VELIKA POLITIČKA PROMJENA U IRAKU Amerikanci postaju nepoželjni, Al-Sadr novi nacionalistički lider

Irački izbori netom su održani, a svjetski mediji pišu o drastičnoj promjeni političkih i ideoloških struja.

Relativni pobjednik izbora je klerik Muqtada al-Sadr, irački nacionalist prvenstveno prepoznat po kritiziranju američkih marioneta u Vladi Iraka, korupciji i izostanku domoljublja u državi pogođenoj ‘sijanjem demokracije’, odnosno potpunom kaosu i uništenju.

‘Sairoon’ je možda i neočekivano slavio nad iranskim kandidatom Hadijem al-Amirijem Fatahom i američkom marionetom, premijerom Haiderom al-Abadijem Nasrom. Šijitski klerik je s jedne strane širu javnost privukao antiameričkom retorikom, kritikom vojne opsade zemlje i otvorenom pobunom u dva navrata, kao i stalnim kritiziranjem iranskih utjecaja u Iraku. No s druge strane, smatra ga se čovjekom koji je izrazito blizak Saudijskoj Arabiji koja mu je bez zadrške financirala izbornu kampanju. Stručnjaci apostrofiraju da su glavni razlozi njegovog izbora ipak borba protiv korupcije na koju je ukazivao s velikom dozom argumenata i mogućih rješenja.

Bitno je naglasiti kako je ‘Sairoon’ i dalje samo relativni pobjednik pošto su se izborili za svega 54 mandata od ukupnih 329, za što je kriv iznimno loš izborni sustav kojeg su Amerikanci konfigurirali upravo kako bi na ‘kratkoj uzici’ držali možebitne nekontrolirane pobjednike. Al-Sadr sebe nije ni stavio na listu, odbio je biti i premijer, a sve to iz razloga da i sam ne bi mogao postati korumpiran. Tri mjeseca bit će i više nego dovoljna za formiranje Vlade koju pobjednička stranka vidi kao svojevrsnu ‘vladu nacionalnog jedinstva’ u kojoj će imati pravo veta – tako bi Vlada mogla biti zanimljiva kombinacija američke, saudijske i iranske klike, vjerojatno jedinstvena u povijesti bliskoistočne demokracije.

Nacionalizam će bitno utjecati i na odnos s Kurdima koje al-Sadr opetovano kritizira. Američki vojni analitičari panično ukazuju na vrlo moguće protjerivanje američkih vojnih snaga iz Iraka i formiranje vlastitih tvrtki za obnovu, što će značajno umanjiti američki utjecaj u toj zemlji. Kao temeljni argument spominju se uloženi trilijuni dolara i smrt brojnih američkih vojnika, no nitko ne govori o samim motivima za ulazak u ovu zemlju. Al-Sadr je upravo na njima izgradio vlastiti imidž, a nema ni ništa demokratskije od Vlade u kojoj sudjeluju sve pobjedničke strane – no Amerikancima očito nije do implementacije potpune demokracije…