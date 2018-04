Sveti Franjo Saleški: Ovako ćeš prepoznati da te đavao nije osvojio!

Autor: Vjera

Važan savjet za duhovnu bitku!

Sveti Franjo Saleški, veliki poznavatelj duhovnog života, bio je uvjeren da je za kršćane važno da dobro shvate prirodu napasti, i da na nju ne nasjedaju. Evo što je rekao o duhovnim napastima:

’Napasti dolaze od đavla i iz pakla, a bol što ih u njima osjećaš dolaze od Boga i iz neba. Majke su iz Babilona dok su kčeri rodom iz Jeruzalema. Prezri dakle napasti, a prigrli boli kojima hoće Gospodin da te očisti i krunu ti pribavi. Ako smo iskušavani, uči Duh sveti , to je dokaz da nas Bog ljubi. Jer su oni koje Bog najviše ljubi najjače izvrgnuti napasti. ‘Jer si bio mio Bogu’, govorio je anđeo Tobiji, trebalo je da te napast iskuša.

Mirno pusti da vjetar puše, i ne drži šuštanje lišća za zveket oružja. Bog, naš neizmjerno ljubazni Otac ne može dopustiti da njegova djeca budu napastvovana, osim da im se umnože zasluge i plaća. Naš je neprijatelj velik bukač, ali se ne daj time uplašiti. On ti ne može ništa, znam to sigurno. Narugaj mu se i ne brini za nj jer on drugo ne zaslužuje. Mnogo je vikao protiv svetaca i podigao strahovitu buku. A što je posljedica? Njima je uza sve to pripravljeno mjesto što ga je on jadnik izgubio.

Čim dulje napast traje, tim je jasnije da na nju nisi pristao. Ako đavao nastavlja lupati na vrata tvog srca, to je dokaz da još nije našao ulaz. Jer neprijatelj ne opsjeda tvrđavu koju je već osvojio.

Dakle, dokle god traje borba, nije još skršen otpor.

Jednom je svetog Antuna pustinjaka napala čitava četa paklenih duhova, prepičava Franjo Saleški. Kad je uz neizrcivi napor i muku dulje remena izdržao njihove napade, vidje kako se krov njegove kolibe otvara i unutra prodire trak nebeskog svijetla, koji je za čas otjerao crni čopor njegovih neprijatelja i izliječio ga od boli svih udaraca što ih je u toj borbi zadobio. Potom je upoznao posebnu prisutnost Božju, pogledao prema gore i kliknuo: A gdje si ti to bio predobri Isuse? Gdje si do sad? Zašto se nisi pokazao na početku borbe da mi pomogneš s bolima? A glas mu iz visine odgovori: Antune, bio sam s tobom, čekao sam svršetak tvoje borbe. Budući da si se tako hrabro borio, uvijek ću ti pomagati.

Ne prosi Boga da te oslobodi napasti, kaže svetac, nego ga radije zamoli da je svladaš i ispuniš Njegovu svetu volju.