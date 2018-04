Ovo je 10 znakova po kojima ćeš prepoznati da si se udaljio od Boga!

Autor: Vjera

Ako se ovako osjećate, razmišljate i činite, na krivom ste putu!

Donosimo vam deset znakova koju će vam ukazati da ste se udaljili od Gospodina.

Smatrajte ih listom malih testova koji će vam pomoći da se vratite na pravi put.

1. Jedina velika stvar zbog koje jedva čekate nedjelju je nogometna utakmica ili kava s prijateljicama.

2. Kada čitate Božju Riječ, ona vas više ne dira, ne izaziva, ne oduševljava ili ne ljuti.

3. Kada se napokon dignete s kauča kako bi se uključili u neko služenje, prva stvar koju učinite je kritiziranje svih onih koji još uvijek sjede zavaljeni u kauč, radeći ono što ste i vi do sada radili cijelo vrijeme.

4. Prestanete davati desetinu i umjesto da imate grižnju savjesti, kritizirate sve druge zbog njihove samopravednosti i legalizma.

5. Pročitate Deset Zapovijedi i čestitate si kako ste sjajni jer ih se svih pridržavate.

6. Može proći cijeli dan da se ne pomolite i to ne primijetite niti vas dirne.

7. Imate nečiste misli i opravdavate se da “je to normalno za sva ljudska bića”.

8. Imate poticaj od Duha Svetoga da se javite nekome ili popričate s bratom/sestrom, a vi to olako odbacite kao nevažno.

9. Odlučite se nagraditi jer ste tako dobri da možete preskočili čitanje Biblije i molitvu.

10. Problem udaljavanja od Gospodina nimalo vas ne dira.