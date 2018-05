Vučić: ‘Srbi i Hrvati u budućnosti će biti mnogo bliži nego danas’

Autor: Hina

Smiruje strasti

Srbi i Hrvati imat će bolju zajedničku budućnost i biti mnogo bliži nego što su to ikad bili, i nego što su to danas, bez obzira na dnevnu politiku, ocijenio je nedjelju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekavši da će ih na to primorati život.

“Na to će nas natjerati nužnost, život i potreba običnih ljudi”, istaknuo je Vučić u intervjuu za list Kurir.

Komentirajući srpsko-hrvatske odnose u kontekstu tema iz Drugog svjetskog rata, Vučić je podsjetio na stradanje svoje obitelji od ustaške ruke i na paljevinu imovine Vučića u Bugojnu 1992. godine.

“Bez obzira na sve to, na tragičnu sudbinu vlastite obitelji, smatram da mi i Hrvati imamo drugačiju, bolju i u nekoj mjeri zajedničku budućnost. Ne državu, već budućnost, da netko to ne bi tumačio pogrešno”, rekao je Vučić.

Na pitanje je li spreman sve to oprostiti, Vučić je odgovorio potvrdno.

“Naravno da sam spreman oprostiti. Moj posao nije da svoje osobne emocije doživljavam ponovno i da za to koristim državu Srbiju, već da se ponašam racionalno i odgovorno”, rekao je Vučić.

Upozorio je na zajedničke probleme koje imaju i Srbi i Hrvati u regiji.

“Kad pogledate teritorij koji zauzimaju i Hrvatska i Srbija i dijelove BiH gdje žive Srbi i Hrvati, to je ogroman teritorij, a užasno nas je malo. I sve nas je manje i jednih i drugih”, rekao je Vučić, podsjetivši na usporednu statistiku popisa stanovništva iz 1991. i 2013. godine.

“Po popisu iz 1991. imali ste 761.000 Hrvata u BiH, po popisu iz 2013. imali ste 540.000. Realno, imate ih nešto više od 340.000. Slično se događa i nama na teritoriju Srbije. Imamo užasno nizak prirodni priraštaj i to je stravičan problem. Pogledajte sela i mjesta gdje Srbi žive zajedno s Hrvatima. Imate sve veću bliskost pravoslavaca i katolika, volio to netko u Beogradu i Zagrebu ili ne”, prokomentirao je srbijanski predsjednik.Ocjenjujući to kao “pozitivno”, Vučić je rekao da nije sudjelovao u posljednjim raspravama među dužnosnicima obje države i kategorički je poručio kako “neće razgovarati o pitanju nacizma i ustaškog pokreta na ovim prostorima”.

“O tome nema ni razgovora ni pregovora, o svemu ostalom možemo razgovarati”, naglasio je Vučić.

Izbjegao je izravan odgovor na pitanje znači li to da s predsjednicom Hrvatske “neće razgovarati o prebrojavanju žrtava u Jasenovcu koristeći suvremenu forenziku”.

“Bilo je tu još nešto gore, a to je da se utvrđuje što je bilo poslije toga, s aluzijom na stradale pripadnike ustaškog pokreta. Za mene i za našu zemlju je bolje da to ne komentiram”, poručio je srbijanski šef države.

Komentirajući nedavne “zapaljive izjave” dužnosnika obje države, Vučić je ocijenio kako je “to zato što postoje dnevnopolitički interesi određenih ljudi”.

”Ne bih uvijek naše krivio jer je to uvijek lako. A ne bih ni da kažem da su samo oni krivi, jer za svađu je potrebno dvoje”, naglasio je Vučić, rekavši kako misli da dobro sagledava i predviđa budućnost i potrebe.

Osvrnuvši se na izjavu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića koji je vicepremijera Srbije i šefa diplomacije Ivicu Dačića nazvao “neuspješnim šlager pjevačem”, Vučić kaže kako “vjeruje da je i Plenkoviću žao zbog te izjave”.

“Ali, nisu to izjave koje treba naročito i posebno zamjerati jer mislim da je to išlo u prilog Ivici Dačiću”, rekao je Vučić i ocijenio da će Dačić ostati dulje od njega u politici.

“Dačić je talentiran i inteligentan političar. On će u budućnosti u politici ostati duže nego ja”, rekao je Vučić u intervjuu za beogradski list Kurir.