadrži evanđelja i da ju čitaju kad su u autobusu ili doma. To će vam promijeniti život – istaknuo je Papa – Zašto? Zato što ćete susresti Isusa. Susrećete Riječ.



Prisutnost

Na poseban je način razmišljao o važnosti prisutnosti, zajedništva i poslanja u životu mlade osobe. Promišljajući tako o prisutnosti, rekao je kako je Isus uvijek s nama. Isus je postao našim bratom i poziva nas da se utjelovljavamo, zajedno gradeći kao njegovi učenici i misionari ovdje i sada taj predivni ideal civilizacije ljubavi – kazao je papa Franjo napominjući da se to može činiti u situacijama koje nam nudi svakodnevni život. No, moramo biti s Isusom u molitvi, u Riječi i sakramentima – nastavio je Papa – Posvetiti mu vrijeme. Šutjeti kako bismo mogli čuti njegov glas.

Zajedništvo

Usmjeravajući potom pažnju na riječ zajedništvo, Sveti je Otac rekao da povijest stvaraju narodi, a ne ideolozi. Narodi su protagonisti povijesti. Mi smo zajednica; mi smo Crkva. I želiš li graditi kao kršćanin, onda to trebaš činiti u narodu Božjem, u Crkvi, kao narod. Ne u maloj skupini odvojen od života naroda Božjega – upozorio je papa Franjo.

Papa je također spomenuo predstojeću Biskupsku sinodu o mladima koja će se održati u listopadu ove godine napominjući da Crkva proživljava posebno vrijeme. Pozvao je argentinsku mladež da svesrdno sudjeluju. Papa vas želi saslušati – nastavio je – Papa želi stupiti u dijalog s vama i zajedno s vama pronaći nove putove susreta kako bismo obnovili svoju vjeru i ponovno oživjeli svoje evangelizacijsko poslanje.

Poslanje

Sveti je Otac zatim govorio o općem pozivu na poslanje. Pozvani smo biti misionarska Crkva – istaknuo je papa Franjo – Ne zatvorena u svoje ugodne načine života i poglede, nego Crkva koja izlazi van kako bi susrela druge. Isus nas – nastavio je Papa – poziva, šalje i prati dok se približavamo svim muškarcima i ženama našeg doba.

Graditi budućnost utemeljenu na korijenima

Konačno, Sveti je Otac mladima rekao da su oni budućnost i da trebaju biti čvrsta, plodna budućnost koja ima duboke korijene. Vratite se svojim korijenima i gradite svoju budućnost iz tih korijena iz kojih izvlačite životnu snagu: nemojte zanijekati povijest svoje domovine, svoje obitelji ili svojih djedova i baka – kazao je papa Franjo i zaključio – Tražite svoje korijene; pronađite svoju prošlost. I počevši od toga, gradite svoju budućnost.

vaticannews.va