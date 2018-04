Sveti Ivan Vianney otkriva: ‘Ako ovo doživljavaš, na direktnom si putu za nebo!’

Autor: Vjera

Znate li kada se treba jako uzrujati? Svetac odgovara i na ovo pitanje!

Ivan Maria Vianney rođen je 1786. godine u seljačkoj obitelji u Francuskoj. Živio je u doba Francuske revolucije, te je upravo u vrijeme progona odlučio nasljedovati Krista i postati svećenik. Papa Pio XI. ga je kanonizirao 1925., a četiri godine poslije proglasio zaštitnikom župnika.

S obzirom na to da da sve više ljudi na patnju gleda kao na kaznu, a životom se trude umiliti svijetu, navikli na sotonsku udobnost svih vrsta Boga niti ne doživljavaju, pročitajte što na to ima reći ovaj maleni, a tako veliki svetac:

‘Sveci, draga moja braćo, voljeli su svoj križ i u njemu nalazili svu svoju snagu i utjehu. Pitate me dakle je li potrebno nešto trpjeti? Bolest ili siromaštvo, skandal ili klevetu ili možda gubitak novca ili nemoć? Jeste li odbačeni prijatelji moji? Jeste li obasipani uvredama? Tako je bolje. To je dobar znak jer vi ste na putu koji vodi u Nebo.

Znate li kada se treba jako uzrujati? Znam da je teško razumjeti, ali onda kada se osjećate suprotno, uzrujati se trebate kad nemate ništa za izdržati, kad ste cijenjeni i svi vas poštuju. Tada bi ste trebali zaviditi onima koji svoju sreću nalaze kroz život u patnji ili preziru, ili siromaštvu! Jesi li zaboravio, dakle, da si na krštenju prihvatio križ koji nikada ne smiješ napustiti jer je on ključ koji će se koristiti za otvaranje Neba. Jeste li zaboravili riječi našeg Spasitelja: ‘Tko hoće zamnom, neka se odrekne samog sebe, neka uzme svoj križ i slijedi me’. Ne za jedan dan, ne za tjedan dana, ne za godinu dana već za život. Ispunite svoju djecu, svoju dragu braću, s najvećim poštovanjem prema križu, i uvijek nosite blagoslovljen križ na sebi; to će vas zaštititi od đavla, od odmazde neba i iz svih opasnosti. To je ono što želim za vas. – rekao je sveti Ivan Vianney . ‘

Sveci su naime imali veliki strah od vremena koje je bilo bez patnje, jer su na to gledali kao na izgubljeno vrijeme. Prema svetoj Tereziji čovjek je na ovaj svijet došao da bi ponio križ i kad prestane nositi križ on gubi život. Stoga je sveti Ivan od Križa također usrdno molio Boga sa suzama u očima da mu podari milost patnje kao nagradu za sve njegove napore.