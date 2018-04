S ODBORENJEM MOĆNOG SVETIŠTA: Posveta i predanje u nebesku zaštitu sv. Mihaela!

Autor: Vjera

Stavi svoj život u zaštitu svetog Mihalea, predvodnika nebeske vojske i pobjednika nad Sotonom!

Molitva koju vam donosimo s crkvenim je odobrenjem koje je izdalo svetište sv. Mihaela na brdu Gragano u Italiji, čudesno svetište u kojem se ukazao sveti Mihael o čemu više saznajte ovdje.

Prema učenju Katoličke crkve, sveti Mihael je borac, molitelj i pratitelj… Molitva sv. Mihaelu koristi se kao zaštita od zlih duhova kao i u borbi protiv svih drugih duhovnih slabosti i napasti što nam samo govori da je sveti Mihael moćno oružje posljednjih vremena koja su, vidljivo je po količini zla u svijetu, pri vrhuncu.

Zbog toga ovom molitvom stavi svoj život i svih koje nosiš u srcu pod budnu zaštitu ovom nebeskom pobjedniku!

Uzvišeni Kneže anđeoske hijerarhije, hrabri ratniče Svevišnjega, gorljivi ljubitelju slave Božje, strahu i trepetu pobunjenih duhova, ljubavi i slasti svih Anđela, sv. Mihaele Arkanđele želim i ja biti ubrojen među one koji te štuju te ti se danas prikazujem i tebi se predajem. Sebe, soj posao, obitelj, prijatelje i sve što mi pripada stavljam pod tvoju budnu zaštitu. Budući da sam grešnik, neznatan je to dar, ali neka ti bude draga dobra volja mog srca.

Spomeni se, da ako sam od danas pod tvojim zaštitom, trebaš me čuvati cijelog mog života. Isprosi mi oproštenje mojih grijeha i milost da svim srcem ljubim moga Boga, dragog Spasitelja Isusa, moju slatku Majku Mariju, sve ljude, moju braću, koje ljubi Otac nebeski, koje je Sin otkupio a Duh Sveti posvetio. Isprosi mi sve potrebne milosti kao bi došao do krune nebeske slave. Brani me uvijek od neprijatelja moje duše, pogotovu u zadnjem času mog života. Dođi u taj čas, slavni Arkanđele, pomozi mi u borbi i odagnaj daleko od mene u ponore pakla oholog anđela buntovnika, Sotonu, kojega si pobijedio u nebeskom boju. Prikaži me tada prijestolju Božjem kako bih s tobom sv. Mihaele, i sa svim Anđelima vječno pjevao hvale i slave Bogu koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen.