UZNEMIRUJUĆI VIDEO! Desetci mrtvih u stravičnom napadu kemijskim oružjem u Siriji

Sjedinjene Države osudile su u nedjelju udare sirijskih snaga na posljednju pobunjeničku skupinu u Istočnoj Guti, blizu Damaska i ocijenile da Rusija, koja pruža “bezrezervnu podršku” režimu predsjednika Bašara al-Asada, snosi odgovornost za kemijski napad koji je, prema procjenama humanitarnih udruga, usmrtio stotinu osoba.

U napadima je poginulo 70 civila u 24 sata. Sirijski opservatorij za ljudska prava (SOHR) ustvrdio je više desetaka slučajeva gušenja od kojih su neki doveli do smrti u Dumi, posljednjem pobunjeničkom uporištu pred vratima glavnog grada.

Međutim, humanitarne organizacije ocjenjuju da je broj žrtava dosegnuo stotinu i više i da bi mogao rasti.

Plave kacige, spasioci u pobunjeničkim zonama, osudili su pribjegavanje “toksičnom plinu kloru” što su smjesta opovrgnuli sirijski državni mediji.

“Ako se potvrde, te su informacije zastrašujuće i zahtijevaju hitan odgovor međunarodne zajednice”, napisala je u priopćenju glasnogovornica State departmenta Heather Nauert.

“Asadov režim i njegova podrška moraju se smatrati odgovornima, i svaki novi napad mora se smjesta spriječiti”, dodala je ona.

"70 people suffocated to death and hundreds are still suffocating" in suspected chemical attack in Syria https://t.co/4XtMBr5mFG pic.twitter.com/rd77iq3V7i

— Al Jazeera English (@AJEnglish) April 8, 2018