Nadbiskup upozorava: Evo kako će Antikrist zavesti i izabrane i svete duše!

Autor: Vjera

Znakovi po kojima ćete prepoznati Antikrista.

Ariž je temelj kršćanstva i temelj Europe. On ne samo da je postao omražen on je čak postao i zabranjen diljem svijeta. I to malenim koracima. Prvo su ga izbacili iz institucija a nedavno je Europski sud pravde donio presudu koja je izazvala burne reakcije jer je sud odlučio da poslodavci mogu zabraniti zaposlenicima da nose vjerska obilježja među kojima je i križ, da ne bi bilo diskriminacije. I to naravno se u svijetlu slobode i ravnopravnosti i što je najvažnije najučestalije mantre ovog doba – prihvaćanje različitosti. Naime, pravednije bi bilo da se doista prizna da je istina sljedeća. Vladari novog doba prihvaćaju sve – samo križ ne. Na izbacivanje križa, kao jedan od znakova posljednjih vremena i dolaska Antikrista upozorio je i poznati američki biskup Fulton John Sheen. Riječ je o velikom, produhovljenom intelektualcu i autoru brojnih knjiga za kojeg su svojevremeno govorili: ‘Niti jedan katolički biskup nije nastupao s takvom snagom kao on još od davnih vremena.’

Njegove riječi, njegova duhovna prodornost i evangelizatorska misija uvelike su utjecali na mnoge ljude, no iako se gotovo uvijek govori o humoru biskupa Sheena, on je zapravo vrlo često govorio jako ozbiljne stvari kao i upozorenja za sve kršćane!

Još 1950. nadbiskup Fulton Sheen upozorio je rekavši: „Živimo u vremenu apokalipse posljednje dane naše epohe… Dvije velike sile, Kristovo mistično Tijelo i antikristovo mistično tijelo počinju stvarati crte bojišnice za kraj“. (Flynn T&L Grmljavina pravde, Maxkol Communications, Steling, VA, 1993., str. 29).

Lažni prorok

Nadbiskup Sheen pojašnjava razliku između Antikrista i lažnog proroka govoreći: ‘Lažni će prorok imati religiju bez križa. To je jedna religija bez budućega svijeta. Religija da se unište religije. Bit će to lažna crkva. Kristova Crkva [Katolička Crkva] bit će jedna. Lažni će prorok stvoriti drugu. Lažna će Crkva biti svjetovna, ekumenska i globalna. Bit će to federacija crkava. A religije će stvoriti neku vrstu globalne udruge. Svjetski parlament crkava. Ispraznit će se od svakog božanskoga sadržaja i bit će to antikristovo mistično tijelo. Mistično će Tijelo na zemlji danas imati svojeg Judu Iškariotskoga, a to će biti lažni prorok. Sotona će ga pronaći među našim biskupima’.

Antikrist

‘Antikrist se neće tako zvati; inače ne bi imao sljedbenika. On neće nositi crvene čarape, niti će bljuvati sumpor, niti će nositi trozubac, ni rep kao Mefisto u Faustu. Sve to kako bi pomogao đavlu da uvjeri ljude da ne postoji. Kada ga čovjek niječe, postaje još moćnijim. Bog je definirao Sebe samoga kao ‘Ja sam koji jesam’, a đavao kao ‘Ja sam koji nisam.’

Nigdje u Svetom pismu đavla ne nalazimo opisana kao klauna. Štoviše, opisan je kao anđeo koji je pao s neba, kao „knez ovoga svijeta“ čiji je cilj uvjeriti da ne postoji vječni život. Njegova je logika jednostavna: ako nema raja, nema ni pakla; ako nema pakla, onda nema ni grijeha; ako nema grijeha, onda nema ni sudca, a ako nema suda, onda je zlo dobro, a dobro je zlo. A kako će mu uspjeti uvjeriti nas u svoju religiju? Rusko pretkomunističko uvjerenje je da će se on prerušiti u velikog humanitarca; govorit će o miru, napretku i obilju, ne kao sredstvu koje nas vodi k Bogu, nego kao ciljevima samima u sebi…

…Treće iskušenje u kojemu je sotona tražio od Krista da mu se klanja i onda će sva zemaljska kraljevstva biti njegova, postat će napast da imamo novu religiju, bez križa, liturgije, bez budućega svijeta, religiju da se uništi religija ili politiku koja je religija – ona koja daje Cezaru i ono što je Božje.

Usred sve njegove ljubavi za čovječanstvo i njegova prividnog govora o slobodi i jednakosti, postojat će velika tajna koju on nikomu ne će reći: on ne vjeruje u Boga. Budući da će njegova religija biti bratstvo bez Božjeg očinstva, on želi zavesti čak i izabrane.

Ustanovio je protucrkvu koja će biti majmunsko oponašanje Crkve, jer je on, đavao, Božji majmun. Imat će sva obilježja i oznake Crkve, ali u obrnutom smislu i ispražnjene od svojeg božanskog sadržaja. Bit će to mistično tijelo antikristovo koje će u svim izvanjskim stvarima sličiti mističnomu Tijelu Kristovu…

(Nadbiskup Fulton J. Sheen, Communism and the Conscience of the West, Bobbs-Merrill Company, Indianapolis, 1948., str. 24-25)