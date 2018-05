Jeruzalem u biblijskom proroštvu: ‘Kad vidite da Jeruzalem opkoli vojska…’

Što će se dogoditi nakon današnjeg dana i proglašenja Jeruzalema glavnim gradom Izraela? Što Biblija kaže o proročanstvima o Jeruzalemu?

Jeruzalem u proroštvu: Budući sukob

Biblija otkriva da će u vrijeme pred Kristov povratak na zemlju ovo područje svijeta i grad Jeruzalem ponovno biti u nemirima i sukobima. Krhka ravnoteža mira koja trenutno postoji bit će uništena.

Prorok Daniel nadahnuto je napisao da će u posljednja vremena Židovi obnoviti žrtvovanje životinja i da će izrasti vjerska sila pod nazivom „mali rog“ (Daniel 7,8. 11. 21-22; 8,9 -10). Svojim utjecajem i nadzorom nad civilnom vladom – zvanom „zvijer“ u Otkrivenju 13,1-4 – ovaj će čovjek koristiti vojsku zvijeri da zaustavi ove svakodnevne žrtve (Daniel 8,12) i postavi „gnusobu opustošenja“ na ono što je očito Brdo hrama (Daniel 12,11; Matej 24,15).

U dugom i detaljnom proroštvu, Daniel je također prorokovao sukob koji bi se dogodio između „kralja Juga“ i „kralja Sjevera“ u „vrijeme svršetka“ (Daniel 11,40). Jeruzalem će biti zahvaćen usred ove bitke. Proročanstvo otkriva da će „kralj Sjevera“ „ući će i u Prekrasnu zemlju“ – što upućuje na Palestinu. Ovaj kralj i njegov duhovni savjetnik preuzet će kontrolu nad gradom Jeruzalemom.

Jeruzalem kao znak vremena

Tada su ga upitali: “Učitelju, kada će to biti i što će biti znak da je došlo vrijeme da se to dogodi?” A on je rekao:

“Pazite da ne budete zavedeni! Jer mnogi će doći u ime moje i govoriti: ‘Ja sam Krist’ i ‘Vrijeme se približilo’.

Nemojte ići za njima! A kad čujete za ratove i nemire, ne plašite se! Jer to se mora najprije dogoditi, ali neće odmah doći kraj.” Zatim im je rekao: “Narod će ustati na narod i kraljevstvo na kraljevstvo. I bit će jakih potresa i po raznim mjestima bit će pošasti i gladi. Bit će strahota i velikih znakova s neba. A prije svega toga dignut će na vas ruke, progonit će vas i predavati u sinagoge i zatvore i voditi vas pred kraljeve i upravitelje zbog imena mojega.

To će vam biti prilika da svjedočite. Stoga nemojte unaprijed smišljati što ćete reći u svoju obranu, jer ja ću vam dati riječi i mudrost kojima se svi vaši protivnici zajedno neće moći suprotstaviti niti će ih moći osporiti. A predavat će vas čak i roditelji, braća, rođaci i prijatelji. Neke će od vas i ubiti. I svi će vas mrziti zbog imena mojega. Ali neće vam pasti ni vlas s glave. Ustrajnošću svojom steći ćete duše svoje.

Kad vidite da Jeruzalem opkoli vojska i utabori se oko njega, tada znajte da se približilo opustošenje njegovo! Tada neka oni koji budu u Judeji bježe u gore! Oni koji budu u gradu neka ga napuste, a koji budu u selima neka ne ulaze u grad! Jer to su dani u koje će se pravda izvršiti, da se ispuni sve što je napisano.

Armagedon

Kad se Isus Krist vrati na zemlju, proriče se velika borba. Sotona đavao i njegove dvije lutkarske vođe, poznate kao zvijer i lažni prorok, uzbunit će narode svijeta da se bore protiv Krista u „boju za onaj veliki dan Boga Svemogućega“ (Otk 16,14). Područje za ovu bitku bit će mjesto pod nazivom „Armagedon“ ili Har Meggido, koji se nalazi oko 55 milja od Jeruzalema.

Sama bitka održat će se u Jeruzalemu. Zaharija je prorekao da će se Krist vratiti na zemlju na Maslinskoj gori u Jeruzalemu i da će sukob obuhvatiti grad (Zaharija 14,1-4). Proročanstva pokazuju da će Isus Krist uništiti one narode koji navale protiv Jeruzalema (12,9; 14,2-3. 12).

Jeruzalem nakon Kristovog povratka

Nakon Kristova povratka, Jeruzalem će biti obnovljen (Zaharija 1,16) i novi hram će biti izgrađen u gradu (6,13.15). Uz bogatstvo okolnih država okupljenih zajedno (14,14), sredstva će biti dostupna za izgradnju novog, veličanstvenog hrama koji će biti mjesto štovanja svim ljudima u novoosnovanom Božjem kraljevstvu (14,16-19). Žive vode će poteći iz hrama i Jeruzalema u ostatak zemlje kako bi pružile fizičko i duhovno iscjeljenje svim narodima (Zaharija 14,8; Ezekiel 47,1-12).

Tada, i tek tada, Jeruzalem će biti „grad mira“. Kao što je prorok Zaharija zapazio: „I opet će stanovati u njemu, i prokletstva više neće biti; i Jeruzalem će prebivati spokojno“ (Zaharija 14,11).

Odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa da prizna Jeruzalem glavnim gradom Izraela zasigurno će donijeti nova previranja i uzburkati javnost, ali i pridonijeti ostvarenju proročanstava o dolasku Antikrista koji će zavladati svijetom.

Vjera/ biblijaiznanost.net