TREBAMO LI SE ZABRINUTI: 2018. godinu će obilježiti ovi događaji u svijetu?

Iranski nuklearni sporazum

Već na samom početku godine, odnosno do sredine siječnja trebali bismo znali prave Trumpove namjere oko sukoba s Iranom zbog nukleranog programa kojeg ta zemlja ima. U listopadu prošle godine američki predsjednik Donald Trump je odlučio da neće potvrditi iranski nuklearni sporazum iz 2015. godine. No, to ne znači povlačenje SAD-a iz sporazuma sklopljenog između šest svjetskih sila i Irana. Inače, predsjednik po američkom zakon mora svaka tri mjeseca u Kongresu “potvrditi” poštuje li Iran ugovor i je li u nacionalnom interesu SAD-a. Sankcije protiv Irana bit će na snazi ako Trump 15. siječnja odbije potpisati sporazum. To zadaje probleme velikim silama koje moraju odlučiti hoće li sa sporazumom nastaviti bez obzira na SAD ili će dopustiti da on u potpunosti propadne. A ta je odluka na zemljama potpisnicama Velikoj Britaniji, Francuskoj, Njemačkoj, Rusiji i Kini.

Veljača 2018. Pyeongchang – Zimske olimpijske igre

U južnokorejskom gradu Pyeongchangu od 9. do 25. veljače 2018. godine slavit će se sport. No ono što piše britanski medij zabrinjava. Naime, postoji mogućnost da sjevernokorejski vođa Kim Jong-un pokvari napore i trud Južne Koreje. Ipak u posljednje vrijeme sve češće provodi nuklearne testove i ispaljuje rakete.

Mirovni proces na Bliskom istoku

Prošle je godine 36-godišnji Trumpov zet mlađahni savjetnik Jared Kushner najavio izradu plana za nastavak mirovnih pregovora na Bliskom istoku. Izgleda kako je to moguće. Ranije je i izraelski premijer Benjamin Netanyahu pokazao naklonost prema Trumpu, te učinio par ustupaka. Osim toga novonastale prilike i saudijski princ Mohamed bin Salman vidi kao mogućnost za suradnju i savezništvo sa SAD-om i Izraelom protiv Irana.

Ruski izbori, 18. ožujka

Za predsjednika Rusije će se po četvrti put kandidirati i aktualni predsjednik Vladimir Putin. A on je i najveći favorit. Na godišnjicu ruske aneksije Krima održat će se izbori. Predsjednik koji je na vlasti 18 godina kao kandidat kod mnogobrojnih promatrača izgleda poput visokog nesudjelovanja na izborima. Ukoliko dobije izbore, utoliko će Putin voditi Rusiju pune 24 godine.

Južni Sudan, 09. srpnja

U srpnju ove godine istječe mandat predsjednika Južnog Sudana, Salve Kiira. Opozicija je u izgnanstvu te zasada nema naznaka da je ta afrička zemlja spremna za demokratske i slobodne izbore.

Brazilski izbori 28. listopada

Krajem listopada će se drugi krug predsjedničkih izbora održati u Brazilu. U zemlji kojom vladaju korupcija i politički skandali.

Izbori za Kongres SAD-a u studenom

Jedan od odličnog pokazatelja istinite popularnosti predsjednika kao i smatraju li birači da je njegova administracija ispunila očekivanja svakako su izbori za Kongres. U ovogodišnjem glasanju savezna država na jugoistoku SAD-a Alabama mogla bi biti presudna u glasanju. Podrška Trumpu je na niskim granama, a demokrati vjeruju kako mogu osvojiti navedenu državu.

Pregovori o Brexitu

Lagano su krenule rasprave o prijelaznom razdoblju nakon Brexita kao i o budućim odnosima Europske unije i Velike Britanije. Naime, još uvijek Velika Britanija nije odlučila hoće li ostati dijelom jedinstvenog europskog tržišta. U početku će se pregovori voditi o prijelaznom razdoblju od dvije godine, koje nastupa nakon Brexita 29. ožujka 2019. godine.

Vjenčanje princa Harryja i Meghan Markle

Na proljeće 19. svibnja vjenčat će se Princ Harry i glumica Meghan Markle u kapelici sv. Jurja. Meghan će nako vjenčanja dobiti titulu vojvotkinje od Sussexa.