(VIDEO) BIZARNO: Automobilom se zabio u prozor na drugom katu zgrade

U južnoj Kaliforniji dogodila se vrlo bizarna nesreća. Automobil je proletio kroz prozor na drugom katu zgrade i zapalio se.

Jedna osoba ostala je zarobljena u vozilu, dok je druga odmah uspjela pobjeći iz automobila.

Nakon više od sat vremena, lokalna služba spašavanja spasila je i drugu osobu iz automobila.

“Automobil je udario u kolnik, poletio i udario u zgradu”, izjavili su lokalni vatrogasci.

Sudar je također izazvao i manji požar u zgradi, koji je vrlo brzo ugašen.

Još uvijek nisu identificirani sudionici sudara, samo je poznato kako su odvedeni u bolnicu te kako su prošli s manjim ozljedama.

Nitko osim njih nije sudjelovao u sudaru, jer nitko nije bio u zgradi.

“It was crazy, it really was,” one witness recalled. https://t.co/fKURRWaNxn pic.twitter.com/RDDMxfxIb7

— NBC Los Angeles (@NBCLA) 15 January 2018