(VIDEO) STIŽE ‘BOMBASTIČNI CIKLON’: Snježni uragan pogodit će istok SAD-a!

Velika snježna oluja prijeti istočnoj obali SAD-a, a očekuje se da bi mogla biti toliko snažna da su meteorolozi za nju skovali pojam “bombastični ciklon”.

Kako javljaju američki mediji, oluja nazvana snježni uragan ili bombastični ciklon trebala bi pogoditi istočnu obalu SAD-a u četvrtak. Meteorološke službe upozoravaju da će vremenski uvjeti donijeti ovom području vjetrove snage uragana koji će se proširiti eksplozivnom brzinom.

Snježna bomba pogodit će istočno obalno područje koje je već zahvaćeno ekstremnim vremenskim uvjetima, kao i većina SAD-a koja se suočava s rekordno niskim temperaturama.

Državni meteorološki zavod (NWS) objavio je da će ova oluja donijeti mješavinu leda, susnježice i snijega na prostoru od sjeverne Floride do Južne Karoline i Nove Engleske. Te će vremenske uvjete pratiti i vjetrovi jačine uragana, mogući nestanak struje, poplave i erozija tla u obalnom području.

All day Thursday meteorologists are going to be glued to the new GOES-East satellite watching a truly amazing extratopical “bomb” cyclone off New England coast. It will be massive — fill up entire Western Atlantic off U.S. East Coast. Pressure as low as Sandy & hurricane winds pic.twitter.com/6M4S3y75wT

— Ryan Maue | weather.us (@RyanMaue) 2 January 2018