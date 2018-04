TRUMP: ‘Naša je misija izvršena i savršeno izvedena!’

Američki predsjednik Donald Trump na Twitteru je pohvalio misiju zapadnjačkih zračnih napada na sirijske ciljeve u subotu, napisavši da je “misija izvršena” i “savršeno izvedena”.

So proud of our great Military which will soon be, after the spending of billions of fully approved dollars, the finest that our Country has ever had. There won’t be anything, or anyone, even close!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 14, 2018