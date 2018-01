Vlak s članovima Kongresa SAD-a sudario se s kamionom

Vlak koji je prevozio članove Kongresa SAD-a u njihovu rezidenciju u Zapadnoj Virginiji udario je kamion. U vlaku je bio i Paul Ryan, predsjednik američkog Kongresa. Najmanje jedna osoba je poginula.

Lokalni mediji tvrde kako su svi članovi Kongresa i njihove obitelji preživjele, a zaradili su tek nekoliko lakših ozljeda.

Sarah Sanders, glasnogovornica Bijele kuće, potvrdila je kako je najmanje jedna osoba smrtno stradala, ali u ovom trenutku se ne zna identitet žrtve. Sanders je potvrdila i kako je predsjednik Donald Trump obaviješten o situaciji u Virginiji.

Iz tvrtke Amtrak poručeno je kako je vlak udario u vozilo koje se nalazilo na tračnicama.

Photos from the scene in Crozet, VA pic.twitter.com/qYmIna355K

— Bill Cassidy (@BillCassidy) 31 January 2018