Veliki prosvjed u Barceloni za oslobođenje političkih zatvorenika

Autor: Hina

Izvikujući "Sloboda političkim zatvorenicima" deseci tisuća Katalonaca prošli su u nedjelju Barcelonom, izražavajući tako nezadovoljstvo zbog zadržavanja u zatvoru devetero boraca za neovisnost Katalonije optuženih za pobunu te tražeći početak političkog dijaloga

Avenijom Parallel kojom su, šest mjeseci nakon prvih utamničenja prošli prosvjednici, odjekivao je slogan “Želimo da se vratite kućama!”.

Demonstranti su porukama pružili potporu političarima koji su zbog borbe za neovisnost Katalonije završili u zatvoru, a u Španjolskoj je za kazneno djelo pobune predviđena kazna do 30 godina zatvora.

“Sve smo brojniji u osudi judikalizacije politike i potrebi da kažemo kako ovaj sukob treba završiti demokratskim rješenjem”, poručili su prosvjednici političarima.

“S obzirom na to da ideju neovisnosti ne mogu u potpunosti izbrisati, pokušavaju to učiniti sudskim putem”, smatra prosvjednica Roser Urgelles (59), profesorica koja je glavu, poput ostalih demostranata pokrila žutim rupcem. “Oni žele upozoriti na to da je bilo nasilja kako bi primijenili kazne i zato ga izmišljaju…, no mi ćemo nastaviti mirno prosvjedovati”, kaže Urgelles.

Poziv na prosvjed uputila je platforma udruga i sindikata u ožujku s ciljem “obrane katalonskih institucija, kao i prava i temeljnih građanskih sloboda”.

“Ovo nije prosvjed za neovisnost”, rekao je AFP-u jedan od organizatora prosvjeda, Camil Ros. “Smatram da problem Katalonije ne treba rješavati na sudu već dijalogom i političkim načinima.”