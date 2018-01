Vlč. Radigović: Nema ništa gore od kršćanina koji ogovara – RIJEČIMA RAĐA DEMONE!

Autor: Vjera

Kada govorim zle riječi, bacam zlo sjeme iza sebe, i iz njega se rađaju demoni koji vrijeđaju Boga, čine zlo i razaraju živote ljudi!

Budimo oprezni kad koristimo svoje riječi! Netko je rekao: ”Kad baratamo riječima – rukujemo dinamitom!” Mnogo puta doživjeli smo da smo svojim nesmotrenim i grubim riječima napravili puno zla i štete u svojem i tuđim životima. Knjiga Izreka 18,21 kaže da su ”su smrt i život u vlasti jezika”. To znači da svojim riječima možemo sijati život ili smrt, zdravlje ili bolest, uspjeh ili neuspjeh, blagoslov ili prokletstvo! Ovisno kakve riječi govorimo.

Možemo govoriti riječi koje promiču život, ljubav i dobrotu, a možemo i riječi koje promiču mržnju, zlo i smrt. Mi odlučujemo koje ćemo sjeme sijati u svoj i tuđi život. Ali isto tako odgovorni smo koje ćemo plodove žeti: jer ono što sijemo danas, sutra ćemo i žeti!

Kada govorim zle riječi, bacam zlo sjeme iza sebe, i iz njega se rađaju demoni koji vrijeđaju Boga, čine zlo i razaraju živote ljudi! Ili, moguće je to i ovako reći: kada govorim zlo (o nekome ili protiv nekoga), svojim negativnim riječima oslobađam sile zla, vojsku demona, koja dolazi na tu osobu da je uništi. Slikovito rečeno: zli duhovi su kao bijesni psi na lancu. Dokle god su svezani, ne mogu ti ništa! No, kad govorimo zle riječi, te bijesne pse puštamo s lanca. A oni se tada obaraju na svoju žrtvu s ciljem da je unište. Ujedaju je i ranjavaju. I ta se osoba zbog naših riječi (bez obzira zna li da smo govorili protiv nje ili ne) osjeća teško i jadno. Osjeća težinu, teret i pritisak. A ne zna iz kojeg smjera zlo dolazi. Doista, kad radimo s riječima, rukujemo dinamitom! To može biti vrlo razorno!

A TREBAM NOSITI KRISTOVO SVJETLO I LJUBAV!

I zbog takvih mojih postupaka svijet je postao još više zao. A da sam bio pravi suradnik Božji, trebao je po meni postati bolji, plemenitiji i ljepši!

UČINAK NEGATIVNOG GOVORA NA NAŠE ŽIVOTE

Shvatite: kad se svađate i u ljutnji izgovarate oštre riječi, uvrede, kad psujete i proklinjete, isto je kao da ste vojsku demona pustili na tu osobu da ju unište; kao da ste s lanca pustili bijesne pse koji će je gristi, ujedati, ranjavati, dok je ne rastrgaju. Tako se silno zlo događa po našim lošim riječima! One imaju užasne učinke! To ne smijemo činiti ni neprijatelju, a kamoli svom bračnom drugu, ili svome djetetu, ili bilo kojem članu svoje obitelji.

Zar doista želite da vaše bližnje uništi vojska demona, i rastrgaju bijesni psi, poslani od samoga sotone? Ako želite, onda se nastavite svađati, vrijeđati, zlo govoriti i proklinjati. I eto pakla u vašoj kući i obitelji.

Želite li pak da ljubav vlada, treba da ste sijači Božjih riječi, sijači ljubavi, sijači pozitivnih i blagih riječi. Jer takve riječi imaju pozitivan učinak. One oslobađaju vojsku Božjih anđela koji dolaze se boriti u vašu korist. Oslobađaju snagu Božjega Kraljevstva koja ima moć otjerati od vas zlo i njegove aktivnosti usmjerene protiv vas.

I još je važno razumjeti: KAD TI BIJESNI DEMONI ZAVRŠE SA SVOJOM ŽRTVOM, OKREĆU SE PROTIV VAS, KOJI STE IH OSLOBODILI!

Tako, na kraju, i sami nastradate od zla koje ste oslobodili. Zato Isus kaže da ni svoje neprijatelje ne smijemo proklinjati, nego naprotiv – blagoslivljati! Budemo li ih proklinjali, oslobodit ćemo silu zla koja će uništiti najprije njih, a onda i nas. Važno je razumjeti da se ”sve vraća”! Ako činite dobro, onda vam se ono vraća. Ako činite zlo, vraća vam se

zlo. Zato nas Bog potiče da vrlo oprezno rukujemo jezikom, odnosno riječima.

OGOVARANJE – UNIŠTAVA DRUGE I VAS

U tom smislu, možete razumjeti kako je opasna snaga ogovaranja i mrmljanja. A oni su danas jako prošireni – i u svjetovnom društvu, ali i u kršćanskim krugovima i zajednicama.

NEMA NIŠTA GORE OD KRŠĆANINA KOJI OGOVARA BRATA KRŠĆANINA – govoreći zlo ili loše o njemu.

Ogovarati možemo iz zavisti, ili iz povrijeđenosti. Iz bilo kojeg razloga to činili, to je teški grijeh jer ima razornu snagu! Koliko puta se dogodilo da smo ogovaranjem narušili nečiji ugled ili pokvarili nečiji dobar glas. Jer dok ogovaramo, mi pričamo loše stvari o nekoj osobi, koju želimo ocrniti. Doduše, govorimo istinu o njoj, ali u njenoj odsutnosti i ne može se braniti. K tome, u ogovaranju govorimo s ciljem da je ocrnimo. (KLEVETA je kad govorimo lažno protiv druge osobe!)

Treba biti svjestan da ni jedan čovjek nije savršen. Svaki od nas ima dobre i loše stvari. Moguće je da pred sobom imamo jednu divnu osobu, koja svakako ima i svojih slabosti. Ogovaranjem te osobe činimo da svu pažnju drugih stavimo na njezine mane, slabosti i nedostatke. I tada toliko zaprljamo sebe i oči tih ljudi kojima smo je ogovarali, da svi postanemo slijepi za ono dobro u njoj. Više uopće nismo kadri vidjeti na njoj ono dobro i pozitivno.

Tako: OGOVARANJEM NAŠE OČI POSTANU TAMNE I ZLE. A AKO SU NAM OČI BOLESNE, ČITAVA NAŠA DUŠA JE BOLESNA, jer više ne možemo vidjeti svjetlo, niti milost koju Bog čini u nama i u drugima.

TAKO NAS OGOVARANJE ZATVARA ZA BOŽJU MILOST!

Ako na tu spoznaju dodamo još i ono što smo gore napomenuli – da kroz takve naše riječi ogovaranja oslobađamo vojsku demona na osobe koje ogovaramo – možete zamisliti pod kakvim pritiskom može biti ta osoba koju ogovaramo, i u kakvoj duhovnoj borbi!

I sam sam često iskusio zle posljedice ogovaranja. Moram vam reći da mi ni jednom nije bilo nimalo lako! Kad su me drugi ogovarali i klevetali, lažno sudili i optuživali, osjetio sam – doslovno, kao da me netko probada s tisuću strijela, kao da je netko pustio čopor bijesnih pasa koji me napadaju i ujedaju. Morao sam puno snage uložiti u borbu protiv toga, umjesto da sam tu snagu trošio u širenje Božjeg Kraljevstva. A što je najtužnije: te sile zla oslobodila su moja braća koja su trebala stajati uz mene kao moja pomoć, ohrabrenje i zaštita.

Često i mi: umjesto da smo jedni drugima na pomoć i blagoslov, svojim govorom puštamo jedni na druge sile zla koje ujedaju i razaraju nam život. Tako jedni drugima zagorčavamo život, umjesto da ga činimo lakšim i ljepšim kroz djela ljubavi i milosrđa. Upravo zato nas Isus potiče da budemo milosrdni – jer ćemo tada zadobiti milosrđe!

JESI LI I TI KADA DOŽIVIO DA TE NETKO OGOVARA? KAKO SI SE OSJEĆAO? JADNO I TEŠKO!?

SAD ZNAŠ ŠTO TI SE DOGAĐALO. PROTIV TEBE JE BJESNIO DUHOVNI RAT KOJI JE NETKO SVOJIM OGOVARANJEM PUSTIO NA TEBE!

ODSAD – KAD ZNAŠ ŠTO SE DOGAĐA PO OGOVARANJU – BUDI OPREZAN I ODLUČI DA VIŠE NEĆEŠ NIKOGA OGOVARATI!

MRMLJANJE NAS SPRJEČAVA DA UĐEMO U BLAGOSLOV

Uz ogovaranje, ide još jedan grijeh koji se često ponavlja: MRMLJANJE. Znadete da je u SVETOM PISMU BOG STRAŠNO OSUDIO MRMLJANJE.

U 1 Kor 10,10 pokazano je da je zbog mrmljanja na Židove došao Zatirač koji ih je uništio dok su bili na putu u Obećanu zemlju. Tako je mrmljanje spriječilo Židove da uđu u Obećanu zemlju! Zašto?

ZATO JER JE MRMLJANJE IZRAZ NEVJERE I NEPOVJERENJA U BOŽJE VODSTVO!

Tako je i s tobom: dok mrmljaš (na Boga, bračnog druga, ili dijete, bližnje, na životne okolnosti), stalno negoduješ i kritiziraš, stalno si nezadovoljan, jadan, bijedan, stalno su ti svi krivi – kroz te negativne riječi ti jednako tada puštaš vojsku demona na sebe da ti ukradu sreću i blagoslov, i da ti unište život.

Razlika je samo u tome što kod ogovaranja puštaš sile zla najprije na one koje ogovaraš, a KOD MRMLJANJA ODMAH NA SEBE!

Mrmljanje je spriječilo Židove da uđu u Obećanu zemlju i u blagoslove koje je Bog pripremio za njih. I tebe sprječava da uđeš u milost Božjega Kraljevstva i u blagoslove koje je Bog pripremio samo za tebe!

Znajući sve to, odluči danas OPREZNO RUKOVATI SVOJIM RIJEČIMA!

Umjesto da kroz zle riječi oslobađaš zlo u ovaj svijet i na druge ljude, odluči lijepim, blagim i prijaznim riječima ljubavi oslobađati snagu Božjeg Kraljevstva i njegovu ljubav u svijet! To znači ispravno živjeti. I to će biti tvoje veliko blago, kad se jednom pojaviš na Božjem sudu. Tada taj Sud – kada budeš morao položiti račun za svoj život – za tebe neće biti sud – na osudu, nego sud Milosrđa. A djela koja si činio iz ljubavi prema Isusu za tebe će stajati pred Bogom, i svjedočiti u tvoju korist.

BUDI BLAGOSLOVLJENA OSOBA, KANAL LJUBAVI BOŽJE, JER TAKVE LJUDE OVAJ SVIJET NAJVIŠE TREBA.

NEKA BOG OČISTI TVOJE SRCE, I UČVRSTI GA U DOBRU, DA MOŽEŠ BITI ORUĐE U NJEGOVIM RUKAMA!”

Sveti Augustine, u ime Božje Ljubavi, moli za nas!

Blaženi Alojzije Stepinac, u ime Božje Ljubavi, moli za nas!

Sv. Nikola Taveliću, u ime Božje Ljubavi, moli za nas!

Sv. Nikola Putniče, u ime Božje Ljubavi, moli za nas!

Sveti Dominiče, u ime Božje Ljubavi, moli za nas!

Sv. Ignacije Lojolski, u ime Božje Ljubavi, moli za nas!

Sveti Ivane Pavle II. , u ime Božje Ljubavi, moli za nas!

Sveti Padre Pio, u ime Božje Ljubavi, moli za nas!

Sveti Franjo, u ime Božje Ljubavi, moli za nas!

Sveti Ivane Bosco, u ime Božje Ljubavi, moli za nas!

Sveta Faustino Kowalska, u ime Božje Ljubavi, moli za nas!

Sveta Gemma Galgani, u ime Božje Ljubavi, moli za nas!

Blaženi Ivane Merz, u ime Božje Ljubavi, moli za nas!

Blažena Anna Katarina Emmerich, u ime Božje Ljubavi, moli za nas!

Marijo, Pomoćnice kršćana i Kraljice mira, moli za nas!

ISUSE, UZDAMO SE U TEBE!

Velečasni Dražen Radigović/Rhema