ISUS OTKRIO TAJNU SVETICI: 3 znaka po kojem ćeš prepoznati poticaje đavolskog duha!

Autor: Vjera

Budni budite!

Sveta Brigita Švedska zanimljiva je i živopisna svetica koja je nakon smrti supruga s kojim je bila 28 godina u braku i podigla osmero djece otišla u samostan gdje je primala objave Isusa Krista. Između ostalih i o tome kako može štovati njegove rane i muku.

U brojnim objavama koje je primala, sveta Brigita često je vodila veliku bitku u samoj sebi, te je sumnjala i mučila se ne znajući je li joj se u objavama uistinu javlja Isus ili je to možda đavao? Preispitivala se i bojala.

Znajući njezine muke Isus joj je u jednoj objavi objasnio kako prepoznati stanje u milosti Duha Svetog, u odnosu na onaj đavolski:

Isus svetoj Brigiti:

„Ja sam tvoj Spasitelj i Otkupitelj. Zašto si se bojala Mojih riječi i sumnjala u njih? Zašto si se pitala dolaze li od dobrog ili zlog duha? Reci mi, što si to našla u mojim riječima, a da ti tvoja savjest nije rekla da tako postupiš? Jesam li ti ikad zapovjedio išta suprotno razumu?“

Sveta Brigita odgovara: ‘Ne, sve što Si mi rekao bilo je potpuno istinito i razumno, i ja sam jako pogriješila.’

Isus joj odgovara: ‘Pokazao sam ti tri stvari po kojima bi mogla prepoznati dobrog duha:

1. pozvao sam te da častiš svog Boga, koji te stvorio i dao ti sve što imaš; tvoj ti razum također govori da ga slaviš iznad svih stvari.

2. Nadalje, pozvao sam te da zadržiš istinsku vjeru, što znači da vjeruješ da ništa nije stvoreno niti može biti stvoreno bez Boga.

3. Također sam te pozvao da voliš razuman rad i umjerenost u svim stvarima, jer je svijet stvoren radi čovjeka, kako bi ga čovjek mogao koristiti za svoje razumne potrebe, a ne za neumjerenost.

Na isti način, također možeš prepoznati nečisti duh, đavla, po tri stvari suprotne prethodnima:

1. on te navodi na kušnju i savjetuje te da tražiš i želiš svoju vlastitu slavu te da budeš ponosna na stvari koje su ti dane.

2. On te također navodi na nevjeru i neumjerenost u cijelom tijelu i čini da ti srce izgara za njima.

3. Ponekad on također vara ljude u vanjskom liku dobrog duha. To je razlog zašto sam ti zapovjedio da uvijek provjeravaš svoju savjest i otkrivaš je mudrim duhovnim ljudima!

Zbog toga, ne sumnjaj da je dobar Božji duh s tobom kada ne žudiš ni za čim drugim osim za Bogom i kada sva plamtiš njegovom ljubavlju. Samo Ja mogu to postići i tada je đavlu nemoguće približiti se. Đavao se ne može približiti ni zlim ljudima ako ja to ne dozvolim, bilo zbog njihovih grijeha ili zbog neke tajne prosudbe koju znam samo Ja. Jer i on je moje stvorenje, kao i sve druge stvari – stvorio sam ga dobrog, ali je on učinio sebe zlim svojom vlastitom opakošću – stoga, Ja sam Gospodar nad njim.