ZAZIV POSLJEDNJEG VREMENA: Izvorna molitva protiv Sotone, svetom Mihaelu!

Autor: Vjera

Molitva je nastala kao plod zastrašujuće vizije koju bi trebali znati!

Jednoga dana u mjesecu prosincu 1884.,ili u siječnju 1885. (točan datum nije potvrđen), u Vatikanu, u privatnoj kapelici Pape Leona XIII dogodilo se nešto istovremeno čudesno i strašno. Nakon što je papa Leon XIII završio Misu, ostao je u kapelici, da prisustvuje još jednoj Misi, što je često činio. Na kraju te svete mise, okupljeni su opazili kako je papa najednom podigao glavu i nepomično gledao prema Oltaru, iznad Tabernakula.

Lice Leona XIII problijedilo je od straha. Papa je ustao i intenzivno uzbuđen, požurio prema svojoj radnoj sobi. Jedan od njegovih suradnika posve se uznemirio i upitao ga: ‘Sveti Oče, izgledate mi vrlo umorno? Treba li vam nešto?’

Leon XIII mu je odgovorio: ‘Ne trebam ništa…’

I Papa je ušao u svoju radnu sobu, zatvorio se, te nakon pola sata pozvao tajnika Kongregacije za Obrede, pružio mu list papira te mu rekao da odmah napisani tekst otisne i pošalje svim biskupima širom svijeta.

Na tom papiru bijaše molitva Svetom Mihaelu Arhanđelu, koju je Papa osobno sastavio i zahtijevao da je svi svećenici sa svojim vjernicima mole nakon svake Mise na podnožju Oltara nakon molitve ‘Zdravo Kraljice’, koju je bio propisao Papa Pijo IX.

Leon XIII povjerio je kasnije jednom od svojih tajnika, Mons. Rinaldo Angeliu, kako je za vrijeme Mise imao viziju te vidio oblak s mnoštvom demona, vrlo razdraženih, nad Vječnim gradom – Rimom. Odatle odluka Papina, da se zove u pomoć Sveti Mihael Arhanđeo i sva vojska nebeskih duhova za obranu Crkve protiv Sotone i njegove paklene vojske.

Nažalost nakon drugog vatikanskog koncila ukida se odluka pape da se ova molitva moli na podnožju Oltara nakon molitve ‘Zdravo Kraljice’. I mnogi smatraju da je to ukidanje potpuno pogrešno. Ali, iako je ukinuta obveza, nije zabranjeno moliti pa mnogi svećenici i dalje mole ovu molitvu, a pozvani ste ju moliti i vi.

Ivan Pavao II: u Svetištu Sv. Mihaela Arhanđela na Brdu Gargano, 24. svibnja 1987. rekao je: ‘Demon je još uvijek živ i djeluje u svijetu. Sotonska mržnja nije prestala, oružje sotonsko nije demobilizirano. Dakle, molitva protiv Zloduha uvijek je potrebna’.

Jednom prilikom papa Franjo blagoslivljajući kip svetog Mihaela u Vatikanu, njegovoj je zaštiti posvetio Vatikan odnosno vrh Petrove Crkve. Tom se prilikom papa Franjo obratio prisutnima uz važnu napomenu da ‘sv. Mihael brani Božji narod od njegova najvećeg neprijatelja, đavla. ‘Čak i ako đavao pokuša uništiti Arkanđela, a time i čovječanstvo, pobjeđuje sveti Mihael, jer Bog u njemu djeluje i on je jači’, rekao je tada Sveti Otac!

Donosimo vam izvornu molitvu sv. Mihaelu koju bi trebali moliti svakodnevno s obzirom na veliku prisutnost i zla u svijetu, a nakon toga i skraćenu verziju koju svakako molite kad god se sjetite, posebice po završetku Svete Mise

Izvorna molitva

Podigni Bolno Raspelo koje sam ti dao protiv sila tame i izmoli ovu molitvu sa znakom križa. Učini ovo u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Pobijedit ćeš… Reci ovu molitvu svakog dana, jer veliki je boj.» (Moli se držeći uvis Raspelo)

O Slavni Kneže Nebeskih Vojska, Sveti Mihaele Arhanđele, obrani nas u kušnji i užasnom boju protiv Vrhovništava i Vlasti, protiv zlih duhova. Priteci u pomoć čovjeku kojeg je Svemogući Bog stvorio besmrtnim na svoju sliku i priliku i otkupio od sotonske tiranije uz visoku cijenu. Vodi danas boj Gospodnji zajedno sa svetim anđelima, kao što si već pobijedio vođu oholih anđela, Lucifera i njegove otpadničke čete, koje su bile nemoćne da odole tebi, niti je više bilo mjesta za njih na Nebu. Ta okrutna stara zmija koja se naziva đavao ili sotona, koji zavidi cijeli svijet, bačena je u bezdan sa svojim anđelima. Čuvaj se, ovaj stari neprijatelj i ubojica ljudi ohrabrio se i preobrazio u anđela svjetla, radoznalo obilazi svijetom sa svim mnoštvom zlih duhova koji su nagrnuli na zemlju da unište bez traga Ime Božje i Njegova Krista, da porobe, ubiju i bace u vječno prokletstvo duše kojima je namijenjena kruna vječne slave. Ovaj opaki zmaj izlijeva, kao najnečistiju bujicu, otrov na ljude izopačena uma i pokvarena srca, duha laži, bezbožnosti, huljenja i kužna daha i svakog poroka i nemorala. Ovi vrlo lukavi neprijatelji ispunili su i opajali Crkvu sa žuči i gorčinom, Zaručnicu Neokaljanog Jaganjca, i položili bezbožne ruke na njezine najsvetije posjede. Na samom Svetom Mjestu, gdje je Sveta Stolica najsvetijeg Petra i Katedra Istine ustanovljene kao svjetlo svijeta, podigli su prijestolje svog odvratnog bezboštva s pokvarenom zamisli da kad je Pastir udaren, stado se može raspršiti.Ustani onda nepobjedivi Kneže, pritekni u pomoć Božjem narodu i donesi pobjedu protiv napada izgubljenih duhova. On te časti kao svoga Zaštitnika i Sveca;u tvojoj svetoj slavi Crkve kao njezinu obranu protiv podmuklih sila pakla; tebi je Bog povjerio duše ljudi da budu uvedene u nebesko blaženstvo. Moli se Bogumira da bi On onemogućio sotonu da nas dalje drži u ropstvu i škodi Crkvi. Prikaži naše molitve pred Previšnjim Bogom tako da bi one što prije zadobile milost pred licem Gospodina; svladavanjem zmaja, stare zmije, koja je đavao ili sotona, opet ga učini zarobljenikom bezdana, kako više ne bi zavodio narod. Amen.

Kratka verzija na hrvatskom i latinskom

Sveti Mihaele Arkanđele, brani nas u boju;

Proti pakosti i zasjeda đavolskih budi nam zaklon!

Neka mu zapovjedi Bog, ponizno molimo: I ti, vojvodo vojske nebeske Sotonu i druge zle duhove, koji svijetom obilaze na propast duša, božanskom jakošću u pakao strovali! Amen.

Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio;

contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium.

Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae Caelestis, satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen.