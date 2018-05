Trump otkazao summit u Singapuru s Kim Jong Unom

Američki predsjednik Donald Trump, poslao je pismo čelniku Sjeverne Koreje, Kim Jong Unu u kojemu otkazuje sastanak u Singapuru, piše N1.

U pismu Trump piše da mu je žao što mora otkazati sastanak koji je bio zakazan 12. lipnja u Singapuru, ali da to čini zbog otvorenog neprijateljstva koje je Sjeverna Koreja izrazila u posljednjoj službenoj izjavi.

“Smatram stoga neprimjerenim u ovom trenutku održati taj dugo planirani sastanak”, napisao je Trump, dodavši da je to “za dobrobit obje strane”.

“Govorite o svojim nuklearnim sposobnostima, ali naše su tako velike i moćne da molim Boga da ih nikad ne budemo morali koristiti”, napisao je Trump.

Istaknuo je i da je osjetio da se rađa divan dijalog između njega i Kima te da je taj dijalog jedino što je važno. “Jednoga dana vrlo ću se rado sastati s vama”, napisao je Trump, zahvalivši Kimu što je na slobodu pustio američke taoce.

“Ukoliko se predomislite vezano uz ovaj važan summit, molim vas da me kontaktirate. Svijet je, a posebice Sjeverna Koreja, izgubio veliku prigodu za trajni mir i veliki napredak i bogatstvo. Ova je propuštena prilika istinski tužan trenutak u povijesti”, zaključio je Trump u svom pismu.

Trump cancels on Singapore meeting via letter to Kim pic.twitter.com/PBgcijjEgE

— Jennifer Epstein (@jeneps) 24 May 2018