DUH BOŽJI POVEZAO HRVATE DILJEM SVIJETA: Velika devetnica za naše pastire, uključi se!

Inicijativa posta i molitve za naše Pastire-svećenike zakoračila je u peti mjesec svog ostvarenja. Poticaj je doista bio od Duha Svetog! Veliki broj laika kao i časnih sestara, posvjedočili su svoja nadahnuće, te potrebu da se ona pokrene. Inicijativa posta i molitve prvenstveno je duhovna zaštita naših Pastira-svećenika, to jest katoličkog duha u njihovim srcima, od nasrtaja Now Age-a i svih … izma.

Ako budemo imali dobre i zdrave Pastire, imat ćemo dobro i zdravo Božje stado – Crkvu u Hrvata.

S ponosom možemo reći da se u Inicijativu uključio veliki broj naših vjernika koji su ideju prihvatili s oduševljenjem i blagoslovom.

Inicijativa se tako proširila i van granica naše Domovine. Uz našu dragu Bosnu i Hercegovinu i Vojvodinu, zadivljuje veliki odaziv naše dijaspore. Uključene su tako sve Europske zemlje gdje žive naši Hrvati katolici.

Posebno smo radosni, što se ova molitvena inicijativa proširila na daleku prekomorsku dijasporu USA i Kanadu, a evo sada se munjevito širi među našim vjernicima u dalekoj Australiji.

Duh Božji nas povezuje! Osjeća se jedinstvo našeg naroda u vjeri i ljubavi prema našim Pastirima!

U domovini smo nažalost svjedoci svakojakih političkih igara, laži, malverzacija, licemjerja, napada na Crkvu i svećenstvo i ostalih izdajničkih pothvata iz kojih se naziru samo loši ishodi.

Stoga smo još više ohrabreni činjenicom da naš Hrvatski katolički puk ima jednu drugu stranu, jednu drugu povezanost koja nije mogla biti uništena niti pokolebana već stoljećima.

Pisano je:

„Otrijeznite se! Bdijte! Protivnik vaš, đavao, kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždre.“ (1 Pt 5,8)

Danas, on neumoljivo obilazi naše samostane i župne urede jer su mu baš Pastiri-svećenici važni. Hrvat – katolik ne zaboravlja da su Pastiri-svećenici kroz stoljeća sačuvali naš vjernički i nacionalni identitet!

Stoga, ovom Inicijativom, u ovim doista čudnim i teškim vremenima, daje svima do znanja da ljubi svoje svećenike, da im je stalo do njih i da su nam potrebni.

„Udarit ću pastira i stado će se razbjeći.“( Mt 26,31b)

Poznavajući Pismo, vjernici ovom Inicijativom žele sačuvati svoje Pastire, moliti i postiti za njih, kako bi ih Gospodin svojim Svetim Duhom učinio odvažnima u borbi protiv Babilonskog nevjerničkog mentalnog sklopa, koji nasrće na naše temeljne – moralne kršćanske vrednote; BRAK i OBITELJ.

U našoj domovini vlast je takva da ozakonjuje ubojstvo djece u utrobama majki (abortus), da donosi zakone i uredbe koje su protivne Božjem nauku (Istambulska konvencija) – to kršćani ne rade!!! Ispunjen Kristovom poukom i ljubavlju, na takvo što i ne pomišlja!

Stoga vas i ovim putem pozivamo da se uključite u ovu molitvenu inicijativu, da još više postimo i molimo za naše Pastire-svećenike, ma gdje bili!

Oni su izloženi sve većim izazovima ovog poganskog svijeta i vremena u kojem živimo.

Molimo i postimo za njih, kako bi sebe i nas vodili Božjim putem po nadahnuću Duha Setog. Kako bi u tom vodstvu bili hrabri i odlučni braniti nas od svih nasrtaja na temelno ljudsko dostojanstvo, na brak i obitelj.

Sam nam je Gospodin kazao i pisano je;

„Ovaj se rod ničim drugim ne može izagnati osim molitvom i postom.“ (Mk 9,29)

Osjećamo veliku potrebu BROJČANOG pojačanja posta i molitve za naše Pastire-svećenike kroz preostale mjesece, to jest do kraja devetog mjeseca.

Mnogi od vas izrazili su želju da bi još postili, ne samo jedan dan. Ovim putem vam javljamo da se slobodno možete opet prijaviti na broj:

00385/91/529 3850

Pošaljite vaše Ime i Prezime i grad.

Možete poslati putem SMS-a, ili Vibera ili WhatsApp-a

Možete i druge potaknuti i ohrabriti da se uključe ako to već nisu.

Naši administratori će vam poslati jedan dan u kojem ćete postiti i moliti (srijedu ili petak). Možete po osobnom izboru kasnije nastaviti moliti srijede ili petke ili kako već budete htjeli i mogli. Pratiti nas možete i na facebook stranici; Post i molitva za naše pastire ili www.dvasrca.com. Naša nakana je bila da se pokrenemo, da molimo i postimo za naše svećenike i u tome smo, Bogu hvala i uspjeli.

Želimo Vam mir i dobro, blagoslov Božji!

*Bilo je upita zašto se treba poslati Ime i Prezime i mjesto boravka to jest grad? Razlog je taj da bi to administratori mogli adekvatno slati vama, a mjesto boravka samo iz razloga da se može vidjeti od kud su nam se sve vjernici javili. Adresu nije potrebno slati.