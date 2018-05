VRIJEĐATE VJERNIKE, TROLATE, NE VOLITE IMIGRANTE ILI GAYEVE? Čeka vas zatvor od 6 mjeseci do 3 godine

Prijedlog zakona tako razmatra kažnjavanje svih korisnika društvenih mreža koji bi ispoljavali rasne, religijske ili seksualne agresije prema većinskim ili manjinskim skupinama – i to kaznom zatvora od šest mjeseci.

Fiksni zatvor za prijestupnike

Iako je iznimno teško neutralno definirati ‘govor mržnje’ i potpada li on zapravo pod ‘slobodu govora’, britanska legislativna inicijativa koja proizlazi iz kaznenog vijeća napravila je značajan pomak u definiciji – i u nju ovaj puta uz postojeće homofobne, antidženderističke, rasističke i ksenofobne osnove dodaje i element religije, odnosno vjere. Progresivna ljevica već je istaknula kako religija ne bi smjela biti u istom kontekstu kao i ideologija, svjetonazor, te bi trebala ostati u okvirima slobode govora – no pravila vjerojatno neće biti mijenjana. Isto tako, novina je i fiksna kazna zatvora.

“U one koji će se zatvarati ubrajamo sve koji komentiraju ili dijele tuđi govor mržnje” smatraju iz inicijative i tako nastoje kazniti i nemar, širenje mržnje ili sami prijenos spornog sadržaja. “Oni koji budu osuđeni za trolanje i govor mržnje, dobit će jedinstvenu zatvorsku kaznu od šest mjeseci”. Postoji prijedlog i duže kazne. Korisnici društvenih mreža koji ‘plasiraju govor mržnje što ugrožava tuđe živote i postane viralan’ čeka velike tri godine zatvora. Dodali bi i godinu dana zatvora za one čiji sadržaj postane viralan, a nije životna ugroza, no ta ideja još nije prihvaćena. Naravno, inicijativa je u samom začetku naišla na velike kritike.

‘Kritika rada skupine ne znači i kritiku skupine’

Prva je bila vezana uz ‘mladost-ludost’. Kritičari navode da bi ovakvi zakoni morali uključivati savjetodavni karakter, boravak kod psihologa i opomenu. “Djecu ne treba izjednačavati s profiliranim ekstremistima, političarima i šovinistima” navode protivnici. Kao primjere navode feministicu Germaine Greer i gay aktivista Petera Tatchella koji bi ovako mogli biti zatvoreni isključivo jer sumnjaju u rodnu ideologiju ili motive ‘transgender’ lobija. “Širenje mržnje već je kažnjivo kaznenim zakonom – 1986 Public Order Act nalaže njegovo procesuiranje.” Britanci su ovaj prijedlog zakona poslali i na instance Europske unije – nadaju se da će unatoč Brexitu i EU shvatiti nužnost ovakvih zakonskih mjera.

Kritika je upućena i prema opterećenosti kaznenih ustanova, kao i odlučivanju o tome što je, a što nije govor mržnje. Po nekima su i predviđene kazne ili prevelike ili neusklađene – tako ćete duže u zatvoru boraviti ako nekog nazovete ‘pederom’ nego ako izazovete određeni vid prometne nesreće, ranjavanja hladnim oružjem, premlaćivanja, krađe itd. “Smjernice su bizarne. Nedovoljno su striktne tamo gdje bi morale biti, a onda opet prežestoke tamo gdje bi trebalo imati razumijevanja. Tri godine za govor mržnje nakon kojeg ljudi umiru? Molim vas! A šest mjeseci za trolanje? Odakle nam toliko zatvora?” Profesor i direktor Centra za sigurnost i obavještajne studije Anthony Glees u razgovoru za Daily Mail smatra da ovakvi zakoni mogu donijeti samo kaos i zbunjenost. Zaključuje da bi u zatvor mogli oni koji isključivo kritiziraju motive i sukobe interesa udruga manjinskih skupina, ne i same skupine. Javna rasprava je tek započela i vjeruje se da će se brzo proširiti i u granice Europske unije.