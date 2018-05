Molitva za humor sv. Thomasa Morea koju papa Franjo moli svaki dan!

Autor: Vjra

Nama je donijela radost čim smo je pročitali

Tijekom svog obraćanja Rimskoj kuriji prigodom predstavljanja božićnih čestitki, papa Franjo im je rekao:

‘Potrebno nam je malo dobrog humora, to je dobro za nas. To možete dobiti kroz molitvu za humor svetog Thomasa Morea. Molite je često, ja je molim svaki dan i to mi pomaže’.

Molitva za humor sveteg Thomasa Morea

Daruj mi dobru probavu, Gospodine, pa i nešto za probaviti. Daruj mi tjelesno zdravlje, zajedno s potrebnim razumom da ga što bolje očuvam.

Daruj mi prostu dušu, Gospodine, koja zna cijeniti sve što je dobro, a koja se, suočena sa zlom, ne da lako prestrašiti, već radije traži načine da popravi stvar.

Daruj mi dušu kojoj je dosada tuđa, koja ne pozna gunđanja, ni uzdisanja, ni tužaljki, i ne dopušta da me odviše uznemiruje ovo nešto što se šepuri, a koje se naziva ‘Ja’.

Gospodine, daruj mi smisao za humor. Udijeli mi milost da razumijem šalu, kako bih našao nešto sreće u životu – i kako bih od nje dijelio drugima.