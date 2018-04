Znate li što se to nama događa? HRVATSKI PROROK RAZOTKRIO ZNAKOVE VREMENA!

Autor: Vjera

Hrvatskoj su više nego ikad potrebni proroci...

‘Isus je govorio da treba prepoznavati znakove vremena. I ljutio se jer ne prepoznajemo znakove vremena, jer ne vidimo da smo robovi ‘Rimljana’, grijeha i krive religioznosti. Teolog mora biti prorok, ako on to nije, nije ni teolog. Ne može se biti teolog samo učeći nego istovremeno i moleći Duha Božjeg da ga prosvijetli. Najteža razdoblja u povijesti bila su onda kad narodi nisu imali proroke. Kad nisu znali tumačiti što se to oko njih događa. Najljepša razdoblja su bila ona kad je Bog slao svoje proroke. Ono što treba Europi danas – to su proroci. Ono što treba Hrvatskoj danas – to su proroci. Teolozi koji čitaju znakove vremena. Biskupi i svećenici koji znaju, razumiju, ne lutaju. Što se to nama danas događa?

Ako dobro gledamo našu povijest sjetimo se: Hitler je bio prva zvijer prošlog stoljeća o kojoj govori Apokalipsa. Ta je zvijer ubila stotine milijuna ljudi. Druga je zvijer bila komunizam. Ona je također milijune ljudi poubijala. Te su zvijeri bile ranjene, pa smo mislili da su pobijeđene. Međutim, događa se to što kaže Apokalipsa: zarasla je rana toj zvijeri i sad je ponovno počela napadati, ali daleko gore. To je neoliberalizam, neokomunizam i neonacizam, najgora zvijer koja se mogla dogoditi jer ona neće izravno oružjem ubijati (iako ni to nije isključeno).

To je zvijer koja ubija čovjekov moral i hoće pokvariti zakonitosti normalnog ljudskog života, a time i zakonitost biološkog života, a onda i zakonitosti fizikalnog svijeta. Time se uništava zapravo čovjek. Kad uništiš čovjeku njegovu moralnost, etičnost, on više ne zna kako treba živjeti, postaje nemoralan i spušta se na razinu životinje.

Time se ubija ne samo čovjekova moralnost, čovjekova spolnost, ubija se čovjeka kao čovjeka, njegovu savjest, osobu se zapravo baca u blato, on više nije intelektualac nego rob, nije više karakter, nije više ni svjestan sebe.

Što se, dakle, danas nama događa?

Jedni planski i svjesno čine zlo, uvode zakone protiv čovjeka i naroda koristeći moć politike. Oni su napravili zavjeru. Što je to zavjera? Nekoliko se ljudi složi i jedni drugima dadnu vjeru i onda čine zlo. New age je zavjera. Novi poredak je teška zavjera protiv čovjeka i morala.

Dok su jedni svjesni i imaju svoj plan, drugi ljudi kao da ništa ne zapažaju. Međutim, treći se spremaju i znaju: ne, ne smijemo dopustiti da se to događa!

Dakle, oni koji su u zavjeri svjesni su i odlučni da čine zlo i zloupotrebljavaju demokraciju. Imaju većinu u Saboru i mogu izglasati zakone protiv naroda i nitko im ne može ništa. No, zar je to demokracija?

Moramo znati odgovoriti na te znakove vremena!

Sjetimo se kako je to bilo u vrijeme Noe. Dok on gradi korablju, svi mu se smiju: „ Pa jesi ti lud? Što radiš?“ Upravo na spolnom području grešnici mu se rugali, a on šuti jer zna – Bog mu je rekao: „ Pravi korablju jer ćeš se jedino tako spasiti!“

To je ono što danas treba nama Hrvatima, katolicima, ali i svima u Europi! Moramo praviti korablju! Moramo znati gdje možemo biti zaštićeni od zala sadašnjih i budućih.

U Sodomi i Gomori svi se rugaju Lotu i njegovim kćerkama i ženi. Pogotovo kad su došla trojica Božjih poslanika i upozorili ih: „Siđite iz grada jer će grad stradati!“

Biblija jasno govori da svaka devijacija, svako činjenje zla na području spolnosti ( drvo spoznaje dobra i zla, ali i drvo života jer tu život izlazi u čovjeku) uzrokuje osvetu prirode.

Što nam treba, nama koji plačemo i uzdišemo: „ Zašto nam to rade? Zašto to radi jedna manjina većini? Zašto?

To nije samo kod nas, to je u Americi, u cijeloj Europi. To je čista zavjera, mreža jedna koja hoće uništiti čovjeka.

Isus kaže: „Ne dopustite da vam srca otvrdnu u proždrljivosti i pijanstvu i brigama za tjelesni život. Nemojte da vam srca otvrdnu jer doći će dan kad se i najmanje nadate!“

Što činiti?

U Poslanici Rimljanima sv. Pavao na kraju osmog poglavlja kaže:

„ Kad je Bog za nas, tko može protiv nas?“

Abraham je molio:

„Ako u Sodomi i Gomori ima 10 pravednika, hoćeš li poštedjeti grad?“

Bog kaže: „Hoću!“

Imamo li u Hrvatskoj 10 poštenih i pravednih ljudi koji neće dopustiti da ih zvijer proguta? Zvijer neoliberalizma i nemorala? Zvijer razdiranja obitelji, čovjeka, spolnosti, savjesti, dostojanstva?

Ako ima, Bog će nas poštedjeti.

Možemo početi temeljitu novu evangelizaciju! Pođimo, držimo seminare, grupe osnivajmo! Sad je vrijeme da nešto počnemo temeljito raditi! Ne dopustimo da se bavimo svim i svačim, a smrt je za vratom! Osnivajmo grupe i grupice, razgovarajmo, činimo sve samo da se narod obnovi, da narod bude spašen!

Znajmo se pokajati u svakom pogledu! Pokajati se i oprostiti drugima! Tako da znaš: ako sad dođe sudnji dan, ja sam spreman! Dođe li sad smrt, ja sam spreman poći!

Gledaj Isusa svaki dan! To znači biti sabran pred njim: Isuse, ti si tu i gledaš me. Vidjet ćeš kakva je to snaga kad te Isus obuzme! I daje ti duh inteligencije, snage protiv ovisnosti, protiv zla, protiv mržnje, snage da praštaš ljudima, da žališ one koji čine zavjeru. Praštaš onima u Vladi ili raznim društvenim grupacijama, praštaš i razlikuješ zlo od čovjeka. Čovjeka ljubiš, a zlo mrziš!

Počnimo čitati Sv. Pismo, osobito Evanđelje!

Vjerovati znači očekivati dobro. Ne očekuj zlo! Ne bojte se zla! Neće biti zlo! Čim očekuješ zlo, ti više ne vjeruješ Bogu i Bog ti ne može pomoći. Ali ako očekuješ dobro, tad si otvoren Bogu i više ti nitko ne može ništa! Da se ne znam što događa, ne može jer Bog je s tobom!

Stavimo u svoju svijest sigurnost: „ Pa ja sam spašen, ja sam kršten, ja sam Božje dijete! Pa ne može Otac dopustiti da mi stradamo! Neće Hrvatska stradati!“

Uzmimo ponovno krunicu i nosimo blizu, kod sebe, blagoslovljene krunice i gdje god smo u prilici, molimo.’ – rekao je u izvanrednom proročkom govoru dr. Tomislav Ivančić, kojeg svakako preporučamo poslušati i podijeliti.