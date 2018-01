Valentin Inzko zahvalio hrvatskoj predsjednici na potpori Bosni i Hercegovini

Autor: Hina

Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i visoki predstavnik međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu Valentin Inzko suglasili su se u srijedu kako je nužno da političke stranke u BiH postignu dogovor o izmjenama izbornog zakona da bi se nakon izbora u listopadu mogla formirati nova vlast

Grabar-Kitarović se s Inzkom sastala tijekom službenog posjeta BiH a austrijski je diplomat nakon toga novinarima kazao kako su uz problem izmjena izbornog zakona razmotrili i druge izazove koji stoje pred BiH na putu euroatlantskih integracija u čemu Hrvatska može pomoći BiH svojim iskustvom.

Međunarodna zajednica jedinstvena je na stajalištu da vlasti u BiH moraju poduzeti nužne korake kako bi osigurali nesmetanu provedbu rezultata općih izbora u 2018., potvrdio je Inzko ističući kako je to pitanje trenutačno od najvećeg značaja za BiH.

Pojasnio je kako su u tijeku pregovori čiji je cilj doći do rješenja prihvatljivog za sve. Vodeću ulogu u tom dijalogu sada imaju EU i SAD a uključen je i ured visokog predstavnika (OHR) preko belgijskog stručnjaka koji posreduje među strankama.

“Izradili smo neke moguće opcije no još je rano o tome govoriti. Najvažnije je da postoji politička volja. Bude li rezultata na kraju nitko neće biti potpuno zadovoljan no to su kompromisi”, kazao je Inzko pojašnjavajući kako je najvažnije naći rješenje za izbor zastupnika u Dom naroda parlamenta Federacije BiH.

“Najvažnije je da se presuda ustavnog suda BiH provede i da se izbori održe”, kazao je Inzko koji je predsjednici Grabar-Kitarović iskazao zahvalnost za potporu koju Hrvatska pruža naporima BiH za približavanje Europskoj uniji i NATO-a.

Ustavni sud BiH osporio je prošle godine odredbe izbornog zakona po prizivu nekadašnjeg predsjedavajućeg Zastupničkog doma Parlamenta BiH Bože Ljubića i naložio njegove izmjene kako bi se osigurao narodni legitimitet predstavnika koji se biraju u gornji, nacionalno koncipirani Dom naroda Federacije BiH i izbjegla mogućnost da brojniji Bošnjaci nameću Hrvatima predstavnike u vlasti.

Predsjednica Grabar-Kitarović odvojeno je o procesu europskih integracija BiH razgovarala i s predsjedateljem Vijeća ministara Denisom Zvizdićem

Iz izvora bliskih predsjednici Hina doznaje kako su u središtu pozornosti bili napori na dovršetku ispunjavanja upitnika Europske komisije na kojega BiH mora odgovoriti kako bi ishodila status kandidata za članstvo u Uniji.

Pitanje Pelješkog mosta na kojemu je Zvizdić ranije uporno inzistirao ovoga puta nije bilo temom rasprave.

Predsjednica je ranije tijekom dana nakon susreta s članovima Predsjedništva BiH kazala kako j stajalište Hrvatske da je to njeno unutarnje odnosno pitanje prometnog povezivanja koje ni na koji način ne ugrožava interese BiH.

Stajalište kako treba dodatno raditi na jačanju komunikacija između dvije susjedne i prijateljske zemlje kako bi se izbjegli problemi te “površna pa nekada i zlonamjerna tumačenja iznesenih stavova i izrečenih izjava” istaknuto je tijekom susreta hrvatske predsjednice s članovima kolegija obadva doma parlamenta BiH.

U priopćenju objavljenom nakon tog susreta stoji ocjena kako je dolazak hrvatske predsjednice u BiH u ovom trenutku dobar potez koji doprinosi boljem razumijevanju i stvaranju boljih uvjeta za rješavanje otvorenih pitanja u odnosima između dvije države.